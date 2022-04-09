رياضة

بدر بانون يتواجد في تدريبات الرجاء المغربي قبيل مواجهة الأهلي لهذا السبب

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
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وطن – ذكرت تقارير صحفية مغربية عن تواجد النجم المغربي بدر بانون مدافع فريق الأهلي المصري، في تدريبات فريقه السابق الرجاء البيضاوي قبيل نظيره الأخير في منافسات دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

بدر بانون والرجاء المغربي

وأوضحت موقع سبوت “360” المغربي، بأن الثنائي بدر بانون وسفيان رحيمي حرصا على حضور تدريبات فريقهم السابق الرجاء المغربي من أجل تقديم الدعم والتشجيع للفريق. قبيل مواجهة الرجاء الملالي في دور ال16 من مسابقة كأس العرش.

وكان فريق الرجاء البيضاوي نجح في تجاوز نظيره قصبة تادلة، في منافسات دور ال32 من منافسات كأس العرش بهدف نظيف دون مقابل. كما ويستعد لمواجهة نظيره الملالي الاثنين المقبل. في دور الربع النهائي من البطولة المحلية.

كما وانضم بدر بانون إلى صفوف الأهلي المصري. قادماً من فريق الرجاء المغربي، في موسم عام 2020، محققاً العديد من الألقاب مع المارد الأحمر الأهلاوي على الصعيد المحلي والقاري.

الأهلي المصري وإراحة بدر بانون

وكان نادي الأهلي المصري قد أعلن في وقت سابق، عن منح نجمه المغربي بدر بانون. الراحة لمدة قد تصل إلى شهر ونصف بسبب مضافات الإصابة بوباء فيروس كورونا، التي أصيب بها خلال تواجده مع منتخب أسود الأطلس المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا في دولة الكاميرون.

كما ويستعد فريق الأهلي المصري بعد مواجهة المصري البورسعيدي اليوم في منافسات الدوري الممتاز، للقاء الرجاء المغربي في ذهاب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. المقرر إقامتها في ال16 من شهر إبريل/ نيسان الحالي.

على أن تكون مواجهة الإياب الحاسمة لهذا الدور. بين فريق الرجاء وحامل اللقب الأهلي، في ال24 من شهر إبريل/ نيسان المقبل.

كما ويتصدر فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل منافسه الرجاء وصافة ترتيب الدوري المغربي. بفارق ثلاثة نقاط عن الوداد الرياضي المتصدر برصيد 40 نقطة.

(المصدر: وطن + سبورت 360)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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