الهدهد

الكشف عن ضغوط جبارة تعرض لها الرئيس اليمني لإجباره على إعلان المجلس الرئاسي عقب قطع الإنترنت عنه

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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المجلس الرئاسي اليمني watanserb.com
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

وطن – كشف الكاتب الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع “هنا عدن”، أنيس منصور، بعض الكواليس التي سبقت إعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر الخميس، تشكيل مجلس رئاسي يتولى جميع صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه.

وقال “منصور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تم قطع الانترنت على القصر الذي يقيم في الرئيس عبدربه منصور هادي ومنع اولاده من دخول الجناح الذي يتواجد فيه الرئيس منذ منتصف ليل امس وتشديد الحراسة”.

وأكد “منصور” في تغريدة أخرى، على ان ما قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي ” كلها قرارات سعودية”، وان الرئيس “هادي” تم إرغامه على التوقيع عليها.

كما أوضح أن ما تم ليس إلا انتزاع لصلاحيات الرئيس “هادي” لصالح أدوات الإمارات، بحسب قوله.

وكان مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، قد كشف في وقت متأخر من ليل، الأربعاء، إن “هناك ضغوط شديدة تمارس على الرئيس عبدربه منصور هادي للقبول بمخطط يقضي بتشكيل مجلس رئاسي ونقل جزء من صلاحيات لرئيس المجلس المقترح، وذلك ضمن المشاورات الجارية في الرياض”.

واعتبر المستشار الإعلامي مختار الرحبي، ما “تنظمه أمانة مجلس التعاون من مشاورات الرياض تجاوز الحرص على توحيد صف اليمنيين باتجاه الحوثي، إلى الاستهداف المتعمد والمساس بشرعية اليمنيين المعترف بها دوليا، بل والتشكيك حتى في وجود وتدخل التحالف نفسه في اليمن الذي جاء بطلب من رئيس الدولة المعترف به دوليا”.

ولفت إلى أن “مشاورات الرياض كانت تناقش توحيد القوى السياسية تحت غطاء الشرعية ومؤسسة الرئاسة تحولت إلى نقاش حول تغيير شكل مؤسسة الرئاسة وتعيين نواب وسحب صلاحيات الرئيس ونقلها الى النواب”.

وأكد على ان ما يتم: “هو مشروع الإمارات منذ 2016م والتي تحاول تمرير المشروع تحت غطاء الأمانة العام لمجلس التعاون الخليجي”.

واتهم الرحبي، التحالف بقيادة السعودية، بإضعاف مؤسسة الرئاسة والحكومة ومنعها من العودة إلى الداخل اليمني، عبر دعم قوى ومكونات بالمال والسلاح وإنشاء مليشيات مسلحة تفوق قوات الدولة”.

تشكيل المجلس الرئاسي اليمني

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد أصدر فجر الخميس، قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، يترأسه الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من كافة الأحزاب والمكونات السياسية.

ونص قرار نقل السلطة الذي نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، على إنشاء ” مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية”، يمارس صلاحيات الرئيس ونائب رئيس الجمهورية.

بينما قال الرئيس هادي في بيان نقل السلطة “بموجب هذا الإعلان أفوّض مجلس القيادة الرئاسي تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

ويترأس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وعضوية محافظ مأرب، سلطان العرادة، وطارق محمد صالح، وقائد قوات ألوية العمالقة، عبدالرحمن أبو زرعة، ومدير مكتبه عبدالله العليمي باوزير، والشيخ عثمان مجلي، ورئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، ومحافظ حضرموت، فرج البحسني.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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