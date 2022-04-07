روسيا تلجأ لسلاحها الجديد “بوم3” الأكثر تعقيدا وفتكا في أوكرانيا

وطن – كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية، إن القوات الروسية في أوكرانيا بدت وكأنها تستخدم نوعًا جديدًا من الأسلحة أثناء تصعيدها لهجماتها على أهداف مدنية، وهو عبارة عن لغم أرضي معقد مزود بأجهزة استشعار تكتشف متى يتجول الناس بالقرب منها.

ووفقا للصحيفة، فقد عثر فنيو القنابل الأوكرانيون على النظام ، المشار إليه باسم POM-3 ، خلال الأسبوع الأخير بالقرب من مدينة خاركيف الأوكرانية.

“بوم3” يمتلك أجهزة استشعار عن بعد

وبحسب الصحيفة، فإنه عادة ما تنفجر الأنواع القديمة من الألغام الأرضية عندما يطأ عليها الضحايا بالصدفة أو ملامسة أسلاك التعثر الموصلة. ومع ذلك، فإن جهاز استشعار الزلازل POM-3 يلتقط خطوات الاقتراب وقد ينجح في التمييز بين البشر والحيوانات.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن فرق إزالة الألغام الإنسانية والفرق التي تروج لحملة معارضة لاستخدام الألغام الأرضية صرحت أن POM-3 يحتاج لبذل جهود مستقبلية للعثور على الذخائر غير المنفجرة وتدميرها في أوكرانيا بشكل أكثر تعقيدًا وأكثر فتكًا.

مساعي المنظمات الخيرية في إزالة الالغام

من جانبه، صرح جيمس كوان ، الذي يقود منظمة HALO Belief ، وهي مؤسسة خيرية بريطانية أمريكية تعمل على إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات المختلفة من مخلفات الصراع لمساعدة الدول على التعافي بعد النزاعات: “هذه تشكل خطرًا لا نرد عليه”. بدأت المجموعة في القضاء على الذخائر غير المنفجرة من منطقة دونباس في أوكرانيا في عام 2016 ، بعد أن بدأ الانفصاليون المدعومون من روسيا في منع السلطات الأوكرانية”.

وأضاف كوان: “سنرغب في البحث عن بعض المتبرعين للحصول على الروبوتات التي قد تسمح لنا بالتعامل مع هذه التهديدات بطرق ما”.

وأوضح أنه غالبًا ما يتم إطلاق POM-3 بواسطة صاروخ ويسقط مرة أخرى على الأرض بالمظلة قبل الالتصاق بالقاع – المكان الذي تنتظره.

وعندما يستشعر اللغم فردًا ما ، فإنه يطلق رأسًا حربيًا صغيرًا متفجرًا ينفجر في الهواء، مما ينتج عنه شظايا يمكن أن تكون مميتة تصل إلى حوالي 50 قدمًا.

وأوضح كوان وهو جندي بريطاني متقاعد ، أن فريقه المكون من 430 أوكرانيًا كانوا يزيلون الذخائر غير المنفجرة في دونباس لم يتمكنوا من مواصلة العمل منذ أن شنت روسيا غزوًا كاملاً للبلاد في أواخر فبراير، مع انتقال العديد من العمال لفترة وجيزة إلى أوكرانيا.

ويتوقع كوان أنه عاجلاً أم آجلاً، ستتطلب عملية HALO في جميع أنحاء البلاد حوالي 2500 موظف ، بشرط أن تكون العديد من المناطق خارج دونباس ملوثة بالفعل بالذخائر غير المنفجرة بشكل صحيح.

وصرح ضباط السلطات الأمريكية أن روسيا تبدو وكأنها تنقل القوات لتدعيم إبقائها في دونيتسك ولوهانسك، مما قد يعني أنه يمكن استخدام المزيد من الأسلحة تمامًا مثل POM-3 في الصراع.

الروس يستغلون ثبات المعارك

وقال كوان: “إن الصراع يقترب من جزء ثابت – يتم حفر الخنادق”. “هذا هو الوقت الذي أعتمد فيه على الروس لبدء استخدام الألغام الأرضية على أساس كبير.”

يشار إلى ان حملةHALO ، التي تمثل مجموعة Hazardous Space Life-Assist Group ، لديها حوالي 10000 موظف في جميع أنحاء العالم وهي من بين العديد من المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي بقيت في أفغانستان بسبب تولي طالبان إدارة كابول ، العاصمة ، في أغسطس.

و صرح كوان بأن التنظيف على المدى الطويل في أوكرانيا سيتطلب تقريبًا مجموعة متطابقة من الموظفين مثل عملية HALO الحالية في أفغانستان، والتي تتعافى من سنوات عديدة من المعركة المسلحة.

ويعتبر صاروخ POM-3 بأنه خطر جديد وأحد من بين العديد من الذين تتوقع مجموعته أن تصادفهم، إلى جانب مجموعة متنوعة لا حصر لها من الصواريخ والقنابل وقذائف المدفعية التي لم تنفجر عند التأثير.

بالإضافة إلى ذلك ، هاجمت روسيا مستودعات الأسلحة الأوكرانية. مما أدى إلى نشوب حرائق وانفجارات تقذف عادةً الكثير من الذخائر المكسورة وحتى آلاف الذخائر المكسورة في المناطق المحيطة.

وبحسب الصحيفة، فإنه بمجرد استخدامها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، تقتل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتشوه المدنيين لفترات طويلة بعد توقف الأعمال العدائية.

وتعتبر أوكرانيا بلا شك واحدة من 164 دولة وقعت على معاهدة 1997 لحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتعهدت بتطهير مخزونها من الألغام، في حين رفضت أمريكا وروسيا ذلك.

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