مُعمر عراقي ( 103عاما) يتزوج بحسناء تصغره بـ 66 عاماً وهذا ما فعله حين عُرض عليه منشطات جنسية!

وطن– تحولت واقعة نادرة، في العراق، إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك حين تزوج مسن تعدى عمره الـ100 عام، من سيدة تصغره بعقود.

المرة الثالثة

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “السومرية نيوز”، تزوج رجل عراقي، يبلغ من العمر 103 سنوات، في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، وذلك للمرة الثالثة خلال حياته.

وأقام العريس مخيلف فرهود المنصوري، زفافه في قرية سومر النائية، والتي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 180 كيلومترًا. وذلك بحضور ذويه وأقربائه.

وقال نجل المعمر العراقي، عبدالسلام، إن والده تزوج للمرة الثالثة خلال سنوات حياته الـ103.

زفاف بحضور أحفاد الأحفاد

وأشار عبدالسلام إلى أن زوجة والده الأولى توفيت عام 1999، ليتزوّج امرأة أخرى، وأنجب منها كذلك.

وأضاف: “في نهاية العام الماضي، ومطلع العام الحالي، حصلت مشكلة مع زوجته، فذهبت إلى بيت أهلها، ولم تعُد رغم مرور عدة أشهر”.

وأردف: “طلب منّا الوالد إيجاد امرأةٍ أخرى له، وهو ما حصل بالفعل”.

وأشار نجل العريس المسن إلى أن الاختيار وقع على امرأة حسناء، من مواليد 1985، وتمّت خطوبتها، وبعد ذلك أقيمت له حفلة الحناء ثمّ الزواج.

وقد شارك في الزفاف أبناء مخيلف التّسعة الباقون وأحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده.

ولدى مخيلف 10 أبناء؛ ستة بنين و4 بنات.

منشطات جنسية

وكشف نجله عبدالسلام أنه عرض على والده ليلة الزفاف، منشطات جنسية، وأردف: “لكنّه سخر مني، ورفضها”.

واعتبر الناشطون أن ما فعله المعمر مخيلف، دليلاً على حبه للحياة والتفاؤل.

الجدير بالذكر أن زيجة مثل هذه، نادرة جداً في البلدان العربية، ففي عام 2020 تم تسجيل زواج المعمر الأردني عارف الجداية، بنفس عمر مخيلف أيضاً.