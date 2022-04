طيار أوكراني يضحي بنفسه لإنقاذ المئات (شاهد)

وطن – أشادت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، إيميني دزيبار بشجاعة طيار أوكراني ضحى بنفسه لإنقاذ حياة المئات من الناس.

وقالت “دزيبار” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن الطيار دميترو تشوماتشينكو أصيبت طائرته بنيران روسية، وقرر أن يضحي بنفسه لإنقاذ مئات الأشخاص، عبر البقاء داخل طائرته لإبعادها من فوق المناطق السكنية، إلى منطقة غير مأهولة.

وأوضحت دزيبار أن تشوماتشينكو كان يقود طائرته دفاعا عن أوكرانيا ضد “الغزاة الروس”، عندما تعرضت لنيران روسية فوق مدينة “جيتومير”.

وأضافت أنه “كان يمكنه أن يخرج من الطائرة، لكنه لم يفعل. وقام بتحويل مسار طائرته لإنقاذ حياة مئات الأشخاص”.

وأشارت إلى أنه “بطل” و”وطني”، وسيبقى في ذاكرة الأوكرانيين إلى الأبد.

وأرفقت المسؤولة الأوكرانية تعليقها بوسم : “إدعموا أوكرانيا”. بالإضافة إلى صورة للطيار مع امرأة، دون تحديد هويتها.

Fighter jet of #Ukrainian pilot Dmytro Chumachenko was shot in the sky over #Zhytomyr region, defending #Ukraine from #Russian invaders.

He could eject.But he didn't. He diverted his jet to save the lives of hundreds of people.

A hero.A patriot. Memory eternal.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5k9ZF2cW2B

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 6, 2022