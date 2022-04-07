“يوتيوبر” أمريكي يوثق رحلة عذابه مع الأمن المصري ويصف مصر بأنها أسوأ مكان للتصوير في العالم

وطن – في واقعة جديدة تعكس حالة الرعب التي يعيشها النظام المصري، نشر اليوتيوبر الأمريكي الشهير ويل سونبوشنر مقطع فيديو عبر قناته على اليوتيوب يوثق فيه رحلته إلى مصر وما شهده من معاناة بفعل مطاردة الأمن المصري له.

وبحسب الفيديو الذي جاء بعنوان: “جولة بين الأطعمة المصرية! أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا”، قال “سونبوشنر إنه “بمجرد الوصول إلى الفندق، تم فتح حقائبي وتفتيشها أكثر من مرة ثم جاء رجال الأمن وطرحوا جميع أنواع الأسئلة.. تعامل الأمن كأنهم يشتبهون فينا كأننا مجرمون”.

خضع للتحقيق لمدة 4 ساعات

ولفت خلال حديثه إلى أن التحقيق معه استمر قرابة أربع ساعات، سُئل خلالها عن سبب زيارته لمصر وما الذي يريد فعله وتصويره بالضبط.

وتابع: “انتهى الأمر بمصادرة جميع أدوات التصوير من كاميرات وأدوات إضاءة وغيرها”. مضيفًا “لا أعلم حقًّا ما سبب ريبة وخوف هؤلاء”.

وبحسب ما أوضح، فإنه خلال رحلته داخل مصر، بحث عن سبب التحقيق معه بهذا الشكل، وتعّرف على ثورة 25 يناير و”قلق السلطات المصرية من قدرة الشعب على التغيير” على حد وصفه.

وقال المدون الأمريكي الشهير “قررت استخدام الهاتف الجوّال لتصوير رحلتي لكن أيضًا انتهى الأمر بالذهاب إلى قسم الشرطة”. معبرًا بقلق “لا أعلم ماذا يحدث معي الآن”.

تم إجباره على حذف بعض المقاطع

وأشار خلال المقطع المصور إلى إجبار السلطات المصرية له على حذف بعض المقاطع التي قام بتصويرها رغم استخراج تصريح بالتصوير، وملاحقة الأمن له خلال جولته.

وأردف: “خلال هذه السلسلة ستتعرفون على مصر الحقيقية، وماذا يعني حقًّا أن تكون صانع أفلام في مصر”. واصفًا مصر بأنه “أسوأ مكان في العالم للتصوير فيه”.

لكنه في المقابل، عبّر خلال المقطع المصور عن إعجابه الشديد بالأطعمة المحلية ورصد المواقف المضحكة التي تعرض لها عند زيارة سوق الجِمال في مصر.

بينما أشاد سونبوشنر بجمال الصحراء في مصر وما تتمتع به من هدوء وسلام، مشيرًا إلى أنها “بعيدة تمامًا عن الأمن المصري”.

واختتم المقطع المصور “الناس هنا طيّبون جدًّا ويتمتعون بالود الشديد لكن يجب أن أكون صادقًا وأمينًا في رصد تجربتي وما يعانيه خبراء الصور والمصورون هنا حيث تتم معاملتهم كمجرمين”.

تجربة اليوتيوبر أليكس شاكون

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها اليوتيوبرز في مصر للمضايقات الأمنية، حيث تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مارس/آذار من العام الماضي مع قيام عناصر من الشرطة المصرية بإيقاف اليوتيوبر الأمريكي “أليكس شاكون” خلال جولة سياحية بمنطقة نزلة السمان بالقرب من منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

بينما قال شاكون في مقطع فيديو روي فيه تجربته في مصر، إنه يحب مصر ولكنه لسوء الحظ وجد نفسه في وضع صعب. إذ إن رجال الشرطة لم يعرفوا عن أنفسهم كشرطة، وكانوا يضايقونه لأنه كان يتجول مثل أي سائح آخر.

وأضاف: “تم تعقبي لفترة من الزمان ورجال الشرطة ضايقوني ولم يعطوني أي سبب لماذا كانوا يطلبون معلومات حول أين أقطن؟ وإلى أين أذهب؟”.

وتابع: “لقد كان وضعا صعبا لأنه لم يظهر لي أي أحد هويته أو بطاقة تعريفه وكونه كان رجل شرطة حقيقي”.

(المصدر: يوتيوب – وطن)