رياضة

الدون رونالدو يثير حيرة مانشستر يونايتد قبيل لقاء إيفرتون

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
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كريستيانو رونالدو وإحتمالية مشاركته مع مانشستر يونايتد في مواجهة إيفرتون watanserb.com
كريستيانو رونالدو وإحتمالية مشاركته مع مانشستر يونايتد في مواجهة إيفرتون

وطن – أثار صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، حالة من الشكوك والقلق لدى مانشستر يونايتد وجماهيره، قبيل مواجهة نظيره إيفرتون على ميدان الأخير السبت، في إطار منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رونالدو وقلق مانشستر يونايتد

وأفادت صحيفة ” مانشستر إيفينينغ نيوز” البريطانية، بأن نجم مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” كريستيانو رونالدو، لم يشارك مع زملائه في التدريبات. التي أجريت الخميس الماضي، في إطار الاستعداد لمواجهة إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي، ليثير بذلك الشكوك حول إمكانية مشاركته.

وبينت الصحيفة، بأن يحتمل عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل نشر العديد من الصور له أثناء التدريبات الفردية داخل فريق مانشستر يونايتد.

كما وسجل الدون رونالدو منذ بداية الموسم مع فريق مانشستر يونايتد 12 هدفاً. في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 8 أهداف عن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول ” الريدز” متصدر قائمة الهدافين حتى الآن.

حرص مدرب مانشستر يونايتد

كما وأضافت، ” رالف رانغنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيكون حريص جداً على مشاركة الدون رونالدو في مباراة إيفرتون المهمة للفريق”.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل الشياطين الحمر عن شهر مارس / آذار الماضي.

مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

من جانبه، صرح المدرب الألماني رانغنيك خلال مؤتمره الصحفي. قبيل مباراة إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: ” لقد حظينا بأسبوع جيد من التدريبات، لقد تدربنا بشكل جيد. وتدربنا على مستوى عالٍ وقوي للغاية في اليومين الماضيين”.

كما وأردف رانغنيك، “شخصيتنا، طاقتنا والالتزام هم في غاية الأهمية. للفوز في المباراة، في هذا الجو الذي سيكون مشابهاً للذي كان في ليدز أي (حالة الطقس). كما أننا ندرك أهمية المباراة لكلا الجانبين”.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المتراجع في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 51 نقطة، كما وجاء منافسه المهدد بالهبوط إيفرتون في المركز ال17 برصيد 25 نقطة.

(المصدر: وطن + مانشستر إيفينينغ نيوز + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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