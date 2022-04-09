مانشستر يونايتد بوجود رونالدو يسقط أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي (شاهد)

وطن – تلقى فريق مانشستر يونايتد المتراجع في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الخسارة أمام إيفرتون بهدف نظيف دون مقابل في الأسبوع ال31 على ميدان ملعب ” غوديسون بارك”.

خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

وسجل صاحب الأرض فريق إيفرتون هدف الفوز في المباراة أمام منافسه الضيق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، الذي جاء في الدقيقة ال27 من توقيع أنتوني غوردون.

هدف ايفرتون الاول في مرمي مانشستر بونايتد pic.twitter.com/LycYWe3c2o — yossef (@y0ssef10) April 9, 2022

كما وتفوق فريق الشياطين الحمر رغم هزيمته أمام إيفرتون على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%، على عكس منافسه الذي وصل عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 32%.

قد يهمك أيضاً:

كما وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها اليونايتد في آخر 5 مباريات له في منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعد تعادلين وتحقيق فوز وحيد فقط.

تشكيلة اليونايتد

ولعب المدرب الألماني رالف رانغنيك بتشكيلة أساسية لفريق اليونايتد “الشياطين الحمر” . أمام منافسه إيفرتون، حيث تواجد في حراسة المرمى الإسباني دي خيا.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، آرون وان بيساكا، فيكتور لينديلوف، هاري ماغوير، تيليس، أما في خط الوسط جاء كلاً من: سانتوس، نيمانيا ماتيتش، جادون سانشو، برونو فيرنانديز. كما واعتمد في الهجوم على الثنائي، كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد.

مانشستر يونايتد والمواجهة القادمة

كما ويستعد فريق ” الشياطين الحمر” على ميدانه، للمواجهة المقبلة في منافسات الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

وبهذه الخسارة جاء فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، كما وجاء منافسه الفائز إيفرتون ال17 برصيد 28 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: