مؤيدو “ترامب” يطالبون إيلون ماسك بإعادة حسابه على “تويتر”

وطن – حث أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الملياردير إيلون ماسك على إعادة حساب الرئيس السابق على تويتر بعد أن أصبح “ماسك” أكبر مساهم في الشبكة الاجتماعية وحصل على مقعد في مجلس إدارة تويتر.

وارتفعت أسهم تويتر بأكثر من 27٪ في تعاملات ما قبل السوق الثلاثاء – في اليوم الثاني على التوالي الذي شهدت فيه الشركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، في أعقاب استحواذ “ماسك” على 73.5 مليون سهم.

إيلون ماسك في مجلس إدارة تويتر

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة Twitter Parag Agrawal أيضًا الثلاثاء أن ماسك سينضم إلى مجلس إدارة تويتر.

ورد ماسك قائلا : “نتطلع إلى العمل مع Parag & Twitter board لإجراء تحسينات كبيرة على تويتر في الأشهر المقبلة!”

أسباب حظر ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

وتم حظر ترامب من تويتر وفيسبوك وإنستجرام وجميع منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة الأخرى بعد 6 يناير 2021. حيث شهدت أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأطلق ترامب منذ ذلك الحين منصة وسائط اجتماعية خاصة به ، Truth Social ، لكنها عانت من مواطن الخلل الفنية ومغادرة المديرين التنفيذيين

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والآن، تدعو الأصوات المؤيدة لترامب ماسك إلى تلميع أوراق اعتماده المؤيدة لحرية التعبير وإعادة الرئيس السابق.

وقالت النائبة لورين بيوبيرت في تغريدة لها: “الآن بما أن إيلون ماسك هو أكبر مساهم في تويتر ، فقد حان الوقت لرفع الرقابة السياسية”.

وقال بيت هيغسيث في برنامج “فوكس آند فريندز” الثلاثاء: “اعتاد تويتر أن يكون مجالًا مفتوحًا للفكر الحر”. “الآن علامات الاختيار الزرقاء مثل جماعة الشرطة اليسارية التي فكرت وأنواع الشركات في تويتر كانت سعيدة بفرضها.”

وأضاف هيغسيث في تصريحات صحفية: “لقد أبعدوا دونالد ترامب. لقد دفعوا الكثير من المحافظين. إذا كان سيفتح ذلك ، فإنه يفتح المحادثة في أمريكا “.

في غضون ذلك ، سخر الصحفي جلين غرينوالد من براين ستيلتر من سي إن إن ، الذي قال إن هناك “خوفًا” بين الليبراليين من أن يصبح ماسك أكبر مساهم في تويتر.

وغرد غرينوالد: “لقد أمضت مجموعات الناشطين الديمقراطيين والليبراليين سنوات في اختيار قوة الرقابة لأصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا والتعبير عن الامتنان لجوجل و فيسبوك التنفيذيين لفرض رقابة على أعدائهم من الإنترنت”.

“الآن هم الملياردير الذين لا يمارسون رقابة عليهم قد يستحوذ على تويتر.”

ويمكن لماسك أيضًا إعادة حساب موقع المحاكاة الساخرة The Babylon Bee الذي يميل إلى اليمين ، والذي تم تعليقه من تويتر الشهر الماضي بعد أن أشار إلى راشيل ليفين ، المسؤولة في إدارة بايدن ، على أنها “رجل العام”.

وقال سيث ديلون ، الرئيس التنفيذي لشركة Babylon Bee ، إن ماسك تحدث إليه عبر الهاتف بعد فترة وجيزة من التعليق وقال إنه قد يحتاج إلى شراء تويتر.

وكتب ديلون على حسابه: “تواصل ماسك معنا قبل أن يستطلع آراء متابعيه حول التزام تويتر بحرية التعبير”. أراد أن يؤكد أنه تم بالفعل إيقافنا عن العمل. حتى أنه فكر في تلك المكالمة أنه قد يحتاج إلى شراء تويتر”.

واتهم المحافظون ودعاة حرية التعبير عمالقة التكنولوجيا مثل تويتر وفيسبوك وجوجل وأمازون بحظر المستخدمين ذوي الآراء غير الشعبية.

وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ، العام الماضي ، إن شركته أخطأت عندما فرضت رقابة على مقال نشرته صحيفة New York Post حول الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

ماسك ينتقد “تويتر”

وانتقد إيلون ماسك شركات وسائل التواصل الاجتماعي. بما في ذلك تويتر ، لإلغاء النظام الأساسي لمن لديهم آراء تعتبر خارج التيار الرئيسي.

وقبل أيام فقط من تقديم لجنة الأوراق المالية والبورصات التي كشفت عن حصة ماسك ، أثار تساؤلات حول التزام تويتر بمبادئ حرية التعبير.

وقال “ماسك”: “حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة. هل تعتقد أن تويتر يلتزم بشدة بهذا المبدأ؟ ”

وفي اليوم التالي ، اتخذ ماسك خطوة أخرى إلى الأمام. حيث كتب: “بالنظر إلى أن تويتر يعمل بحكم الواقع ساحة عامة للبلدة. فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي. ما الذي يجب إتمامه؟”

وفي تغريدة منفصلة ، قال ماسك إنه “يفكر بجدية” في إنشاء منصة وسائط اجتماعية جديدة.