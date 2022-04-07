الرئيس اليمني يطوي صفحته بنفسه ويعلن تشكيل مجلس رئاسي تنقل إليه صلاحياته كاملة لا رجعة فيها

وطن – في خطوة مفاجئة وعبر كلمة مصورة قصيرة أذيعت فجر، الخميس، أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومن مقر إقامته في العاصمة السعودية، الرياض، عن تشكيل مجلس رئاسي لتنفيذ ما أسماه مهام المرحلة الانتقالية.

ووفقا للكلمة التي وجهها “منصور” للشعب اليمني، فإن قرار إنشاء المجلس الرئاسي الذي نقلت إليه جميع صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه، هو قرار لا رجعة فيه.

إعفاء علي محسن الأحمر

وفور انتهاء كلمة عبدربه منصور هادي، نشر حساب الرئيس اليمني على موقع التدوين المصغر “تويتر” قرارا رئاسيا بإعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه.

قرار جمهوري بإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه https://t.co/CiMhJsv0Z4 — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) April 7, 2022

من جانبه، أعلن وزير الإعلام اليميني معمر الأرياني تفاصيل الإعلان الرئاسي بإنشاء المجلس الرئاسي، والذي نص على أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. بالإضافة إلى قيادة المفاوضات مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.

ووفقا للإعلان، فإن المجلس الرئاسي يتكون من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.

كما أعلن القرار الرئاسي تشكيل هيئة يمنية للتشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية، بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

كما تضمن الإعلان الرئاسي اليمني تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة برئاسة إسماعيل أحمد الوزير، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، على أن يتم رفعها خلال 45 يوما من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها.

صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي اليمني

وضمن الإعلان، صلاحيات تكون حصرا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وهي: ”القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج“.

ومن صلاحيات رئيس المجلس أيضا ”تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة (ك) من هذه المادة“.

وتضم صلاحياته أيضا ”المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، ودعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك“.

ومن الصلاحيات الأخرى، ”إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، والدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي“.

هيئة داعمة للمجلس الرئاسي

ووفقا للبيان، فإنه تنشأ بموجب ”إعلان نقل السلطة“ هيئة ”تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية. بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية“.

ومن مهام الهيئة أيضا ”العمل على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة. بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية“.

السعودية ترحب بإنشاء المجلس الرئاسي

من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.

كما أكدت المملكة “دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية”.

#المملكة ترحب بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي

https://t.co/6LcjjLXqfr#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 7, 2022

كما أعلنت عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار. بالإضافة للدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، وحثت مجلس السيادة الرئاسي اليمني على بدء مفاوضات تحت إشراف أممي.

(المصدر: تويتر – وطن)

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