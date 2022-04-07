طيار أوكراني يضحي بنفسه لإنقاذ المئات (شاهد)

وطن – أشادت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، إيميني دزيبار بشجاعة طيار أوكراني ضحى بنفسه لإنقاذ حياة المئات من الناس.

وقالت “دزيبار” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن الطيار دميترو تشوماتشينكو أصيبت طائرته بنيران روسية، وقرر أن يضحي بنفسه لإنقاذ مئات الأشخاص، عبر البقاء داخل طائرته لإبعادها من فوق المناطق السكنية، إلى منطقة غير مأهولة.

وأوضحت دزيبار أن تشوماتشينكو كان يقود طائرته دفاعا عن أوكرانيا ضد “الغزاة الروس”، عندما تعرضت لنيران روسية فوق مدينة “جيتومير”.

وأضافت أنه “كان يمكنه أن يخرج من الطائرة، لكنه لم يفعل. وقام بتحويل مسار طائرته لإنقاذ حياة مئات الأشخاص”.

وأشارت إلى أنه “بطل” و”وطني”، وسيبقى في ذاكرة الأوكرانيين إلى الأبد.

وأرفقت المسؤولة الأوكرانية تعليقها بوسم : “إدعموا أوكرانيا”. بالإضافة إلى صورة للطيار مع امرأة، دون تحديد هويتها.

Fighter jet of #Ukrainian pilot Dmytro Chumachenko was shot in the sky over #Zhytomyr region, defending #Ukraine from #Russian invaders.

He could eject.But he didn't. He diverted his jet to save the lives of hundreds of people.

A hero.A patriot. Memory eternal.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5k9ZF2cW2B — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 6, 2022

“شبح كييف”

يشار إلى انه في 12مارس/آذار الماضي، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية صورة زعمت أنها لطيار مقاتل يعرف بـ”شبح كييف”، الذي زعم أنه أسقط 10 طائرات حربية روسية.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن صورة الطيار، الذي لم تتم تسميته وهو يرتدي قناع أكسجين وخوذة سوداء داخل قمرة قيادة الطائرة ميج-29، لا تظهر وجهه، وكان مرفق معها رسالة للروس تقول: “مرحبا أيها المحتل، أنا قادم من أجل روحك”.

وأصبح الطيار رمزًا لشجاعة البلاد وأملها، وتم استخدام العبارة للإشارة إلى سلاح الجو الأوكراني ككل، أو الروح القتالية للبلاد.

ونشرت صفحة “فيسبوك” الخاصة بهيئة الأركان الأوكرانية صورًا لحطام الطائرات الروسية، من بينها طائرات Su-35، مع أرقام تسلسلية يمكن التحقق منها.

ومع ذلك، لم تتمكن القوات الجوية الأوكرانية من وقف القصف المتواصل لمدنها.

وسئل مسؤول غربي عما إذا كان “شبح كييف” حقيقيا، قائلًا: “لا أعرف، لكن من المذهل أنه لايزال هناك طائرات أوكرانية تحلق بالمجال الجوي الأوكراني.”

ويزعم القادة الأوكرانيون بشكل شبه يومي، أنهم أسقطوا طائرات روسية بالطائرات، بالإضافة إلى صواريخ أرض-جو.

كما استخدمت أوكرانيا مسيرات بيرقدار TB2، التي تم تصنيعها في تركيا، لمهاجمة القوات الروسية من السماء.

(المصدر: تويتر – وطن)