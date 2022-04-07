إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني سيتنازل عن قضيته ضد “MBC” بشرط!

وطن – بعد أيام من تعهده بمقاضاة قناة “MBC” لسخريتها منه من خلال مسلسل “ستوديو22″، أعلن إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني عن تنازله عن القضية مقابل شرط.

“الكلباني” يتنازل عن القضية بشرط!

ووفقا لمقطع فيديو نشره الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه في “سناب شات” وتداوله الناشطون على “تويتر”، فقد ظهر “الكلباني” برفقة “المالكي” على هامش حفل منصة “جود للإسكان” والتي يتم من خلالها جمع تبرعات لتأمين السكن للعائلات الأكثر احتياجا.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر صوت “المالكي” في الخلفية وهو يطلب من “الكلباني” التنازل عن قضيته ضد MBC .

وخلال تصوير المقطع، ظهر “المالكي” موجها حديثه لـ “لكلباني” محاولا اقناعه بالتنازل عن القضية، قائلا: ” يا أخي سامح لوجه الله مهبل ذولي وطيش شباب”.

ليرد “الكلباني” بشكل مفاجىء قائلا: “بشرط.. خلاص يتكفلون لي بـ”بلوكين”. مشيرا لقطعتي أرض في مخطط بالرياض”.

فايز المالكي يقنعه بالتنازل الكلباني: ابشر متنازل عن قناة mbc بس بشرط @fayez_malki @abuabdelelah pic.twitter.com/skU6oJguGf — ابراهيم الحذيفي سناب كل جديد (@Ibrahimalhodifi) April 6, 2022

سخرية “MBC” من “الكلباني”

وكان “الكلباني” قد توعد باللجوء إلى القضاء بعد تقليده في برنامج “استديو 22” على قناة mbc السعودية، بشكل وصفه بالمسيء غير المقبول واعتبره إهانة شخصية له.

وخلال استضافته في برنامج “مراحل” الذي يقدمه الإعلامي السعودي، علي العلياني عبر برنامجه الرمضاني “مراحل”، أشار عادل الكلباني إلى أن هناك فرقًا بين السخرية والاستهزاء والكوميديا اللطيفة أو الإسقاط.

وتابع: “أظن أن المسألة ستصل إلى القضاء. لأنه حتى كانت هناك ألفاظ نابية. ثم هو تقليد لشيء كان عمل وطني وكانوا إعلانين لموسم الرياض وإعلانات رسمية وطنية وفيه فعل يخدم البلاد والعباد.”

واستطرد الكلباني: “فأعتقد أنهم لم يسيئوا لي فقط بل أساؤوا للكثيرين.”

عادل الكلباني هناك فرق كبير بين الكوميديا والإسقاط، وسأقاضيهم.

pic.twitter.com/wSIeu4qUXs — الموجز السعودي (@saudistuff) April 4, 2022

يشار إلى أن مسلسل “ستوديو22” المقدم على شاشة “MBC”، قد قدم شخصية عادل الكلباني بإحدى حلقاته وسخر من مشاركته بإعلانات موسم الرياض.

#ستوديو22 الشيخ عادل الكلباني سيرفع شكوى ضد ممثلين هذا المقطع بسبب تقلديهم شخصيته بـ شكل سلبي . pic.twitter.com/UDOa5talv0 — يوسف (@xc3aa) April 4, 2022

وكان عادل الكلباني، قد ظهر في يناير/كانون الثاني الماضي في إعلان لموسم الرياض، يحاكي مسلسل “صراع العروش” المليء بالشـذوذ والسفاح.

وسبق أن الكلباني في بزّة عسكرية، يقود معركة افتراضية، وإلى جانبه مشاهير من فنانين ونجوم كرة القدم، مثل حارس المرمى السابق محمد الدعيع ولاعب كرة القدم السابق سعيد العويران والباحث الفلكي خالد الزعاق.

بينما نشر رئيس “الهيئة العامة للترفيه” السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع الفيديو على حسابه في “تويتر” والذي حقق ملايين المشاهدات. وعلق الكلباني على التغريدة مازحاً “ظنك يمدي أروح لهوليود؟”.

ظنك يمدي اروح لهوليود؟😂 https://t.co/bfK9SD8li4 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 18, 2021

(المصدر: تويتر – وطن)

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