رياضة

أهدرها بغرابة شديدة .. ركلة جزاء تثير سخرية النشطاء عبر السوشيال ميديا (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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وطن – أهدر المدافع البرازيلي سابينو ركلة جزاء بغرابة لصالح فريقه سبورت ريسيفه أمام منافسه سالغيرو في بطولة برنامبوكانو لكرة القدم في البرازيل، مما أثار ذلك سخرية النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

سابينو وركلة الجزاء الغريبة

وتسبب البرازيلي سابينو بعد تنفيذ ركلة الجزاء المثير للجدل، في إقصاء فريقه سبورت. أمام سالغيرو من دور الربع النهائي لبطولة برنامبوكانو.

كما ونال المدافع سابينو السخرية من قبل النشطاء، بسبب الطريقة والوقت الطويل. الذي أخذه اللاعب خلال تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها بغرابة بعد ركلها بعيداً عن مرمى شباك منافسه سالغيرو.

سخرية النشطاء

وكان من أبرز تعليقات السخرية على طريقة تنفيذ مدافع فريق سبورت البرازيلي سابينو لركلة الجزاء والإهدار في تنفيذها، “هل نفذ اللاعب سابينو ركلة الجزاء أم أنه ما زال يمشي بالكرة؟!”.

وعاش البرازيلي سابينو لحظات من الخيبة والحسرة مع فريقه البرازيلي بعد إقصاء فريقه سبورت، بسبب فشله في تنفيذ ركلة الجزاء في مرمى منافسه سالغيرو.

كما وتعد المرة الثانية التي يتعرض لها الفريق للإقصاء في غضون أربعة أيام فقط، بعد الإقصاء أمام فورتاليزا في نهائي كوبا دور نورست.

ونجح فريق سالغيرو في حجز بطاقة التأهل في دور النصف النهائي من بطولة برنامبوكانو، بعد تحقيق الفوز سبورت ريسيفه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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