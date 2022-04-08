الدون رونالدو يثير حيرة مانشستر يونايتد قبيل لقاء إيفرتون

وطن – أثار صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، حالة من الشكوك والقلق لدى مانشستر يونايتد وجماهيره، قبيل مواجهة نظيره إيفرتون على ميدان الأخير السبت، في إطار منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رونالدو وقلق مانشستر يونايتد

وأفادت صحيفة ” مانشستر إيفينينغ نيوز” البريطانية، بأن نجم مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” كريستيانو رونالدو، لم يشارك مع زملائه في التدريبات. التي أجريت الخميس الماضي، في إطار الاستعداد لمواجهة إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي، ليثير بذلك الشكوك حول إمكانية مشاركته.

وبينت الصحيفة، بأن يحتمل عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل نشر العديد من الصور له أثناء التدريبات الفردية داخل فريق مانشستر يونايتد.

كما وسجل الدون رونالدو منذ بداية الموسم مع فريق مانشستر يونايتد 12 هدفاً. في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 8 أهداف عن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول ” الريدز” متصدر قائمة الهدافين حتى الآن.

حرص مدرب مانشستر يونايتد

كما وأضافت، ” رالف رانغنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيكون حريص جداً على مشاركة الدون رونالدو في مباراة إيفرتون المهمة للفريق”.

رالف: "لقد حظينا بأسبوع جيد من التدريب: لقد تمرنا بشكل جيد وتدربنا على مستوى قوي للغاية في اليومين الماضيين." 👌 "الآن، الأمر متروك لنا للعب كما تدربنا في اليومين الماضيين." 😤#يونايتد | #إيفرتون_يونايتد pic.twitter.com/Gve0twwGeF — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) April 8, 2022

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل الشياطين الحمر عن شهر مارس / آذار الماضي.

مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

من جانبه، صرح المدرب الألماني رانغنيك خلال مؤتمره الصحفي. قبيل مباراة إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: ” لقد حظينا بأسبوع جيد من التدريبات، لقد تدربنا بشكل جيد. وتدربنا على مستوى عالٍ وقوي للغاية في اليومين الماضيين”.

كما وأردف رانغنيك، “شخصيتنا، طاقتنا والالتزام هم في غاية الأهمية. للفوز في المباراة، في هذا الجو الذي سيكون مشابهاً للذي كان في ليدز أي (حالة الطقس). كما أننا ندرك أهمية المباراة لكلا الجانبين”.

رالف: "شخصيتنا، طاقتنا والالتزام هم في غاية الأهمية للفوز بالمباراة في هذا الجو الذي سيكون مشابهًا للذي كان في ليدز." 🗣 "نحن جميعًا ندرك أهمية المباراة لكلا الجانبين." 💯#يونايتد | #إيفرتون_يونايتد pic.twitter.com/6T5iiMNOCb — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) April 8, 2022

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المتراجع في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 51 نقطة، كما وجاء منافسه المهدد بالهبوط إيفرتون في المركز ال17 برصيد 25 نقطة.

(المصدر: وطن + مانشستر إيفينينغ نيوز + تويتر)

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