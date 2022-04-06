4 أشياء مذهلة تحدث لجسدك عندما تكون تحت الأغطية مع شريك حياتك

وطن– إن المداعبة والمرح والمظهر المهيمن لا ترفع درجة الحرارة فحسب، بل ترفع أيضًا الرغبة الجنسية لتبلغ ذروتها في هزة الجماع.

هرمونات الحب

إذا كان شريكك يعرف جسمك ويعرف ما هي المناطق الأكثر إثارة للشهوة الجنسية لديك، فقد يجعلك ذلك تنفجر من السعادة. ولكنه يتسبب أيضًا في أحد هذه الأشياء الأربعة المذهلة التي تحدث لجسمك عندما تكون تحت الأغطية.

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وفقاً لموقع “سالود 180” الإسباني، في أثناء “المداعبة”، يطلق الدماغ مزيجًا قويًا من المواد الكيميائية المكونة من الناقلات العصبية والهرمونات مثل الدوبامين والتستوستيرون والأوكسيتوكسين. والمعروفة باسم هرمونات الحب، والتي تجعلنا نشعر بمزيد من الترابط والرضا مع شريكنا.

مستويات التوتر والقلق

من ناحية أخرى، يقترح المختصون أنه في أثناء الجماع يتم تقليل مستويات التوتر والقلق لزيادة السعادة.

ومن خلال ترجمتها، توضح “وطن” أن لمس شريكنا لن يؤدي إلى الشعور بالمرح تحت الأغطية، نظرًا لوجود دورة استجابة جنسية.

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لذلك، لإثارة حماس شريكك، يجب أن تطلق العنان لخيالك، حيث كشف المختصون من معهد كليفلاند كلينك الطبي أن هناك أربع مراحل متضمنة:

الرغبة الإثارة النشوة الجنسية القرار

في هذه المراحل، يمر جسمنا بتغيرات مختلفة -على سبيل المثال- تسارع كل من معدل ضربات القلب والتنفس، وزيادة تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.

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