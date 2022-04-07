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في شارع ديزنغوف الشهير وسط تل أبيب .. عملية إطلاق نار كبيرة (فيديو)

أنباء عن إصابات وقتلى ..

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل أبيب watanserb.com
عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل أبيب

وطن – قتل إسرائيليان وأصيب 8 آخرون من بينهم 4 فى حالة حرجة -في إحصائية أولية-، جراء عملية إطلاق نار، وقعت في شارع  ديزنغوف الشهير وسط تل أبيب.

وقال موقع “والا” العبريّ، إن الإسعاف الإسرائيلي تلقى بلاغات عن إصابة العديد من الأشخاص بالرصاص، في عدة ساحات، بشارع ديزنغوف في تل أبيب.

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى موقع العملية .

وبدأت العملية – وفق المعلومات الأولية- داخل أحد المطاعم، ثم خرج واستكمل إطلاق النار في مناطق أخرى في شارع ديزنغوف والشوارع المحاذية .

ولم يتبين حتى الآن مصير منفذ العملية – حتى كتابة هذا الخبر – . بينما قال المتحدث باسم الشرطة إن هناك عملية مطاردة لمنفذيْ العملية .

وأشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت موجود حاليا في مقر “الكيريا” في تل أبيب ويتلقى تحديثات منتظمة حول العملية .

ووثقت مشاهد مصورة لحظة هروب المستوطنين بعد عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب.

وهذه العملية الرابعة في غضون أسابيع قليلة، وتأتي وسط خشية إسرائيلية من تصاعد العمليات الفدائية في شهر رمضان .

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اسم “كاسر الأمواج” على العملية الأمنية التي يخوضها لمواجهة التصعيد الحالي، بعد سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في مدن اسرائيلية.

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المصدر
walla
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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