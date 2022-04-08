مفاجأة.. هكذا اتخذ الرئيس “هادي” قراره بتشكيل المجلس الرئاسي وهكذا علم المشاركون في مشاورات الرياض بالامر!

وطن – كشف الصحفي اليمني ومراسل قناة “الجزيرة” في سلطنة عمان، سمير النمري، تفاصيل ما جرى في كواليس مشاورات الرياض التي انتهت فجأة بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي فجر، الخميس، بتشكيل مجلس رئاسي ونقل إليه جميع صلاحياته وإقالة نائبه علي محسن الأحمر.

وقال “النمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” متسائلا: “عند مطلع الفجر: ما الذي حدث يوم أمس؟ “.

كواليس تشكيل المجلس الرئاسي اليمني

وأوضح أنه “بعد الظهر (الأربعاء) اللجنة السياسية تصل إلى طريق مسدود مع رفض بعض أعضاءها لمقترح إنشاء مجلس رئاسي وحدوث تباينات كبيرة”. موضحا انه مع حلول العصر عقد الرئيس “هادي” اجتماعا بنائبة علي محسن الأحمر.

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ولفت “النمري” إلى أنه “بعد العشاء” تم عقد اجتماع بين أمناء الأحزاب السياسية واستمر إلى ساعات متأخرة.

ومع حلول “الساعة الحادية عشرة مساء”، عقد “الرئيس هادي اجتماعاً مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان”.

وأوضح “النمري” أنه مع حلول “الساعة الرابعة فجراً”، أعلن التلفزيون اليمني بشكل مفاجئ عن بيان رئاسي يمني، ثم كلمة مقتضبة للرئيس هادي أعلن فيها إنشاء مجلس رئاسي وتفويضه بكامل الصلاحيات، ثم إلقاء وزير الإعلام للبيان الرئاسي.

واختتم “النمري” تدوينته بالقول أن “معظم أعضاء المشاورات تفاجأوا بالإعلان الرئاسي ولم يكونوا على علم به”.

المشاركين في المشاورات اليمنية-اليمنية تفاجأوا بإعلان “هادي”

من جانبه، أكد مدير الأخبار بالتلفزيون اليمني الحكومي توفيق الشرعبي، صحة ما رواه “النمري” بشكل تام.

وقال في تدوينة له عبر “فيسبوك”: ” حتى لا يزايد عليكم أحد او يصنع من نفسه بطل التحولات والمعجزات الكبرى وانه سبب رئيس للتغيير وتصلب القلب والشرايين.. اقسم لكم بالله العظيم في هذا الشهر الكريم ان الحاضرين في المشاورات اليمنية- اليمنية عرفوا خبر التغيرات والبيان الرئاسي من الواتس والفيسبوك .”.

وكان الكاتب والسياسي اليمني البارز أنيس منصور، قد زعم أن السلطات السعودية اختطفت أبناء الرئيس عبدربه منصور هادي ـ المقيم في المملكة ـ ليلة الخميس، بهدف الضغط عليه للقبول بالمبادرة الخليجية والتنازل عن صلاحياته.

وقال أنيس منصور، في كلمة مصورة له بثها على حسابه بتويتر: “بحسب ما وصلني، فإن أولاد الرئيس عبدربه منصور هادي وهم جلال وناصر، إلى الآن مخفيين لا أحد يعلم أين هم.”

عاجل:السلطات السعودية اختطفت اولاد الرئيس عبدربه منصور منذ منتصف ليل امس وقد تكتمت اسرة الرئيس الساعات الماضية املاً باطلاق سراحهم ولكن قبل قليل كشفت مصادر من منزل الرئيس السابق عبدربه منصور هذه المعلومات محملين السعودية المسؤلية الكاملة عن حياتهم #المتغطي_بالسعوديه_عريان pic.twitter.com/jbEYHLxrld — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 7, 2022

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد اعلن فجر الخميس، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، المكوّن من 8 أعضاء برئاسة (رشاد محمّد العليمي)، وفوّضه بصلاحياته الرئاسية كاملة.

ضم المجلس في عضويته: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.

دخول هدنة اليمن حيز التنفيذ

وجاء هذا التطور المفاجئ في مسار الأزمة اليمنبة، عقب أيام قليلة من دخول هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيّز التنفيذ، مساء السبت الماضي، وفق ما أعلنه هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي “بدأت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم(السبت الماضي). بدءًا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا”.

من هو رئيس المجلس الرئاسي اليمني الجديد رشاد العليمي؟

يشار إلى أن المجلس الرئاسي تم تشكيله برئاسة الوزير السابق ومستشار الرئيس اليمني رشاد العليمي.

ورشاد العليمي من مواليد محافظة تعز (جنوب غرب) عام 1954، وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة الكويتية عام 1975، وشهادة جامعية أخرى في الآداب من جامعة صنعاء في عام 1977.

حصل العليمي على ماجستير ودكتوراه في علم الاجتماع من جامعة (عين شمس) المصرية عامي 1984 و1988.

تقلّد مناصب عدة من بينها مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة الأمنية العليا، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الداخلية.

وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية في عام 2006.

كما شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية العليا منذ عام 2006، ونائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في مايو/أيار 2008.

والعليمي أيضًا هو عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني، ومستشار رئيس الجمهورية 2014.

وأخيرًا، اختير رئيسًا للمجلس الرئاسي للجمهورية اليمنية في أبريل/نيسان 2022.

(المصدر: فيسبوك – تويتر – وطن)