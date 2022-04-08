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ميشال حايك يصيب من جديد .. توقع أمراً فحدث في السودان (فيديو)

"زمن الاحذية راجع وما حدا يستغرب"

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
ميشال حايك يصيب من جديد watanserb.com
ميشال حايك

وطن – أصاب توقع المتنبيء اللبناني الشهير ميشال حايك، حينما قال إنّ “زمن الاحذية راجع وما حدا يستغرب: ضرب، تبويس وإهانات، كلها محورها الحذاء”.

ميشال حايك يصيب

وربط توقع ميشال حايك، مع قيام الصحفية السودانية بجريدة “الراكوبة”، صفاء الفحل، بالهجوم على السياسي والقيادي بمجموعة الميثاق الوطني للحرية والتغيير الداعمة لمجلس السيادة العسكري “التوم هجو” وقذفه بالحذاء.

حدث ذلك خلال حضورها ندوة صحفية في مقر وكالة الأنباء السودانية عصر الثلاثاء الماضي.

وقالت الصحفية الفحل، إن لديها رسالة ترغب في إيصالها للسياسي، التوم هجو من الشعب السوداني. لتقوم فجأة بنزع حذائها وقذفه عليه .

في حين أخبرها بعض الجالسين في الندوة بأن رسالتها قد وصلت.

وأعاد المشهد للأذهان حادثة ضرب الصحفي العراقي منتظر الزيدي، للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء في 14 ديسمبر/كانون الأول 2008، خلال مؤتمر صحفي.

(المصدر: وطن -متابعات)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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