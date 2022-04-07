بنزيما يعادل رقم رونالدو بعد تسجيله الهاتريك في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

وطن – ذكرت صحيفة إسبانية عن معادلة النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، الرقم القياسي لزميله السابق كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهاتريك داخل مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

هاتريك بنزيما ومعادلة رقم رونالدو

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن هاتريك بنزيما الأخير داخل شباك مرمى منافسه تشيلسي الإنجليزي، عادل به الرقم القياسي لصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو. الذي سجل الهاتريك مرتين في منافسات دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وبينت الصحيفة، بأن ثنائي الهاتريك للدون رونالدو في منافسات أبطال أوروبا، كان داخل شباك مرمى البايرن ميونيخ الألماني وجاره أتلتيكو مدريد.

🎥 – شاهد وأستمتع مع الاسطورة KB9 😍♥️ • هاتريك كريم بنزيما × باريس

• هاتريك كريم بنزيما × تشيلسيpic.twitter.com/oTbaABAzNK — عز (@MnbrMadrid5) April 6, 2022

كما وسجل كريم بنزيما الهاتريك الثاني له في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وقيادة فريقه الملكي خطوة كبيرة نحو حجز معقد له في منافسات دور النصف النهائي من البطولة القارية. بعد تسجيله الهاتريك الأول في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي.

📊 كريم بنزيما يصبح أول لاعب يسجل أكثر من هاتريك واحد في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ رحيل كريستيانو رونالدو. pic.twitter.com/MM93MlphSm — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 6, 2022

وحقق فريق ريال مدريد “الميرينغي” الفوز الثمين خارج دياره. على صاحب الأرض تشيلسي “البلوز”، الأربعاء، في مواجهات ذهاب الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ميدان ملعب “ستامفورد بريدج”.

أول لاعب فرنسي

ويعد الفرنسي بنزيما أول لاعب فرنسي يسجل 10 أهداف في موسم واحد، بتاريخ دوري الأبطال، كما أن أهدافه الخمسة الأخيرة قد سجلها في غضون 53 دقيقة فقط.

📊 | كريم بنزيما أول لاعب يسجل هاتريك في مرمى تشيلسي في دوري الأبطال#CHERMA #UCL pic.twitter.com/iFlJSKWFtv — COPE (@COPE_AR) April 6, 2022

فيما يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا. برصيد 82 هدفاً، بفارق كبير عن زميله السابق رونالدو الذي ما زال يتربع على عرش قائمة الصدارة برصيد 140 هدفاً.

كما ويستعد فريق ريال مدريد بعد تحقيق الانتصار المهم على تشيلسي خارج ميدانه، للمواجهة القادمة أمام خيتافي في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة قائمة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز. برصيد 69 نقطة لهذا الموسم، ويليه في الوصافة غريمه التقليدي برشلونة برصيد 57 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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