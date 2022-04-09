الهدهد

الجزائر تصدر بياناً بشأن تنازل هادي عن رئاسة اليمن .. مع أم ضد ما حدث؟!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
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موقف الجزائر من مجلس القيادة الرئاسي watanserb.com
الجزائر رحبت بإعلان "هادي" إنشاء مجلس القيادة الرئاسي

وطن – أصدرت الجزائر، السبت، بيانا رسميا علقت فيه على تنازل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن رئاسة اليمن، وإنشاء ما سمي بـ”مجلس القيادة الرئاسي”، الذي انتقلت إليه جميع صلاحياته.

البيان الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ورصدته (وطن) أكد ترحيب الجزائر بإعلان “هادي” إنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحياته. بهدف لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.

كما جاء في نص البيان:”ترحب الجزائر بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي. وتفويضه كامل صلاحياته وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. قصد استكمال المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق.”

بينما أعربت الجزائر ـ بحسب البيان ـ عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة والتوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن. “بما يحفظ وحدته وسيادته واستقلاله ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.”

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وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر فجر الخميس، قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي. يترأسه الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من كافة الأحزاب والمكونات السياسية.

بينما اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إنّ تنازل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن رئاسة اليمن علامة أخرى على أن السعودية والإمارات يبحثون عن طريق للخروج من حرب اليمن التي أراقت الكثير من الدماء.

كما التقى ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي، محمد بن سلمان، بأعضاء المجلس الرئاسي الجديد يوم الخميس.

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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