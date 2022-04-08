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الفياغرا .. تحذير خطير من علماء لمن يتناولون “الحبة الزرقاء”

بحسب أبحاث قادها علماء بجامعة كولومبيا البريطانية

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
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الفياغرا قد تتسبب في العمى watanserb.com
الفياغرا

وطن – كشفت أبحاث قادها علماء بجامعة كولومبيا البريطانية، أن الرجال الذين يتناولون عقاقير جنسية على غرار الفياغرا هم أكثر عرضة بنسبة 85٪ للإصابة بمشكلات تتعلق بالبصر، ويمكن أن تؤدي إلى العمى. وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

هذه الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة JAMA Ophthalmology، تناولت بياناتها أكثر من 213 ألف رجلاً تناولوا أدوية لعلاج ضعف الانتصاب.

الفياغرا watanserb.com
الفياغرا

لم يكن أي من الرجال قد عانى من مشاكل في العين في العام قبل أن يصبحوا مستخدمين منتظمين للدواء.

وتابع الباحثون سجلات المشاركين من 2006 إلى 2020 لمعرفة أي من الأدوية استمر في تطوير أمراض العيون.

الفياغرا قد تسبب العمى

وقد وجد الخبراء أن تناول حبوب ضعف الانتصاب – منها الفياغرا والسياليس وليفيترا وستندرا – بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بثلاثة أمراض خطيرة في العين منها الفقدان المفاجئ للرؤية.

كما أكد الخبراء أن المستخدمين المنتظمين لهذه العقاقير الجنسية كانوا أكثر عرضة بنسبة 102 في المائة للإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري. وهو إمداد الدم بالعصب البصري للخطر.

وكانوا أكثر عرضة بنسبة 44 في المائة للإصابة بانسداد الأوعية الدموية في الشبكية، وهو نوع من الجلطة الدموية في الشبكية.

من جهته، قال الباحث الرئيسي الدكتور ماهيار إتمينان، طبيب عيون في جامعة كولومبيا البريطانية، إن الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأدوية والذين يعانون من مشاكل في الرؤية يجب أن “يطلبوا العناية الطبية” إذا واجهوا أي تغيرات في الرؤية.

كما أضاف “تعالج هذه الأدوية ضعف الانتصاب من خلال تحسين تدفق الدم. لكننا نعلم أنها يمكن أن تعيق أيضًا تدفق الدم في أجزاء أخرى من الجسم”.

صلة قوية بين مشاكل العين الثلاثة والأدوية

وتابع بالقول “على الرغم من أن دراستنا لم تثبت السبب والنتيجة. إلا أن هناك آلية يمكن من خلالها لهذه الأدوية أن تؤدي إلى حدوث هذه المشاكل.”

ومع ذلك، أكد الدكتور “مجمل الأدلة تشير إلى وجود صلة قوية بين مشاكل العين والأدوية.”

وأشار إلى أنه يأمل في أن تثبت الأبحاث الإضافية إلى قيام الشركات المصنعة بوضع ملصقات تحذيرية على الأقراص.

بالفعل، تحذر شركة فايزر من أن شخصًا واحدًا من كل 100 شخص يستخدم الفياجرا يعاني من “تهيج في العين، ألم في العين. كما يعاني من ومضات في العين وعيون دامعة”.

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المصدر
ديلي ميل
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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