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نائب كويتي يتصل بنور الغندور بسبب أعمالها المشينة ويثير الجدل بما طلبه من السلطات لعدم ردها عليه!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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نائب كويتي يتصل بنور الغندور بسبب أعمالها المشينة ويثير الجدل بما طلبه من السلطات لعدم ردها عليه! watanserb.com
تجسد نور الغندور في مسلسل "من شارع الهرم إلى" شخصية راقصة مصرية

وطن– كشف نائب مجلس الأمة الكويتي، حمدان العازمي، أنه حاول التواصل مع الفنانة المصرية نور الغندور، بسبب مشاركتها في مسلسل “من شارع الهرم إلى”.

أعمال مشينة

وكتب العازمي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “نور الغندور لا ترد على مكالماتي، وهذا يعني أنها مصرة على استكمال أعمالها المشينة في المسلسل”.

وتابع: “أدعو لمنعها من دخول الكويت”.

وتعرض النائب لهجوم واسع من الناشطين بعد هذه التغريدة، وعلى رأسهم الإعلامية مي العيدان.

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ليست في الكويت

وأعادت العيدان نقل التغريدة، معقبة عليها: “وانت شكو تتصل فيها؟ اول مره اشوف عضو مجلس امه كويتي يتصل على ممثله مصرية”.

وتابعت: “اولا استريح، اولا البنت بالإمارات للحين قاعده تصور بالمسلسل. ثانيا نور ما عادت عايشه بالكويت استقرت مع عائلتها ببلدها مصر”.

وختمت الإعلامية الكويتية: “ثانيا انتو شكو بمسلسل مو انتاج كويتي ولم يتم تصويره بالكويت”.

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فجر السعيد ترد على العازمي

كما تصدت الإعلامية فجر السعيد للنائب العازمي أيضاً، وعلّقت عبر حسابها على تويتر: “حمدان وبعدين معك، كم مرة أقولك قبل لا اتدرعم بكلام ماله معنى”.

وتابعت: “المسلسل مو إنتاج كويتي.. المنتج لبناني، وترخيصه إماراتي اسمه جمال سنان، والتصوير هَمْ في الإمارات، وزير الإعلام الكويتي شكوووو”.

ووجهت السعيد رسالة إلى متابعيها: “لو سمحتم ترجموا لحمدان اتدرعم.. أخاف يترجمها غلط”.

رذيلة وانحطاط

وسبق أن طالب العازمي من وزارة الإعلام أن تأخذ خطوة ضد المسلسل، وكتب: “تفاجأنا ان المسلسل الهابط (من شارع الهرم) الذي يدعو الى الرذيلة والانحطاط انتاج كويتي للأسف”.

وتابع: “نؤكد ان هذه الأعمال الهابطة لا يمكن ان تنسب الى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية .. وعلى وزير الاعلام التحرك فورا بإيقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل”.

وتجسد نور الغندور في المسلسل، شخصية راقصة مصرية تدخل حياة عائلة تعيش حياة طبيعية. وتحاول تخريب علاقتهم وإدخال الشك في قلوبهم.

وقف مسلسل من شارع الهرم إلى

وتنقلب الأحداث رأسا على عقب في سياق درامي والراقصة، وتحاول إغواء أحد الرجال.

وهو الأمر الذي أثار غضباً في مصر، وطالب ناشطون بوقف المسلسل، ودشنوا هاشتاج “وقف مسلسل من شارع الهرم إلى”، مؤكدين أن السيدة المصرية ليست مجرد راقصة كما تصور الممثلة.

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المصدر
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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