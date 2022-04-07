الفنان محمد أنور نطق الشهادتين وقلبه كاد يتوقف بسبب رامز جلال وفاندام! (فيديو)

وطن – وقع الفنان محمد أنور ضحية رامز جلال، الخميس، في برنامجه الرمضاني الجديد “رامز موفي ستار” والذي يشاركه فيه النجم العالمي فاندام هذا العام.

محمد أنور في “رامز موفي ستار”

وظهر رامز جلال يسخر من ملابس محمد أنور كعادته، بمجرد ظهوره في البرنامج حيث استقبلته فتاة من فريق العمل بباقة من الزهور.

وكان أنور يرتدي جاكيت باللون الأسود مع تيشرت باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

ليعلق رامز جلال قائلا: “ايه البنطلون المقطع ده. إيه الشياكة دي. وايه الرجل دي كلها”.

وظهر محمد أنور مرعوب في فقرات البرنامج التي تحوي مقالب عنيفة، خاصة في مقلب السيارة التي يوقعها فيه فاندام ثم يتم استبداله برامز جلال ليظهر بالثعبان.

وأخذ أنور يتوسل إلى قائد السيارة لكي يتوقف قائلا:” أبوس إيدك اقف”.

ويتم استكمال فقرة الرعب بالذهاب بالسيارة إلى كوبري الرعب، حيث تطل على بحيرة يظهر بها تمساح وتكون السيارة على وشك السقوط.

كما أصيب أنور بصدمة كبيرة، وأصابته حالة من الانهيار التام حيث دخل في وصلة بكاء وصراخ حتى شعر المشاهدين أن قلبه كاد يتوقف بالفعل.

والأربعاء، كانت الفنانة غادة عادل هي ضحية رامز جلال وفاندام. وحققت حلقتها نسبة مشاهدات عالية جدا. وسبقها الفنانة هنا الزاهد، الثلاثاء.

كما سبق أن وقع كل من الفنانين (صابرين و ياسمين صبري، و حمو بيكا) في فخ رامز جلال بالحلقات الأولى من البرنامج.

“رامز موفي ستار”

ويشار إلى أن فكرة “رامز موفي ستار” تتمثل في محاولة إقناع الضيف بالمشاركة في فيلم أكشن. بينما يقوم فاندام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

ويتعرض ضيوف رامز جلال وفاندام، لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال محاولة الهرب بالعربة.

وأثناء هذه الفقرات يظهر رامز جلال متخفيا ويحل محل “فاندام” ويحمل ثعبانا. حتى تتوقف العربة بالنهاية على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف لأجل إخافة الضيف الذي يبدأ بالصراخ.

وبعدها يتفاجئ الضيف بوجود رامز جلال الذي يخلع قناعه، ليكتشف أن كل ما حدث كان “مقلب” من مقالب رامز التي يتفنن بها كل عام.

بينما تختلف ردود أفعال الضيوف تجاه رامز بعد اكتشافهم للحقيقة، فهناك من يصمت من المفاجأة. وهناك من يتعدى عليه بالضرب ويسبه بألفاظ خارجة. وآخرون يغادرون المكان غاضبين ويرفضون استكمال التصوير.

ويذاع برنامج “رامز موفي ستار” لرامز جلال على شاشة “إم بي سي” السعودية يومياً في رمضان.

كما تم تصوير البرنامج بالكامل هذا الموسم في العاصمة السعودية الرياض. تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان.

اقرأ أيضاً: