مصر.. اعترافات غريبة لقاتل كاهن كنيسة الاسكندرية حيرت النيابة العامة ودفعتها لهذه الخطوة!

وطن– كشفت النيابة العامة في مصر، تفاصيل ومعلومات عن قاتل كاهن كنيسة الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد رزق، طعناً بسكين.

3 طعنات بالرقبة

وتبين أن قاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، مُسن مختل عقلياً، من مواليد 1962 في مدينة ديروط بأسيوط. ويقيم في منطقة الساحل بالقاهرة وسبق احتجازه في مستشفى للأمراض النفسية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن القاتل طلب مساعدة مالية من الكاهن قبل أن يوجه له 3 طعنات في الرقبة.

هذا وقد أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية.

وذلك لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله. بحسب ما نقلت “صدى البلد”.

أشهر السلاح قبل الوصول

وأسفرت معاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة عن وجود آثار دماء به، والعثورِ على ثلاث آلات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات للشاطئ الذي حدثت الواقعة في محيطه.

وتبين ظهورُ كاهن كنيسة الاسكندرية قبلَ وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحدى تلك البوابات. حتى ظهر المتهم محرزًا كيسًا بلاستيك يمرّ من بين المتواجدين متجهًا للمجني عليه.

ثم ظهرت حالة من الفزع على الظاهرين بالمشهد، دون أن تسجل آلات المراقبة لحظات ارتكاب الجريمة.

17 شاهد

وتباينت أقوال 17 شاهداً كانوا بصحبة الكاهن، بشأن ملابسات كيفية وقوع الجريمة.

وذكروا أنَّ الكاهن الراحل وآخرون كانوا في اجتماع أسبوعي عقدته الكنيسة بالشاطئ.

وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات التي ستنقلهم، ومتابعة الكاهن انتظامَهم بها، تفاجأوا بالمتهم قد اندسّ بينهم وهو يحمل سكيناً في يده.

وتسلل الجاني خلف الكاهن وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول التعدي عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته. وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن.

اعترف ثم تراجع

واعترف الجاني خلال استجواب النيابة، بارتكاب الجريمة، ثم عاد وعدل عن إقراره.

وقرَّر الجاني أنه جاء إلى الإسكندرية منذ أيام بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى. ثم مكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكينًا بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه.

ثم ادعى المتهم أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قِبَله، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.

اضطرابات نفسية

ولاحظت النيابة العامة خلال استجواب المتهم، تلقيه الحديثَ والإجابة عما يوجه إليه من أسئلة بصورة طبيعية، خاصّة وقد تمت مناقشته في تفاصيل حياته الاجتماعية، وما تلقاه من تعليم جامعي، وما يطالعه من كتب للتثقيف العام.

إلا أن المتهم بعد تراجعه عن اعترافه، ادَّعى سابقَ إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو عشرة أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج. وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.

وأمرت بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. واستصدرت من المحكمة المختصة قرارًا بوضعه تحت الملاحظة الطبية في أحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية.