“بوتين” يحمل “الكرة النووية” خلال حضوره جنازة “جيرينفوسكي” أول من كشف موعد غزو أوكرانيا

وطن – نقل فلاديمير بوتين “كرة القدم النووية” إلى جنازة السياسي اليميني المتطرف فلاديمير جيرينفوسكي في كاتدرائية بموسكو الأربعاء، مما أثار مخاوف من هجوم محتمل.

ووفقا لموقع “ديلي ميل“، رافق الزعيم الروسي رجل يرتدي بدلة ويحمل الحقيبة التي تمكنه من أن يشن هجوما عن بعد خلال حفل التابوت المفتوح للقومي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي.

إخلاء القاعة عند حضور “بوتين”

كما تم إخراج المعزيين عندما قدم الرئيس بوتين احترامه لجيرينوفسكي، مما أظهر مخاوفه من محاولة اغتيال في كاتدرائية المسيح المخلص.

وأفادت قناة Telegram VCHK-OGPU: “بالنسبة لفلاديمير بوتين ، كانت القاعة التي ودع فيها الناس جيرينوفسكي خالية تمامًا من الأشخاص – حتى من الأقارب على الكراسي”.

وحمل بوتين باقة من الورود الحمراء ووضعها عند سفح التابوت قبل أن يرسم إشارة الصليب.

وأقيمت جنازة جيرينوفسكي اليوم في موسكو.

وتوفي جيرينوفسكي بسبب مرض كوفيد19 بعد أن أعلن عن التاريخ الدقيق للغزو الروسي.

أول من كشف موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

وتوفي الرجل البالغ من العمر 75 عامًا بعد أسابيع فقط من إعلانه عن تاريخ الغزو، على الرغم من التفاخر بأنه تلقى ثماني جرعات لـ Covid منذ أغسطس 2020.

وتم نقله إلى المستشفى “بحالة خطيرة ” من الفيروس في 2 فبراير ، بعد ستة أسابيع من توقعه تمامًا لموعد غزو بوتين أوكرانيا في نهاية المطاف.

وفي 22 ديسمبر 2021 ، أخبر أعضاء البرلمان في خطاب ألقاه أن الغزو سيبدأ في 22 فبراير ، على الرغم من أنه بدأ بالفعل مساء 23 فبراير ، وأعلن عن “اتجاه جديد في السياسة الخارجية الروسية”.

وكان هذا آخر خطاب لجيرينوفسكي في مجلس الدوما وجاء اختفائه وسط شائعات أنه أزعج الكرملين بإعلانه غزوًا أراد بوتين التزام الصمت بشأنه.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن جيرينوفسكي توفي بعد “مرض خطير وطويل الأمد” ووقف دقيقة صمت مع النواب في المنزل.

وقال جيرينفوسكي ، وهو مرشح في جميع الانتخابات الرئاسية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي ، للنواب قبل أن يمرض: “ستصبح روسيا أخيرًا دولة عظيمة مرة أخرى. وعلى الجميع أن يصمتوا ويحترموا بلدنا. وإلا فسوف يصمتوننا ، ويدمرون الروس أولاً في دونباس. وبعد ذلك في غرب روسيا. لذلك دعونا ندعم الاتجاه الجديد في السياسة الخارجية لروسيا.”

وأسس جيرينوفسكي الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا. وهو الاسم الذي كذب وجهات نظره المعادية للأجانب – في عام 1991 عندما كان الاتحاد السوفيتي ينقسم. وأصبحت المجموعة أول حزب معارض معترف به رسميًا في البلاد.