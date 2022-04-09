الجزائر تصدر بياناً بشأن تنازل هادي عن رئاسة اليمن .. مع أم ضد ما حدث؟!

وطن – أصدرت الجزائر، السبت، بيانا رسميا علقت فيه على تنازل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن رئاسة اليمن، وإنشاء ما سمي بـ”مجلس القيادة الرئاسي”، الذي انتقلت إليه جميع صلاحياته.

البيان الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ورصدته (وطن) أكد ترحيب الجزائر بإعلان “هادي” إنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحياته. بهدف لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.

📌 #الجزائر ترحب بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحياته لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في #اليمن الشقيق. pic.twitter.com/izToAEgxtP — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) April 9, 2022

كما جاء في نص البيان:”ترحب الجزائر بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي. وتفويضه كامل صلاحياته وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. قصد استكمال المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق.”

بينما أعربت الجزائر ـ بحسب البيان ـ عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة والتوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن. “بما يحفظ وحدته وسيادته واستقلاله ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.”

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وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر فجر الخميس، قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي. يترأسه الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من كافة الأحزاب والمكونات السياسية.

بينما اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إنّ تنازل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن رئاسة اليمن علامة أخرى على أن السعودية والإمارات يبحثون عن طريق للخروج من حرب اليمن التي أراقت الكثير من الدماء.

كما التقى ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي، محمد بن سلمان، بأعضاء المجلس الرئاسي الجديد يوم الخميس.

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