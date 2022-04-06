كاتب فلسطيني يطالب “بوتين” بدفن وفد الجامعة العربية في ثلوج سيبيريا “لترتاح وتريح”

وطن – سخر الكاتب والباحث الفلسطيني، محمد الوليدي، من عرض جامعة الدول العربية الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، لإنهاء الحرب المستعرة منذ24فبراير/شباط الماضي.

وقال “الوليدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”جامعة الدول العربية تعرض الوساطة لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية، وكأن الروس لا يعرفون من هو الذي يمسك بذيلها منذ أن ابتلينا بها”.

وأضاف:” لو كنت مكان بوتين لدفنت وفدها في ثلوج سيبيريا.. لترتاح وتريح!”.

#جامعة_الدول_العربية تعرض الوساطة لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية، وكأن الروس لا يعرفون من هو الذي يمسك بذيلها منذ أن ابتلينا بها، لو كنت مكان بوتين لدفنت وفدها في ثلوج سيبيريا.. لترتاح وتريح! — Mohammed Alwalidi محمد الوليدي (@mdalwalidi) April 5, 2022

مجموعة الاتصال العربية في موسكو

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يرافقه خمسة من وزراء الخارجية العرب، قد بحثوا، الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو الأزمة الأوكرانية وتداعياتها. وذلك في إطار زيارة لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، تنفيذاً لمخرجات مجلس الجامعة العربية الشهر الماضي بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية.

وجاءت الزيارة التي ضمت وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر والعراق والأردن، للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وذلك عشية لقاء آخر معقد مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، الثلاثاء في العاصمة البولندية وارسو، بهدف “استكشاف سبل القيام بوساطة عربية في الأزمة وبحث تداعيات النزاع على المنطقة العربية” .

الدول العربية تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف شكري، الذي تحدث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.

وتابع: “الدول العربية تدرك خطورة تداعيات الأزمة في أوكرانيا على السلم والأمن الدوليين”. داعيا إلى “وقف الحرب واللجوء للحلول السلمية في الأزمة الأوكرانية”.

الوفد العربي يصل بولندا

وكان الوفد العربي الذي رأسه في زيارة بولندا رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجزائر، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي فور وصوله إلى وارسو، الثلاثاء. حيث بحثوا “جهود حل الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها، والعلاقات العربية البولندية”.

ولاحقا، عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا، محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، ركزت على “الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة”.

وأكدت المجموعة خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة البولندية وارسو على “ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية”.

وعبر الوفد العربي عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية.