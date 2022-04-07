نائب كويتي يتصل بنور الغندور بسبب أعمالها المشينة ويثير الجدل بما طلبه من السلطات لعدم ردها عليه!

وطن– كشف نائب مجلس الأمة الكويتي، حمدان العازمي، أنه حاول التواصل مع الفنانة المصرية نور الغندور، بسبب مشاركتها في مسلسل “من شارع الهرم إلى”.

أعمال مشينة

وكتب العازمي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “نور الغندور لا ترد على مكالماتي، وهذا يعني أنها مصرة على استكمال أعمالها المشينة في المسلسل”.

وتابع: “أدعو لمنعها من دخول الكويت”.

وتعرض النائب لهجوم واسع من الناشطين بعد هذه التغريدة، وعلى رأسهم الإعلامية مي العيدان.

قد يهمك أيضاً:

ليست في الكويت

وأعادت العيدان نقل التغريدة، معقبة عليها: “وانت شكو تتصل فيها؟ اول مره اشوف عضو مجلس امه كويتي يتصل على ممثله مصرية”.

وتابعت: “اولا استريح، اولا البنت بالإمارات للحين قاعده تصور بالمسلسل. ثانيا نور ما عادت عايشه بالكويت استقرت مع عائلتها ببلدها مصر”.

#من_شارع_الهرم_الي

وانت شكو اتصل فيها اول مره اشوف عضو مجلس امه كويتي يتصل على ممثله مصريه . . اولا استريح اولا البنت بالامارات للحين قاعده اتصور بالمسلسل ثانيا نور ماعادت عايشه بالكويت استقرت مع عائلتها ببلدها مصر ثانيا انتو شكو بمسلسل مو انتاج كويتي ولم يتم تصويره بالكويت pic.twitter.com/ZZYGQOUTzJ — مي العيدان (@mayal3eidan) April 7, 2022

وختمت الإعلامية الكويتية: “ثانيا انتو شكو بمسلسل مو انتاج كويتي ولم يتم تصويره بالكويت”.

قد يهمك أيضاً:

فجر السعيد ترد على العازمي

كما تصدت الإعلامية فجر السعيد للنائب العازمي أيضاً، وعلّقت عبر حسابها على تويتر: “حمدان وبعدين معك، كم مرة أقولك قبل لا اتدرعم بكلام ماله معنى”.

وتابعت: “المسلسل مو إنتاج كويتي.. المنتج لبناني، وترخيصه إماراتي اسمه جمال سنان، والتصوير هَمْ في الإمارات، وزير الإعلام الكويتي شكوووو”.

#فجر_السعيد ل حمدان العازمي : انت مالك حق في الإعتراض على عمل خارج نطاق الكويت … https://t.co/ESeeu8bUiA via @YouTube — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 6, 2022

ووجهت السعيد رسالة إلى متابعيها: “لو سمحتم ترجموا لحمدان اتدرعم.. أخاف يترجمها غلط”.

رذيلة وانحطاط

وسبق أن طالب العازمي من وزارة الإعلام أن تأخذ خطوة ضد المسلسل، وكتب: “تفاجأنا ان المسلسل الهابط (من شارع الهرم) الذي يدعو الى الرذيلة والانحطاط انتاج كويتي للأسف”.

وتابع: “نؤكد ان هذه الأعمال الهابطة لا يمكن ان تنسب الى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية .. وعلى وزير الاعلام التحرك فورا بإيقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل”.

حمدان العازمي : تفاجأنا ان المسلسل الهابط (من شارع الهرم) الذي يدعو الى الرذيلة والانحطاط انتاج كويتي للأسف .. ونؤكد ان هذه الأعمال الهابطة لا يمكن ان تنسب الى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية .. وعلى وزير الاعلام التحرك فورا بايقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل — إعلامية النائب حمدان سالم العازمي (@hamdan__alazmi) April 5, 2022

وتجسد نور الغندور في المسلسل، شخصية راقصة مصرية تدخل حياة عائلة تعيش حياة طبيعية. وتحاول تخريب علاقتهم وإدخال الشك في قلوبهم.

وقف مسلسل من شارع الهرم إلى

وتنقلب الأحداث رأسا على عقب في سياق درامي والراقصة، وتحاول إغواء أحد الرجال.

وهو الأمر الذي أثار غضباً في مصر، وطالب ناشطون بوقف المسلسل، ودشنوا هاشتاج “وقف مسلسل من شارع الهرم إلى”، مؤكدين أن السيدة المصرية ليست مجرد راقصة كما تصور الممثلة.

اقرأ أيضاً: