الهدهد

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني سيتنازل عن قضيته ضد “MBC” بشرط!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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عادل الكلباني MBC watanserb.com
إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني

وطن – بعد أيام من تعهده بمقاضاة قناة “MBC” لسخريتها منه من خلال مسلسل “ستوديو22″، أعلن إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني عن تنازله عن القضية مقابل شرط.

“الكلباني” يتنازل عن القضية بشرط!

ووفقا لمقطع فيديو نشره الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه في “سناب شات” وتداوله الناشطون على “تويتر”، فقد ظهر “الكلباني” برفقة “المالكي” على هامش حفل منصة “جود للإسكان” والتي يتم من خلالها جمع تبرعات لتأمين السكن للعائلات الأكثر احتياجا.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر صوت “المالكي” في الخلفية وهو يطلب من “الكلباني” التنازل عن قضيته ضد MBC .

وخلال تصوير المقطع، ظهر “المالكي” موجها حديثه لـ “لكلباني” محاولا اقناعه بالتنازل عن القضية، قائلا: ” يا أخي سامح لوجه الله مهبل ذولي وطيش شباب”.

ليرد “الكلباني” بشكل مفاجىء قائلا: “بشرط.. خلاص يتكفلون لي بـ”بلوكين”. مشيرا لقطعتي أرض في مخطط بالرياض”.

سخرية “MBC” من “الكلباني”

وكان “الكلباني” قد توعد باللجوء إلى القضاء بعد تقليده في برنامج “استديو 22” على قناة mbc السعودية، بشكل وصفه بالمسيء غير المقبول واعتبره إهانة شخصية له.

وخلال استضافته في برنامج “مراحل” الذي يقدمه الإعلامي السعودي، علي العلياني عبر برنامجه الرمضاني “مراحل”، أشار عادل الكلباني إلى أن هناك فرقًا بين السخرية والاستهزاء والكوميديا اللطيفة أو الإسقاط.

وتابع: “أظن أن المسألة ستصل إلى القضاء. لأنه حتى كانت هناك ألفاظ نابية. ثم هو تقليد لشيء كان عمل وطني وكانوا إعلانين لموسم الرياض وإعلانات رسمية وطنية وفيه فعل يخدم البلاد والعباد.”

واستطرد الكلباني: “فأعتقد أنهم لم يسيئوا لي فقط بل أساؤوا للكثيرين.”

يشار إلى أن مسلسل “ستوديو22” المقدم على شاشة “MBC”، قد قدم شخصية عادل الكلباني بإحدى حلقاته وسخر من مشاركته بإعلانات موسم الرياض.

وكان عادل الكلباني، قد ظهر في يناير/كانون الثاني الماضي في إعلان لموسم الرياض، يحاكي مسلسل “صراع العروش” المليء بالشـذوذ والسفاح.

وسبق أن الكلباني في بزّة عسكرية، يقود معركة افتراضية، وإلى جانبه مشاهير من فنانين ونجوم كرة القدم، مثل حارس المرمى السابق محمد الدعيع ولاعب كرة القدم السابق سعيد العويران والباحث الفلكي خالد الزعاق.

بينما نشر رئيس “الهيئة العامة للترفيه” السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع الفيديو على حسابه في “تويتر” والذي حقق ملايين المشاهدات. وعلق الكلباني على التغريدة مازحاً “ظنك يمدي أروح لهوليود؟”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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