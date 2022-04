مجزرة في محطة قطارات أوكرانية عقب هجوم صاروخي روسي أدى لمقتل 35 وإصابة 100 آخرين (شاهد)

وطن – في واقعة وصفت بالمجزرة، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن 35 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب نحو مئة آخرين، الجمعة، عقب استهداف محطة قطارات أوكرانية في مدينة كراماتورسك، تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، بصاروخين.

وقال مراسل الوكالة المتواجد في المكان إنه شاهد جثث نحو عشرين شخصا في أكياس موتى.

وكان مئات الأشخاص تجمعوا في محطة القطارات الأوكرانية للصعود إلى القطار لمغادرة المدينة.

ونقلت “رويترز” عن رئيس السكك الحديد الأوكرانية الكسندر كاميشين قوله: “سقط صاروخان على محطة كراماتورسك لسكك الحديد. أصيب أشخاص. نسعى إلى معرفة التفاصيل”.

Another angle of the Tochka-U missile used in today railway station attack, with the words "For the (our) Children" written on the side. These are guided missiles, it's hard to see that this wasn't a deliberate attack on a known evacuation site. pic.twitter.com/K22FO0BGu8

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 8, 2022