الكشف عن ضغوط جبارة تعرض لها الرئيس اليمني لإجباره على إعلان المجلس الرئاسي عقب قطع الإنترنت عنه

وطن – كشف الكاتب الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع “هنا عدن”، أنيس منصور، بعض الكواليس التي سبقت إعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر الخميس، تشكيل مجلس رئاسي يتولى جميع صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه.

وقال “منصور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تم قطع الانترنت على القصر الذي يقيم في الرئيس عبدربه منصور هادي ومنع اولاده من دخول الجناح الذي يتواجد فيه الرئيس منذ منتصف ليل امس وتشديد الحراسة”.

عاجل: قطع الانترنت على القصر الذي يقيم في الرئيس عبدربه منصور هادي ومنع اولاده من دخول الجناح الذي يتواجد فيه الرئيس منذ منتصف ليل امس وتشديد الحراسة #المتغطي_بالسعودية_عريان — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 7, 2022

وأكد “منصور” في تغريدة أخرى، على ان ما قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي ” كلها قرارات سعودية”، وان الرئيس “هادي” تم إرغامه على التوقيع عليها.

كما أوضح أن ما تم ليس إلا انتزاع لصلاحيات الرئيس “هادي” لصالح أدوات الإمارات، بحسب قوله.

كلها قرارات سعودية فقط هادي ارغموه للتوقيع عليها

انتزاع صلاحياته نهائياً لصالح ادوات الامارات #المتغطي_بالسعودية_عريان https://t.co/7UxQlc6xf2 — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 7, 2022

وكان مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، قد كشف في وقت متأخر من ليل، الأربعاء، إن “هناك ضغوط شديدة تمارس على الرئيس عبدربه منصور هادي للقبول بمخطط يقضي بتشكيل مجلس رئاسي ونقل جزء من صلاحيات لرئيس المجلس المقترح، وذلك ضمن المشاورات الجارية في الرياض”.

هناك ضغوط شديد تمارس على الرئيس للقبول بتشكيل مجلس رئاسي ونقل جزء من صلاحيات الرئيس للمجلس وهناك مقترح اخر بنقل جزء من صلاحيات الرئيس الى رئيس الحكومة معين عبدالملك هذا ما تم التواصل إليه في إطار مخرجات مشاروات الرياض . — مختار الرحبي (@alrahbi5) April 6, 2022

واعتبر المستشار الإعلامي مختار الرحبي، ما “تنظمه أمانة مجلس التعاون من مشاورات الرياض تجاوز الحرص على توحيد صف اليمنيين باتجاه الحوثي، إلى الاستهداف المتعمد والمساس بشرعية اليمنيين المعترف بها دوليا، بل والتشكيك حتى في وجود وتدخل التحالف نفسه في اليمن الذي جاء بطلب من رئيس الدولة المعترف به دوليا”.

ولفت إلى أن “مشاورات الرياض كانت تناقش توحيد القوى السياسية تحت غطاء الشرعية ومؤسسة الرئاسة تحولت إلى نقاش حول تغيير شكل مؤسسة الرئاسة وتعيين نواب وسحب صلاحيات الرئيس ونقلها الى النواب”.

مشاروات الرياض كانت تناقش توحيد القوى السياسية تحت غطاء الشرعية ومؤسسة الرئاسة تحولت بقدرة قادر الى نقاش حول تغيير شكل مؤسسة الرئاسة وتعيين نواب وسحب صلاحيات الرئيس ونقلها الى النواب، هذاهو مشروع الإمارات منذ ٢٠١٦م وتحاول تمرير المشروع تحت غطاء الامانه العام لمجلس التعاون الخليجي — مختار الرحبي (@alrahbi5) April 6, 2022

وأكد على ان ما يتم: “هو مشروع الإمارات منذ 2016م والتي تحاول تمرير المشروع تحت غطاء الأمانة العام لمجلس التعاون الخليجي”.

واتهم الرحبي، التحالف بقيادة السعودية، بإضعاف مؤسسة الرئاسة والحكومة ومنعها من العودة إلى الداخل اليمني، عبر دعم قوى ومكونات بالمال والسلاح وإنشاء مليشيات مسلحة تفوق قوات الدولة”.

الاختلالات الحاصلة في الشرعية سببها ان التحالف أضعف مؤسسة الرئاسة والحكومة ومنعها من العودة إلى الداخل اليمني وقام التحالف بدعم قوى ومكونات بالمال والسلاح وإنشاء لهم مليشيات مسلحة تفوق قوات الدولة مما جعل الدولة ضعيفة ولا تستطيع ممارسة عملها،

والحل بدعم الدولة ومؤسساتها . — مختار الرحبي (@alrahbi5) April 6, 2022

تشكيل المجلس الرئاسي اليمني

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد أصدر فجر الخميس، قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، يترأسه الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من كافة الأحزاب والمكونات السياسية.

ونص قرار نقل السلطة الذي نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، على إنشاء ” مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية”، يمارس صلاحيات الرئيس ونائب رئيس الجمهورية.

بينما قال الرئيس هادي في بيان نقل السلطة “بموجب هذا الإعلان أفوّض مجلس القيادة الرئاسي تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

ويترأس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وعضوية محافظ مأرب، سلطان العرادة، وطارق محمد صالح، وقائد قوات ألوية العمالقة، عبدالرحمن أبو زرعة، ومدير مكتبه عبدالله العليمي باوزير، والشيخ عثمان مجلي، ورئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، ومحافظ حضرموت، فرج البحسني.

(المصدر: تويتر – وطن)