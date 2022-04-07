في شارع ديزنغوف الشهير وسط تل أبيب .. عملية إطلاق نار كبيرة (فيديو)

وطن – قتل إسرائيليان وأصيب 8 آخرون من بينهم 4 فى حالة حرجة -في إحصائية أولية-، جراء عملية إطلاق نار، وقعت في شارع ديزنغوف الشهير وسط تل أبيب.

💥#عاجل| عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب وأنباء أولية عن قتلى وإصابات . pic.twitter.com/zDBTWEuvnC — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

وقال موقع “والا” العبريّ، إن الإسعاف الإسرائيلي تلقى بلاغات عن إصابة العديد من الأشخاص بالرصاص، في عدة ساحات، بشارع ديزنغوف في تل أبيب.

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى موقع العملية .

💥 #شاهد| لحظة وقوع عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب. pic.twitter.com/wMw6mu9jR8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

وبدأت العملية – وفق المعلومات الأولية- داخل أحد المطاعم، ثم خرج واستكمل إطلاق النار في مناطق أخرى في شارع ديزنغوف والشوارع المحاذية .

ولم يتبين حتى الآن مصير منفذ العملية – حتى كتابة هذا الخبر – . بينما قال المتحدث باسم الشرطة إن هناك عملية مطاردة لمنفذيْ العملية .

وأشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت موجود حاليا في مقر “الكيريا” في تل أبيب ويتلقى تحديثات منتظمة حول العملية .

ووثقت مشاهد مصورة لحظة هروب المستوطنين بعد عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب.

💥 #شاهد| هروب المستوطنين لحظة حصول عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب. pic.twitter.com/j0Sfa4K59t — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

💥 #عاجل| رعب وفوضى في شارع ديزنكوف بمدينة تل أبيب بعد عملية إطلاق نار وأنباء أولية عن انفجار كبير. pic.twitter.com/v7nMAvoW5K — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

💥 حالة استنفار كبيرة وسط مدينة تل أبيب بعد عملية إطلاق نار أدت -حتى الآن- لإصابة يقل عن 5 مستوطنين 3 بحالة خطيرة . pic.twitter.com/AjlhE3MurS — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

وهذه العملية الرابعة في غضون أسابيع قليلة، وتأتي وسط خشية إسرائيلية من تصاعد العمليات الفدائية في شهر رمضان .

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اسم “كاسر الأمواج” على العملية الأمنية التي يخوضها لمواجهة التصعيد الحالي، بعد سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في مدن اسرائيلية.

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