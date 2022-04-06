مسعود أوزيل قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي بعد أزمته مع فنربخشة التركي

وطن – كشف تقارير صحيفة تركية عن قرب انتقال النجم الألماني المخضرم مسعود أوزيل 33 عاماً، إلى الدوري السعودي بعد أزمته الأخيرة مع ناديه الحالي فنربخشة التركي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

مسعود أوزيل والانتقال إلى الدوري السعودي

وأفادت صحيفة “T24” التركية، بأن نجم فريق فنربخشة التركي أوزيل قريب من التعاقد مع نادي النصر السعودي الصيف المقبل، في صفقة من العيار الثقيل للنادي السعودي ليحل بذلك كبديل عن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

🚨🚨- T24 || الاعب الألماني مسعود أوزيل سينضم إلى فريق نادي #النصر السعودي سيكون بديلًا عن اللاعب البرازيلي اندرسون تاليسكا . pic.twitter.com/yejfXWOrqO — نصر سبورت (@SportNFC) April 5, 2022

كما وأردفت الصحيفة، ” المسؤولين داخل صفوف نادي النصر السعودي يريدون التخلص من البرازيلي تاليسكا، على ضوء تراجع مستواه مع الفريق. بالإضافة إلى التصريحات الجدلية التي أدلى بها مؤخراً”.

النصر السعودي وصفقة أوزيل

وفي ذات السياق، أوضح موقع “futshaber” التركي، بأن نادي النصر السعودي بالفعل قدم عرض إلى فنربخشة التركي بقيمة 5.2 مليون يورو سنوياً من أجل الحصول على خدمات الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال وريال مدريد السابقين.

🚨🚨🚨| futshaber نادي #النصر السعودي سيقدم عرضاً رسمياً لـلاعب " مسعود أوزيل " بقيمة 5.2 مليون يورو سنوياً. pic.twitter.com/TQLXTBsMV8 — نصر سبورت (@SportNFC) April 3, 2022

كما وأضاف الموقع، ” النصر السعودي سيقدم العديد من المكافآت والمزايا في العقد، من أجل إقناع ممثلي أوزيل من أجل العديد بالانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز”.

عقوبة فنربخشة التركي

واستبعد نادي فنربخشة التركي خدمات النجم الألماني ذو الأصول التركية أوزيل، عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بسبب العراك والاعتداء اللفظي مع مدربه إسماعيل قرطال.

وكان قد انضم أوزيل إلى صفوف نادي فنربخشة التركي. قادماً من صفوف أرسنال الإنجليزي في الميركاتو الشتوي العام الماضي، كما وشارك منذ قدومه في 37 مباراة في كافة المسابقات. كما واستطاع من خلالها تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة.

مسعود اوزيل صانع الألعاب مع فنربخشه 🇹🇷

• 37 مباراة ( 15 مباراة أساسي)

• 9 أهداف

• 3 أسيست

• 7 فرص محققه

• 3,8 مليون يورو

• 33 سنة

• سم 180

• 2024 ⏳

• النصر؟ pic.twitter.com/aNrFhQAuEn — ALi (@lvcz_1) April 5, 2022

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق فنربخشة المركز الثالث من ترتيب الدوري التركي الممتاز. برصيد 56 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على الصدارة فريق طرابزون سبور برصيد 71 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام تركية+ تويتر)

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