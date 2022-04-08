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نجل الفنانة المصرية سحر كامل يرتكب جريمة ويقتل حماه! (صور)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
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الفنانة المصرية الراحلة سحر كامل watanserb.com
الفنانة المصرية الراحلة سحر كامل في فيلم الناظر مع محمد سعد "اللمبي"

وطن – أقدم نجل الفنانة المصرية الراحلة سحر كامل على قتل والد زوجته في منطقة المنشية بفيصل؛ بسبب خلافات مالية بينهما .

المتهم نجل الفنانة سحر كامل قتل حماه لخلافات مالية
المتهم نجل الفنانة سحر كامل قتل حماه لخلافات مالية

وبينت التحقيقات أن شجاراً بدأ بين مواطن وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما، قامت على إثرها الزوجة بالذهاب إلى منزل والدها.

واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر كثيرون من أقارب الطرفين الى مقهى بالجيزة عقب الإفطار بساعات.

أسرة المتهم بقتل حماه

وأثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قُتل فيها والد الزوجة.

المتهم واشقائه

وتبين أن الزوج (نجل الفنانة سحر كامل) تعدى على حماه بواسطة حجر على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال.

وأورد موقع “القاهرة24″، تفاصيل الجريمة، وقال إنّ المجني عليه كان قد شارك (علاء الدين. ف)، والد المتهم بمشروع بمبلغ قدرة 50 ألف جنيه، وأخذ عليه إيصال أمانة بالمبلغ ضمانا لحقة.

لكن الأخير لم ينفذ العقد المتفق عليه، وأعطاه شهرين فقط ثم توقف عن المبلغ الشهري لمدة 4 شهور، الأمر الذي جعله يطالب بحقة.

المتهم بقتل حماه مع أسرته

وعندما رفضوا تدخلت زوجة المتهم ورفضت العودة إلى منزل الزوجية من منزل أسرتها، حتى يتم حل مشكلة والدها.

حتى تواصل المتهم هاتفيًا مع حماه واتفقا على اللقاء لحل تلك الخلافات وإعطائه مبلغ مالي.

وأثناء جلسة الصلح بين أسرة المتهم ووالد زوجته في المقهى نشبت مشاجرة بين الطرفين لينهال بالضرب على حماه بقطعة رخامة، على إثرها فارق الحياة وفر المتهمون .

المتهم وأسرته وزجته

وعرفت سحر كامل بدورها في فيلم “الناظر”، حيث جسدت دور عروسة الفنان محمد سعد “اللمبي”، وبدورها في فيلم “وش إجرام” مع محمد هنيدي.

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المصدر
القاهرة24
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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