60 مظليًا من النخبة يرفضون القتال في أوكرانيا.. وزير الدفاع يرسل نائبه لمواجهة العصيان

وطن – قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلا عن تقارير أوكرانية أن نخبة من المظليين الروس قاموا بتمرد بعد أن شهدوا القضاء على رفاقهم في المعركة.

وبحسب التقارير، ينتمي الجنود الى مقر رئيسي للقوات المحمولة جوا في بسكوف بشمال روسيا. موضحة أنه تم نقل القوات الرافضة إلى بيلاروسيا كجزء من قوة الغزو ولكن بعد تمردهم، تم إرسالهم إلى قاعدتهم في بسكوف.

وأكدت التقارير أنه تم فصل بعضهم ووصفهم بأنهم “جبناء” بينما يستعد البعض الآخر لمواجهة ما يعادل محاكمة عسكرية روسية مع أحكام محتملة بالسجن.

وزير الدفاع يتابع العصيان

وبحسب ما ورد أرسل وزير الدفاع سيرجي شويغو أحد نوابه إلى بسكوف للتعامل مع العصيان.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، فإن 60 جنديًا أو نحو ذلك كانوا من نخبة المظليين ولكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن ، على الرغم من أنهم ينتمون إلى بسكوف ، وهو مقر رئيسي لأفضل القوات المحمولة جواً في روسيا.

وأفاد موقع بسكوفسكايا غوبرنيا المعارض الروسي أن “حوالي 60 جنديًا من بسكوف رفضوا خوض حرب على الأراضي الأوكرانية ، وفقًا لمصادرنا”.

وأضاف: “بعد الأيام الأولى من الحرب ، نُقلوا أولاً إلى جمهورية بيلاروسيا ، ثم عادوا إلى قاعدتهم في بسكوف.

وأوضح أن “معظمهم مفصولون حاليا لكن بعضهم مهدد بقضايا جنائية”

ليست الحالة الأولى

وتعتبر هذه الحالة هي الأحدث من بين عدة حالات رفضت فيها القوات الروسية الانصياع لأوامر فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا و “تشويه سمعة” البلاد.

وفي وقت سابق، قال فلاديمير سافرونوف، أن جندي روسي أسير سابق من بسكوف، أخبر المحققين الأوكرانيين عن مشاكل الحصص الغذائية، وكيف كان ضباطه ينهبون السكان المدنيين.

وقال “الأمور سيئة بالطعام، ونحن نحفظه باستمرار”.

وأضاف: “في كثير من الأحيان يكون لدينا موقف يتم فيه تقاسم حصة لشخص واحد بين شخصين”. موضحا “نحن نأكل في الغالب ما نجده داخل المنازل المدنية في أوكرانيا المحتلة.”

وتابع أن “هناك الكثير من عمليات النهب، لقد رأيتها شخصيًا”. مضيفا “أنا لا أؤيد ذلك ، لقد كان الرقباء الكبار والقائد هو الذي فعل ذلك بشكل أساسي..رأيت مدنيين يختبئون ، أناسًا غير قادرين على الإخلاء ، يعيشون في خوف دائم”.

اقرأ ايضا