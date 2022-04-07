برنامج “رامز موفي ستار” ينقذ مواطناً مصرياً من موت محقق والسلطات تتحرك! (فيديو)

وطن– أنقذ برنامج الفنان المصري رامز جلال، مواطناً مصرياً من موت محقق، إثر انهيار جزء من العقار الذي يقيم به.

دخل المنزل من أجل “رامز موفي ستار”

وسادت حالة من الذعر، لدى الأهالي المقيمين في إحدى العمارات السكنية الأثرية في منطقة العرب القديم بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد. وذلك بعد انهيار جزء من العقار الذي يقيمون به.

وقال أحد المقيمين في بث مباشر نقلته صحيفة “القاهرة 24″، إنه كان متواجدا في المكان الذي سقط به الحطام، إلا أن دخل إلى منزله مع بداية برنامج “رامز موفي ستار”.

قد يهمك أيضاً:

وأشار إلى أنه لم تمر ثوان حتى سمع صوت انهيار العقار وسقوط شرفة بكاملها، كادت تودي بحياته.

وقال: “لو مكنتش دخلت أتفرج على البرنامج كان زماني في عداد الموتى”.

بدائل آمنة وبسرعة

هذا وقد طالب الأهالي محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، سرعة توفير بدائل آمنة لهم ولأبنائهم. حيث أن العقار مهدداً بالانهيار الكامل في أي لحظة، بعد سقوط الشرفة التي تمثل الرباط للعقار.

وأبدي الأهالي قلقهم من استمرار إقامتهم بالمنزل، وأكدوا أنهم سبق أن تقدموا بشكاوي لمحافظ بورسعيد السابق، الراحل اللواء سماح قنديل.

قد يهمك أيضاً:

وأشار الأهالي إلى أنهم أيضاً حرروا محضرًا بقسم شرطة المناخ، إلا أن قرار لجنة التراث يحول دون إزالة 3 أدوار من العقار ويهدد حياتهم بالخطر.

محاسبة مالك العقار

وانتقل رئيس حي المناخ، الدكتور منصور بكري إلي موقع العقار، مصطحباً لجنة من الإدارة الهندسية ولجنة التراث.

وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أرواح الأهالي، ومحاسبة مالك العقار لعدم تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المعنية.

اقرأ أيضاً: