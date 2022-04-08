مشاهد مروعة.. قوات بوتين تركت المدنيين في “بورودينكا” يموتون تحت الأنقاض حتى توقفت صرخاتهم

وطن – وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشاهد في بلدة بورودينكا بأنها “مروعة بدرجة أكبر” مما كانت عليه في بوتشا. حيث كشفت أن قوات بوتين تركت مدنيين جرحى يموتون تحت أنقاض منازلهم التي قصفت لمدة أسبوع.

وأدان الغرب قتل المدنيين في بلدة بوتشا على نطاق واسع باعتبارها جرائم حرب، مما زاد الضغط لفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا. حيث قال مسؤولون محليون إن القوات الروسية قتلت أكثر من 300 شخص في بوتشا شمال غرب العاصمة كييف، وأعدمت حوالي 50 منهم.

الدمار في بورودينكا

ومع ذلك، كشف المسؤولون الأوكرانيون الآن أن قوات بوتين قد ألحقت أضرارًا أكبر في بورودينكا ، شمال غرب كييف وعلى بعد حوالي 15 ميلاً من بوتشا.

وقال زيلينسكي : “لقد بدأوا في البحث عن الأنقاض في بوروديانكا. الأمر مروّع أكثر هناك ، فهناك المزيد من ضحايا المحتلين الروس”.

من جانبها، قالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا ، الخميس ، إن عمال الإنقاذ انتشلوا 26 جثة من تحت مبنيين سكنيين مدمرين في بورودينكا ، متهمين موسكو مرة أخرى باستهداف مناطق مدنية.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا على فيسبوك: “تم انتشال 26 جثة بين أنقاض مجمعين سكنيين”. وقالت “تم استهداف السكان المدنيين فقط: لا يوجد موقع عسكري هنا” مضيفة أنه “من المستحيل التنبؤ” بعدد القتلى في الموقع.

وزعمت فينيديكتوفا إن الروس استخدموا قنابل عنقودية وقاذفات صواريخ متعددة ثقيلة “تجلب الموت والدمار”.

وكتبت: “الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية تظهر عند كل منعطف”. وقالت فينيديكتوفا: “قصف العدو بشكل غادر البنية التحتية السكنية في المساء ، عندما كان هناك أكبر عدد ممكن من الناس في المنزل”.

اعتداءات جنسية وتعذيب وقتل

واتهمت القوات الروسية بالضلوع في “عمليات قتل وتعذيب وضرب” بحق المدنيين ، فضلاً عن الاعتداء الجنسي.

وقالت فينيديكتوفا إن ضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين يجمعون الأدلة من بورودينكا للمحاكم المحلية والدولية.

وأضاف البرلمان الأوكراني في تغريدة: “الدمار الذي حدث في بورودينكا كان أسوأ مما حدث في إربين وبوتشا. سيتعرف العالم قريبًا على فظائع المحتلين هناك ، ولكن الآن هناك شيء واحد واضح – القرية في حالة خراب.

ومن بين المباني الشاهقة البالغ عددها 29 ، تضرر 21 مبنى منها 8 دمرت بالكامل. يقوم رجال الإنقاذ بتفكيك الأنقاض منذ عدة أيام حتى الآن ، لذا فإن الاكتشافات المروعة ستكون معروفة للجميع قريبًا.

كما نشرت مصادر الحكومة الأوكرانية صورة مروعة لامرأة تنتظر العثور على جثث شقيقتها وابن أختها تحت أنقاض الشقق المفخخة في البلدة.

وأظهرت الصورة المرأة جالسة على كرسي بينما يقوم رجال الإنقاذ بتمشيط بحث يائس عن ناجين. وفقًا للسكان المحليين ، أوقف الروس جهود الإنقاذ ، مما ترك الناس مدفونين تحت الأنقاض لمدة أسبوع قبل انسحاب قوات بوتين في النهاية.

وبحسب “ديلي ميل“، فإن هوية المرأة غير واضحة ، على الرغم من أن مصادر أوكرانية تقول إنها اسمها ليودميلا وهي من البلدة، ويقال إن رجال الإنقاذ أحضروا لها كرسيًا لأنها كانت تقف لمدة ثلاثة أيام تنتظر. تم تدمير المبنى في 1 مارس.

وانسحبت القوات الروسية من منطقة كييف قبل نحو أسبوع لإعادة تنظيم صفوفها في الشرق ، تاركة مشاهد موت ورعب في بلدات ركاب حول العاصمة. وتتهم أوكرانيا الروس بإعدام مئات المدنيين المسالمين الذين عثر على بعضهم ميتا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ، فضلا عن التعذيب والاغتصاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مرارًا وتكرارًا الاعتراف بأي خطأ ووصف لقطات لجرائم الحرب التي ارتكبها الجنود الروس في أوكرانيا بأنها “وهمية” و “أكاذيب”.

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