الهدهد

مجزرة في محطة قطارات أوكرانية عقب هجوم صاروخي روسي أدى لمقتل 35 وإصابة 100 آخرين (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
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محطة قطارات أوكرانية مجزرة watanserb.com
استهداف محطة قطارات أوكرانية في مدينة كراماتورسك بصاروخين روسيين

وطن – في واقعة وصفت بالمجزرة، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن 35 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب نحو مئة آخرين، الجمعة، عقب استهداف محطة قطارات أوكرانية في مدينة كراماتورسك، تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، بصاروخين.

وقال مراسل الوكالة المتواجد في المكان إنه شاهد جثث نحو عشرين شخصا في أكياس موتى.

وكان مئات الأشخاص تجمعوا في محطة القطارات الأوكرانية للصعود إلى القطار لمغادرة المدينة.

ونقلت “رويترز” عن رئيس السكك الحديد الأوكرانية الكسندر كاميشين قوله: “سقط صاروخان على محطة كراماتورسك لسكك الحديد. أصيب أشخاص. نسعى إلى معرفة التفاصيل”.

بينما تبذل السلطات الأوكرانية جهودا شاقة لإجلاء المدنيين من المناطق الشرقية المهددة بهجوم روسي.

الأوضاع في بورودينكا

وفي تسجيل فيديو مساء الخميس أكد الرئيس الأوكراني أن الوضع في بورودينكا “أفظع بكثير” مما هو عليه في بوتشا. وأضاف “هناك عدد أكبر من الضحايا”.

لكن الاهتمام يتركز أيضا على شرق البلاد الذي بات هدف موسكو الأول.

وخوفا من هجوم على هذه المناطق، دعت السلطات الأوكرانية المدنيين مرة أخرى إلى مغادرتها.

في حين قال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي إن القوات الروسية “سببت أضرارا بخط السكة الحديد في شاستيا واعتبارا من الآن لن تجري عملية الإجلاء إلا بالحافلات”.

لكنه أوضح بعد ساعات أن عمليات الإجلاء استؤنفت ليل الخميس الجمعة.

وقال في وقت مبكر من الجمعة إن “ثلاثة قطارات للإجلاء تقل سكان منطقتي لوغانسك ودونيتسك تمكنت من التوجه إلى الغرب وتم إصلاح سكة الحديد”.

بينما أضاف غايداي على فيسبوك أن “كل الأهوال التي شهدناها يمكن أن تتفاقم. لا تحكموا على أنفسكم بالإعدام! غادروا! الأيام القليلة القادمة ستكون الفرصة الأخيرة” لإجلاء.

(المصدر: تويتر – وطن)

المصدر
رويترز
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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