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بوتين يعتقل أحد كبار جنرالاته ويكشف عن خيانة تعرض لها (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
بوتين يعتقل أحد كبار جنرالاته ويكشف عن خيانة تعرض لها watanserb.com
الكولونيل سيرجي بيسيدا

وطن – جرى نقل مسؤول كبير في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) إلى سجن شديد الحراسة في موسكو، حيث يقوم الرئيس فلاديمير بوتين بتطهير أجهزته السرية بسبب الغزو الفاشل لأوكرانيا، حسبما ذكرت التقارير.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد كان الكولونيل “سيرجي بيسيدا” 68 عامًا، رئيس الخدمة الخامسة لجهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، رهن الإقامة الجبرية سابقًا.

الكولونيل سيرجي بيسيدا
الكولونيل سيرجي بيسيدا

ويزعم أنه وضع الآن رهن الاحتجاز مرة أخرى للمحاكمة في سجن “ليفورتوفو” سيئ السمعة. مما يشير إلى أنه سيواجه تهماً كبيرة بسبب إخفاقات استخباراتية.

وسينظر إلى هذه الخطوة على أنها تحذير لكبار مساعدي بوتين، الذين من المتوقع أن يلقى على عاتقهم مسؤولية العدد الهائل للقتلى الروس في أوكرانيا.

من جانبه قال خبير المخابرات الروسي “أندريه سولداتوف”، الذي كشف عن خطوة سجن الجنرال بليفورتوفو، إن قضية “بيسيدا” تحقق فيها دائرة التحقيقات العسكرية التابعة للجنة التحقيق.

الكولونيل سيرجي بيسيدا
الكولونيل سيرجي بيسيدا

ويشار إلى أن “بيسيدا” الذي كان المسؤول عن استخبارات FSB والتخريب السياسي في الاتحاد السوفياتي السابق، ذهب في رحلة إلى أوكرانيا قبل فترة وجيزة من اعتقاله.

ويقال إن بوتين يخشى أن يكون الجواسيس قد سربوا خطط الغزو إلى الغرب. وجرى اعتقال “بيسيدا” مع نائبه أناتولي بوليوخ، لكنهما كانا رهن الإقامة الجبرية حتى الآن.

وكان الزعيم الروسي مقتنعًا من خلال إحاطات المخابرات، بأن قواته ستلقى الترحيب من قبل العديد من الأوكرانيين وستحقق نصرًا سريعًا. لكنهم في الواقع واجهوا معارضة شديدة.

ويشار إلى أن سجن “ليفورتوفو” كان يحتجز سجناء سياسيين في الحقبة السوفيتية، ويستخدم بشكل روتيني لاعتقال الخونة المشتبه بهم.

كما أقال “بوتين” الشهر الماضي نائب رئيس الحرس الوطني الروسي.

وكان “بيسيدا” مسؤولًا موثوقًا به في أجهزة المخابرات السرية لبوتين منذ فترة طويلة. وكان في منصبه كرئيس للخدمة الخامسة لجهاز الأمن الفيدرالي منذ عام 2009.

هذا ولم تؤكد السلطات الروسية اعتقاله أو احتجازه في ليفورتوفو.

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المصدر
ديلي ميل
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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