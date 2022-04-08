وطن – أقدم نجل الفنانة المصرية الراحلة سحر كامل على قتل والد زوجته في منطقة المنشية بفيصل؛ بسبب خلافات مالية بينهما .

وبينت التحقيقات أن شجاراً بدأ بين مواطن وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما، قامت على إثرها الزوجة بالذهاب إلى منزل والدها.

واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر كثيرون من أقارب الطرفين الى مقهى بالجيزة عقب الإفطار بساعات.

وأثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قُتل فيها والد الزوجة.

وتبين أن الزوج (نجل الفنانة سحر كامل) تعدى على حماه بواسطة حجر على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال.

وأورد موقع “القاهرة24″، تفاصيل الجريمة، وقال إنّ المجني عليه كان قد شارك (علاء الدين. ف)، والد المتهم بمشروع بمبلغ قدرة 50 ألف جنيه، وأخذ عليه إيصال أمانة بالمبلغ ضمانا لحقة.

لكن الأخير لم ينفذ العقد المتفق عليه، وأعطاه شهرين فقط ثم توقف عن المبلغ الشهري لمدة 4 شهور، الأمر الذي جعله يطالب بحقة.

وعندما رفضوا تدخلت زوجة المتهم ورفضت العودة إلى منزل الزوجية من منزل أسرتها، حتى يتم حل مشكلة والدها.

حتى تواصل المتهم هاتفيًا مع حماه واتفقا على اللقاء لحل تلك الخلافات وإعطائه مبلغ مالي.

وأثناء جلسة الصلح بين أسرة المتهم ووالد زوجته في المقهى نشبت مشاجرة بين الطرفين لينهال بالضرب على حماه بقطعة رخامة، على إثرها فارق الحياة وفر المتهمون .

وعرفت سحر كامل بدورها في فيلم “الناظر”، حيث جسدت دور عروسة الفنان محمد سعد “اللمبي”، وبدورها في فيلم “وش إجرام” مع محمد هنيدي.

اقرأ أيضاً: