الفياغرا .. تحذير خطير من علماء لمن يتناولون “الحبة الزرقاء”

وطن – كشفت أبحاث قادها علماء بجامعة كولومبيا البريطانية، أن الرجال الذين يتناولون عقاقير جنسية على غرار الفياغرا هم أكثر عرضة بنسبة 85٪ للإصابة بمشكلات تتعلق بالبصر، ويمكن أن تؤدي إلى العمى. وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

هذه الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة JAMA Ophthalmology، تناولت بياناتها أكثر من 213 ألف رجلاً تناولوا أدوية لعلاج ضعف الانتصاب.

لم يكن أي من الرجال قد عانى من مشاكل في العين في العام قبل أن يصبحوا مستخدمين منتظمين للدواء.

وتابع الباحثون سجلات المشاركين من 2006 إلى 2020 لمعرفة أي من الأدوية استمر في تطوير أمراض العيون.

الفياغرا قد تسبب العمى

وقد وجد الخبراء أن تناول حبوب ضعف الانتصاب – منها الفياغرا والسياليس وليفيترا وستندرا – بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بثلاثة أمراض خطيرة في العين منها الفقدان المفاجئ للرؤية.

كما أكد الخبراء أن المستخدمين المنتظمين لهذه العقاقير الجنسية كانوا أكثر عرضة بنسبة 102 في المائة للإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري. وهو إمداد الدم بالعصب البصري للخطر.

وكانوا أكثر عرضة بنسبة 44 في المائة للإصابة بانسداد الأوعية الدموية في الشبكية، وهو نوع من الجلطة الدموية في الشبكية.

من جهته، قال الباحث الرئيسي الدكتور ماهيار إتمينان، طبيب عيون في جامعة كولومبيا البريطانية، إن الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأدوية والذين يعانون من مشاكل في الرؤية يجب أن “يطلبوا العناية الطبية” إذا واجهوا أي تغيرات في الرؤية.

كما أضاف “تعالج هذه الأدوية ضعف الانتصاب من خلال تحسين تدفق الدم. لكننا نعلم أنها يمكن أن تعيق أيضًا تدفق الدم في أجزاء أخرى من الجسم”.

صلة قوية بين مشاكل العين الثلاثة والأدوية

وتابع بالقول “على الرغم من أن دراستنا لم تثبت السبب والنتيجة. إلا أن هناك آلية يمكن من خلالها لهذه الأدوية أن تؤدي إلى حدوث هذه المشاكل.”

ومع ذلك، أكد الدكتور “مجمل الأدلة تشير إلى وجود صلة قوية بين مشاكل العين والأدوية.”

وأشار إلى أنه يأمل في أن تثبت الأبحاث الإضافية إلى قيام الشركات المصنعة بوضع ملصقات تحذيرية على الأقراص.

بالفعل، تحذر شركة فايزر من أن شخصًا واحدًا من كل 100 شخص يستخدم الفياجرا يعاني من “تهيج في العين، ألم في العين. كما يعاني من ومضات في العين وعيون دامعة”.

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