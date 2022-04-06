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قيس سعيد يرد على توبيخ أردوغان له .. ماذا قال؟ (فيديو)

"الرئيس التركي استنكر حل البرلمان التونسي"

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
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قيس سعيد يرد على توبيخ أردوغان watanserb.com
قيس سعيد - أردوغان

وطن – خرج الرئيس التونسي المنقلب على الدستور قيس سعيد، في خطاب متلفز يرد على انتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له، واستنكاره قرار حل البرلمان الذي اتخذه “سعيد” الأسبوع الماضي.

قيس سعيد يرد على توبيخ أردوغان

وخلال كلمة له ألقاها، الأربعاء، خلال زيارته لمحافظة “المنستير” من أجل إحياء الذكرى 22 لرحيل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، رد قيس سعيد على أردوغان بشكل غير مباشر دون ذكر اسمه.

وقال بحسب ما رصدت (وطن): “نحن أيضا لنا سيادتنا ولنا اختياراتنا بناء على الإرادة الشعبية.”

وتابع “نحن لسنا إيالة ـ يقصد ولاية عثمانية ـ ولا ننتظر فرمانا من جهة معينة. ولسنا نقبل بالقناصل الأجانب. فسيادتنا وكرامتنا قبل أي اعتبار فنحن دولة ذات سيادة.”

واشتدت الأزمة السياسية في تونس الأسبوع الماضي، عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد، الذي رد بحل البرلمان وفرض ما وصفه خصومه بحكم الرجل الواحد.

هذا ولفت قيس سعيد أيضا في كلمته إلى أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر سيجري على مرحلتين.

واوضح أنه سيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.

وأشار أيضا الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق الانتخابي ولكن ليس بالتركيبة الحالية.

أردوغان ينتقد حل البرلمان التونسي 

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد، الثلاثاء، قرار حل البرلمان الذي اتخذه قيس سعيد. ووصف ذلك بأنه تشويه للديمقراطية وضربة لإرادة الشعب التونسي.

وردا على تلك التصريحات قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إنه تحدث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عبر الهاتف.

كما استدعى السفير التركي للتعبير عن رفض بلاده تعليقات أردوغان.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزارة الشؤون الخارجية قولها، إن تصريح الرئيس التركي تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي.

وقالت الوزارة إن “تونس ترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”.

وأواخر مارس الماضي وفي إحراج كبير للرئيس التونسي المنقلب على الدستور قيس سعيد، عقد نواب بالبرلمان المعلق عبر الإنترنت، أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي. عندما جمّد الرئيس المجلس وسار في طريق حكم الفرد الواحد.

الجلسة الافتراضية حضرها نحو 120 عضوا في البرلمان، وأجروا تصويتا ضد “الإجراءات الاستثنائية” التي أقرها سعيد منذ يوليو الماضي، لإلغاء أجزاء من دستور عام 2014 الديمقراطي والتي بدأ بعدها يحكم بمراسيم.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” فقد صوت أعضاء البرلمان المعلق، لصالح إلغاء مراسيم وقرارات “سعيد”، وسيطرته على السلطة بشكل شبه كامل، في تحدٍ علني له.

وكان قيس سعيد قد جمد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.

وقال الرئيس التونسي في ديسمبر الماضي، إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.

وتمثل هذه الجلسة أكبر تحد مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه “من الماضي”.

(المصدر: متابعات وطن) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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