حيلة لتجنب الرائحة الكريهة عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية

وطن– هناك سر لتعطير السجاد وتجنب الرائحة الكريهة للمكنسة الكهربائية، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

من حيل إلى حلول جذرية

عادة ما تكون الشبكات الاجتماعية؛ هي المحيط الذي يتم فيها تبادل النصائح والمعلومات أيضًا لتنظيف المنزل.

وفي الواقع، تتحول الحيل التي يتم مشاركتها إلى حلول جذرية تساعدنا في التخلص من المسائل المعقدة في عملية التنظيف.

هذه المرة سوف نتعلم خدعة ربما تكون الأكثر فعالية على الإطلاق لتنظيف السجاد أو عندما نستخدم المكنسة الكهربائية.

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فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، الحيلة الجذرية لتجنب الرائحة الكريهة عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

خدعة الرائحة الكريهة للمكنسة الكهربائية

وفق ما ترجمته “وطن”، تحظى المؤثرة صوفي إنشلايف، المعروفة أيضًا باسم “Ms. Hinch”، بشعبية كبيرة على المنصات، فهي صانعة محتوى تقدم نصائح حول كيفية تنظيف منزلها.

في الشبكات الاجتماعية المختلفة التي تتواجد فيها، تشارك المؤثرة العديد من لحظات حياتها اليومية مع العديد من متابعيها (لديها على تطبيق الانستغرام أكثر من أربعة ملايين متابع).

ومع ذلك، ولإعطاء نصائح مفيدة، لم يقتصر الأمر على صاحبة الحساب فحسب، بل كشف أيضًا العديد من متابعيها، الذين في تبادل دائم للآراء والأسرار لتبسيط الحياة داخل جدران المنزل، عن خدعة مدهشة لها علاقة بتنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية.

مصدر إزعاج

نشر أحد متابعي صوفي على فيسبوك، تعليقًا تحدث من خلاله على كيفية تجنب الرائحة الكريهة بعد استخدام المكنسة الكهربائية.

وعلى وجه التحديد، كان السؤال المطروح هو: “هل هناك أي أفكار حول كيفية منع المكنسة الكهربائية من إطلاق الرائحة الكريهة عند استخدامها؟”.

وفي الواقع، هذا مصدر إزعاج متكرر ويمكن أن تتنوع الأسباب. لقد بذل الكثيرون قصارى جهدهم لتقديم وجهة نظرهم وقوبلت بعض النصائح بمجموعة من الإعجابات.

في الحقيقة، كشفت إحدى المعجبات عن أفضل خدعة في هذا الصدد، وهي عملية تقتصر على استخدام القليل من المنظفات.

وتقول: “قمت بنشرها على السجادة”.

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وأوضحت في تعليقها “ثم أنتظر عشرين دقيقة واسرع في استخدام المدنية الكهربائية.

لذلك، يمكنك استخدام المكنسة الكهربائية كالمعتاد لكن مع استعمال هذه الطريقة، لكي تنبعث رائحة طيبة للغاية في الغرفة بأكملها وحتى المكنسة الكهربائية”.

بديل للمنظفات

من الواضح أن العديد من المستخدمين اتبعوا النصيحة واستجابوا بدورهم بحماس.

كبديل للمنظفات، هناك أيضًا من يقترح استخدام محلول آخر يبدو فعّالًا للغاية: وهي بودرة التالك، توضع دائمًا فوق السجادة ثم تُنظف جيدًا. أو ضع بضع قطرات من الزيت العطري مباشرة في الكيس الفارغ داخل المكنسة: هكذا ستتوقف المكنسة الكهربائية عن إطلاق الرائحة عند تمريرها على السجاد.

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