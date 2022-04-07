في الحرم المكي والناس صيام .. فيديو صادم لما حدث بين المعتمرين!

وطن – وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع مشاجرة عنيفة داخل الحرم المكي، بين عدد من المعتمرين.

ويظهر الفيديو الذي رصدته (وطن) عدد من المعتمرين وقد دخلوا في شجار عنيف، تطور لاشتباك بالإيدي داخل الحرم وبينما كانوا يرتدون ملابس الإحرام.

هوشة في الحرم وفي شهر #رمضان لاحول ولاقوة الا بالله ؟pic.twitter.com/5rJQ6nUagA — المزامير 💘 (@W9FxhY8TvptcYfe) April 7, 2022

كما يظهر محاولة آخرين التدخل لوقف الشجار وفض التنازع، إلا أنهم فشلوا في ذلك ليستمر الصراع بينهم في نهار رمضان.

ولم يتم كشف أي تفاصيل عن سبب هذا الشجار أو وقته، وكذلك لم يكشف متداولو المقطع عن جنسية المعتمرين الذين نشب الشجار بينهم.

نشطاء ينتقدون المشاجرة

وأثارت هذه اللقطات من داخل بيت الله الحرام، غضب العديد من النشطاء الذين استنكروا حدوث مثل هذا الأمر داخل الحرم وأيضا في نهار شهر رمضان المبارك.

وكتب أحد النشطاء غاضبا من المشهد:”هيا خذلك مافي احترام للمكان !؟ حتى في الحرم!”.

فيما دون آخر:”الواحد إذا وطأت أقدامه الحرم، لا يلتفت لأمور قد تفقده سيطرته على نفسه.”

من جانبه شدد أحد النشطاء في تعليق له على أن “القتال وهو قتال ما يصير حتى الكافر لا يجوز قتاله عند الحرم.. كيف هؤلاء يتهاوشون؟!”.

وتشهد السعودية حاليا قدوم عدد كبير من المسلمين حول العالم لأداء فريضة العمرة، حيث يفضل الكثيرين أدائها في شهر رمضان المبارك لما لهذا الشهر من فضل وثواب كبير.

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ولأول مرة تفتح السعودية أبوابها بشكل كامل أمام المعتمرين والزائرين، منذ أزمة كورونا التي عطلت فريضة الحج والعمرة لفترة طويلة حتى بع فتحها جزئيا في المواسم السابقة.

موسم العمرة

وفي هذا السياق أعلن وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، أن عدد المعتمرين القادمين للسعودية منذ بداية السماح لقدوم المعتمرين من جميع المنافذ بلغ 895.499 معتمراً حتى الخميس.

وأوضح بيان الوزارة أن عدد المعتمرين القادمين جوًّا بلغ 822.736 مقابل 648.858 مغادرًا.

فيما بلغ عدد القادمين برًا 72.687 مقابل 50.548 مغادرًا. كما بلغ عدد القادمين عبر البحر 76 معتمرًا، فيما غادر 72 معتمرًا.

كما بلغ إجمالي عدد المعتمرين القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بلغ 493.943، بينما عدد المغادرين 277.948.

ووصل إجمالي التأشيرات الصادرة لـ 1.045.898 تأشيرة.

(المصدر: رصد وطن)

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