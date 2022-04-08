سلطنة عمان تعلن موقفها من تشكل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في السعودية

وطن – أعلنت سلطنة عمان موقفها من مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي أُعلن عن تشكيله في المملكة العربية السعودية .

وفجر الخميس، وفي إجراء مفاجئ وغير متوقع، خرج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإعلانٍ تخلى بموجبه عن صلاحياته، لمجلس قيادة برئاسة مستشاره اللواء رشاد العليمي، وعضوية 7 آخرين.

وجاء الإعلان الرئاسي من العاصمة السعودية الرياض، مقترناً بقرار إعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه.

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بينما يطوي هذا القرار صفحة الرئيس هادي، الذي تسلم الحكم في 21 فبراير/شباط 2012، بناء على المبادرة الخليجية، التي تم بموجبها تسليم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح للسلطة، إثر ثورة شعبية اندلعت ضده في 11 فبراير 2011.

موقف سلطنة عمان من مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وقالت وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” كما رصدت “وطن”: “أعربت وزارة الخارجية عن الأمل في أن يسهم إعلان إنشاء مجلس قيادة رئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة في دعم الجهود القائمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية. وإيجاد تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وتشارك فيها جميع الأطراف اليمنية. وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار”.

#بيـان | أعربت وزارة الخارجية عن الأمل في أن يسهم إعلان إنشاء مجلس قيادة رئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة في دعم الجهود القائمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإيجاد تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وتشارك فيها جميع الأطراف اليمنية، pic.twitter.com/oUeKKI4BjM — وزارة الخارجية (@FMofOman) April 8, 2022

أول حديث لرئيس مجلس القيادة الرئاسي

وفي أول تصريحاتٍ له، دعا رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الجمعة، إلى تجاوز الخلافات للخروج من الحرب المندلعة ببلاده منذ سبع سنوات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، للاطلاع على سير العمليات العسكرية بمختلف الجبهات، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وذكرت الوكالة أن “العليمي استمع من عزيز إلى شرح مفصل على سير العمليات العسكرية في كافة الجبهات. والتزام الجيش الوطني بوقف إطلاق النار تنفيذا للهدنة الإنسانية التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ (بدأت قبل أسبوع لمدة شهرين)”.

وقال العليمي إن “المرحلة الراهنة استثنائية وحساسة. وتتطلب من الجميع تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا. للسير نحو تحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في يمن موحد ومزدهر. يسوده الأمن والاستقرار والرخاء والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام والبدء بعملية الإعمار”.

كما أضاف أن “المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتطلب من الجميع تجاوز الخلافات والترفع عنها من أجل الدفع باليمن إلى بر الأمان. والخروج من هذه الحرب التي ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع لاسيما الاقتصادية”.

في حين شدد على أن “الوطن أمانة في أعناق الجميع، ويجب الحفاظ عليه. وأداء الواجب الوطني والدفاع عليه وعلى أمنه واستقراره ووحدته”.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس.

(المصدر: رصد وطن/ تويتر – وكالات)

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