أهدرها بغرابة شديدة .. ركلة جزاء تثير سخرية النشطاء عبر السوشيال ميديا (فيديو)

وطن – أهدر المدافع البرازيلي سابينو ركلة جزاء بغرابة لصالح فريقه سبورت ريسيفه أمام منافسه سالغيرو في بطولة برنامبوكانو لكرة القدم في البرازيل، مما أثار ذلك سخرية النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

سابينو وركلة الجزاء الغريبة

وتسبب البرازيلي سابينو بعد تنفيذ ركلة الجزاء المثير للجدل، في إقصاء فريقه سبورت. أمام سالغيرو من دور الربع النهائي لبطولة برنامبوكانو.

Nas quartas de final do Pernambucano, o Sport foi eliminado para o Salgueiro nos pênaltis. Detalhe para a cobrança do zagueiro Sabino… pic.twitter.com/TbE0XhLmJA — Goleada Info (@goleada_info) April 7, 2022

كما ونال المدافع سابينو السخرية من قبل النشطاء، بسبب الطريقة والوقت الطويل. الذي أخذه اللاعب خلال تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها بغرابة بعد ركلها بعيداً عن مرمى شباك منافسه سالغيرو.

سخرية النشطاء

وكان من أبرز تعليقات السخرية على طريقة تنفيذ مدافع فريق سبورت البرازيلي سابينو لركلة الجزاء والإهدار في تنفيذها، “هل نفذ اللاعب سابينو ركلة الجزاء أم أنه ما زال يمشي بالكرة؟!”.

وعاش البرازيلي سابينو لحظات من الخيبة والحسرة مع فريقه البرازيلي بعد إقصاء فريقه سبورت، بسبب فشله في تنفيذ ركلة الجزاء في مرمى منافسه سالغيرو.

كما وتعد المرة الثانية التي يتعرض لها الفريق للإقصاء في غضون أربعة أيام فقط، بعد الإقصاء أمام فورتاليزا في نهائي كوبا دور نورست.

ونجح فريق سالغيرو في حجز بطاقة التأهل في دور النصف النهائي من بطولة برنامبوكانو، بعد تحقيق الفوز سبورت ريسيفه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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