بدر بانون يتواجد في تدريبات الرجاء المغربي قبيل مواجهة الأهلي لهذا السبب

وطن – ذكرت تقارير صحفية مغربية عن تواجد النجم المغربي بدر بانون مدافع فريق الأهلي المصري، في تدريبات فريقه السابق الرجاء البيضاوي قبيل نظيره الأخير في منافسات دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وأوضحت موقع سبوت “360” المغربي، بأن الثنائي بدر بانون وسفيان رحيمي حرصا على حضور تدريبات فريقهم السابق الرجاء المغربي من أجل تقديم الدعم والتشجيع للفريق. قبيل مواجهة الرجاء الملالي في دور ال16 من مسابقة كأس العرش.

وكان فريق الرجاء البيضاوي نجح في تجاوز نظيره قصبة تادلة، في منافسات دور ال32 من منافسات كأس العرش بهدف نظيف دون مقابل. كما ويستعد لمواجهة نظيره الملالي الاثنين المقبل. في دور الربع النهائي من البطولة المحلية.

كما وانضم بدر بانون إلى صفوف الأهلي المصري. قادماً من فريق الرجاء المغربي، في موسم عام 2020، محققاً العديد من الألقاب مع المارد الأحمر الأهلاوي على الصعيد المحلي والقاري.

وكان نادي الأهلي المصري قد أعلن في وقت سابق، عن منح نجمه المغربي بدر بانون. الراحة لمدة قد تصل إلى شهر ونصف بسبب مضافات الإصابة بوباء فيروس كورونا، التي أصيب بها خلال تواجده مع منتخب أسود الأطلس المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا في دولة الكاميرون.

كما ويستعد فريق الأهلي المصري بعد مواجهة المصري البورسعيدي اليوم في منافسات الدوري الممتاز، للقاء الرجاء المغربي في ذهاب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. المقرر إقامتها في ال16 من شهر إبريل/ نيسان الحالي.

على أن تكون مواجهة الإياب الحاسمة لهذا الدور. بين فريق الرجاء وحامل اللقب الأهلي، في ال24 من شهر إبريل/ نيسان المقبل.

🇲🇦 𝗧𝗵𝗿𝗼𝘄𝗯𝗮𝗰𝗸 to @RCAofficiel clinching the 2018 #TotalEnergiesCAFCC title after beating AS Vita Club 4-3 on aggregate! 🏆 pic.twitter.com/GOtSQHZc92

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 7, 2022