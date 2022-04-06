مشاهد إباحية على شاشات نقاط شحن للسيارات الكهربائية .. وصدمة للسائقين! (شاهد)

وطن – تفاجأ سائقون في جزيرة “أيل أوف وايت” البريطانية، بعرض مشاهد إباحية على شاشات نقاط الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية، بعد تعرّضها للإختراق .

وبحسب صحف ومواقع بريطانية، ومنها “ديلي ميل” و”بي بي سي”، فقد تم اختراق محطات نقاط شحن السيارات الكهربائية وعرض “محتوى غير مناسب”، بينما أصيب أصحاب السيارات بالصدمة.

وقالت الصحيفة إن السلطات المحلية أصدرت، بيانا اعتذرت فيه “لأي شخص تعرض للمضايقة، بسبب المحتوى غير المناسب”. مشيرةً إلى أنها خصصت عاملين لإصلاح الأعطال، “والتأكد من عدم ظهور المواقع، أو تغطيتها”.

وعبرت السلطات المحلية عن شعورها بالحزن لعرض تلك المشاهد على شاشات عرض نقاط الشحن، المخصصة للسيارات الكهربائية.

وقالت في بيانها إن تلك الشاشات قد تعرضت للقرصنة.

وأضافت أن نقاط الشحن كانت جزءا من شبكة أكبر من نقاط الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية. لكن تم مؤخرا إجراء تعديلات فيها.

وأكدت أيضا أنها على علم بوجود مشكلات في بعض نقاط الشحن التابعة لها، ما يجعل هذه النقاط ليست محلا للثقة.

وختمت السلطات المحلية بيانها بأنها ستقوم بتغيير هذه النقاط بأخرى جديدة ضمن خطتها المالية، خلال الأشهر القليلة القادمة.

ومن المفترض أن تعرض شاشات نقاط الشحن الموقع المخصص للشركة، لكن بسبب عمليات القرصنة، كان يتم تحويل الموقع إلى عنوان آخر، فتظهر على الشاشة عناوين لمواقع إباحية، بدلا من موقع شركة الشحن.

اقرأ أيضاً: