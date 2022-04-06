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مشاهد إباحية على شاشات نقاط شحن للسيارات الكهربائية .. وصدمة للسائقين! (شاهد)

السلطات المحلية اعتذرت!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
شاشات نقاط شحن السيارات الكهربائية في بريطانيا تعرض مواد إباحية watanserb.com
شاشات نقاط شحن السيارات الكهربائية في بريطانيا تعرض مواد إباحية

وطن – تفاجأ سائقون في جزيرة “أيل أوف وايت” البريطانية، بعرض مشاهد إباحية على شاشات نقاط الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية، بعد تعرّضها للإختراق .

نقاط الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية

وبحسب صحف ومواقع بريطانية، ومنها “ديلي ميل” و”بي بي سي”، فقد تم اختراق محطات نقاط شحن السيارات الكهربائية وعرض “محتوى غير مناسب”، بينما أصيب أصحاب السيارات بالصدمة.

وقالت الصحيفة إن السلطات المحلية أصدرت، بيانا اعتذرت فيه “لأي شخص تعرض للمضايقة، بسبب المحتوى غير المناسب”. مشيرةً إلى أنها خصصت عاملين لإصلاح الأعطال، “والتأكد من عدم ظهور المواقع، أو تغطيتها”.

وعبرت السلطات المحلية عن شعورها بالحزن لعرض تلك المشاهد على شاشات عرض نقاط الشحن، المخصصة للسيارات الكهربائية.

وقالت في بيانها إن تلك الشاشات قد تعرضت للقرصنة.

وأضافت أن نقاط الشحن كانت جزءا من شبكة أكبر من نقاط الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية. لكن تم مؤخرا إجراء تعديلات فيها.

وأكدت أيضا أنها على علم بوجود مشكلات في بعض نقاط الشحن التابعة لها، ما يجعل هذه النقاط ليست محلا للثقة.

وختمت السلطات المحلية بيانها بأنها ستقوم بتغيير هذه النقاط بأخرى جديدة ضمن خطتها المالية، خلال الأشهر القليلة القادمة.

ومن المفترض أن تعرض شاشات نقاط الشحن الموقع المخصص للشركة، لكن بسبب عمليات القرصنة، كان يتم تحويل الموقع إلى عنوان آخر، فتظهر على الشاشة عناوين لمواقع إباحية، بدلا من موقع شركة الشحن.

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المصدر
bbcdailymail
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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