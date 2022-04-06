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4 أشياء مذهلة تحدث لجسدك عندما تكون تحت الأغطية مع شريك حياتك

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
4 أشياء مذهلة تحدث لجسدك عندما تكون تحت الأغطية مع شريك حياتك watanserb.com
أثناء الجماع يتم تقليل مستويات التوتر والقلق لزيادة السعادة

وطن– إن المداعبة والمرح والمظهر المهيمن لا ترفع درجة الحرارة فحسب، بل ترفع أيضًا الرغبة الجنسية لتبلغ ذروتها في هزة الجماع.

هرمونات الحب

إذا كان شريكك يعرف جسمك ويعرف ما هي المناطق الأكثر إثارة للشهوة الجنسية لديك، فقد يجعلك ذلك تنفجر من السعادة. ولكنه يتسبب أيضًا في أحد هذه الأشياء الأربعة المذهلة التي تحدث لجسمك عندما تكون تحت الأغطية.

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وفقاً لموقع “سالود 180” الإسباني، في أثناء “المداعبة”، يطلق الدماغ مزيجًا قويًا من المواد الكيميائية المكونة من الناقلات العصبية والهرمونات مثل الدوبامين والتستوستيرون والأوكسيتوكسين. والمعروفة باسم هرمونات الحب، والتي تجعلنا نشعر بمزيد من الترابط والرضا مع شريكنا.

مستويات التوتر والقلق

من ناحية أخرى، يقترح المختصون أنه في أثناء الجماع يتم تقليل مستويات التوتر والقلق لزيادة السعادة.

ومن خلال ترجمتها، توضح “وطن” أن لمس شريكنا لن يؤدي إلى الشعور بالمرح تحت الأغطية، نظرًا لوجود دورة استجابة جنسية.

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لذلك، لإثارة حماس شريكك، يجب أن تطلق العنان لخيالك، حيث كشف المختصون من معهد كليفلاند كلينك الطبي أن هناك أربع مراحل متضمنة:

  1. الرغبة
  2. الإثارة
  3. النشوة الجنسية
  4. القرار

في هذه المراحل، يمر جسمنا بتغيرات مختلفة -على سبيل المثال- تسارع كل من معدل ضربات القلب والتنفس، وزيادة تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.

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المصدر
سالود 180
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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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