الهدهد

طيار أوكراني يضحي بنفسه لإنقاذ المئات (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
طيار أوكراني watanserb.com
الطيار دميترو تشوماتشينكو أصيبت طائرته بنيران روسية وقرر البقاء فيها لإبعادها عن المناطق السكنية

وطن – أشادت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، إيميني دزيبار بشجاعة طيار أوكراني ضحى بنفسه لإنقاذ حياة المئات من الناس.

وقالت “دزيبار” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن الطيار دميترو تشوماتشينكو أصيبت طائرته بنيران روسية، وقرر أن يضحي بنفسه لإنقاذ مئات الأشخاص، عبر البقاء داخل طائرته لإبعادها من فوق المناطق السكنية، إلى منطقة غير مأهولة.

وأوضحت دزيبار أن تشوماتشينكو كان يقود طائرته دفاعا عن أوكرانيا ضد “الغزاة الروس”، عندما تعرضت لنيران روسية فوق مدينة “جيتومير”.

وأضافت أنه “كان يمكنه أن يخرج من الطائرة، لكنه لم يفعل. وقام بتحويل مسار طائرته لإنقاذ حياة مئات الأشخاص”.

وأشارت إلى أنه “بطل” و”وطني”، وسيبقى في ذاكرة الأوكرانيين إلى الأبد.

وأرفقت المسؤولة الأوكرانية تعليقها بوسم : “إدعموا أوكرانيا”. بالإضافة إلى صورة للطيار مع امرأة، دون تحديد هويتها.

“شبح كييف”

يشار إلى انه في 12مارس/آذار الماضي، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية صورة زعمت أنها لطيار مقاتل يعرف بـ”شبح كييف”، الذي زعم أنه أسقط 10 طائرات حربية روسية.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن صورة الطيار، الذي لم تتم تسميته وهو يرتدي قناع أكسجين وخوذة سوداء داخل قمرة قيادة الطائرة ميج-29، لا تظهر وجهه، وكان مرفق معها رسالة للروس تقول: “مرحبا أيها المحتل، أنا قادم من أجل روحك”.

وأصبح الطيار رمزًا لشجاعة البلاد وأملها، وتم استخدام العبارة للإشارة إلى سلاح الجو الأوكراني ككل، أو الروح القتالية للبلاد.

ونشرت صفحة “فيسبوك” الخاصة بهيئة الأركان الأوكرانية صورًا لحطام الطائرات الروسية، من بينها طائرات Su-35، مع أرقام تسلسلية يمكن التحقق منها.

ومع ذلك، لم تتمكن القوات الجوية الأوكرانية من وقف القصف المتواصل لمدنها.

وسئل مسؤول غربي عما إذا كان “شبح كييف” حقيقيا، قائلًا: “لا أعرف، لكن من المذهل أنه لايزال هناك طائرات أوكرانية تحلق بالمجال الجوي الأوكراني.”

ويزعم القادة الأوكرانيون بشكل شبه يومي، أنهم أسقطوا طائرات روسية بالطائرات، بالإضافة إلى صواريخ أرض-جو.

كما استخدمت أوكرانيا مسيرات بيرقدار TB2، التي تم تصنيعها في تركيا، لمهاجمة القوات الروسية من السماء.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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