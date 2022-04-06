قميص مارادونا الشهير يعرض في المزاد العلني بسعر خيالي (صور)

وطن – أفادت تقارير إعلامية عن عرض قميص دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل، الذي كان يرتديه حينما سجل الهدفين الشهيرين في شباك مرمى إنجلترا في مونديال كأس العالم بدولة المكسيك عام 1986، في المزاد العلني بسعر خيالي.

قميص مارادونا والمزاد العلني

وأعلنت دار “سوذبيز” الأمريكي رابع أقدم مزاد على مستوى العالم، الأربعاء، عن عرض قميص الراحل مارادونا. صاحب اللقطة الشهيرة في مونديال المكسيك عام 1986 هذا الشهر.

• بيع قميص #مارادونا الذي كان يرتديه أمام #إنكلترا في مونديال 1986 في مزاد علني • المزايدة على قميص مارادونا بـ 4 ملايين جنيه إسترليني • القميص بحوزة اللاعب الانكليزي ستيف هودج الذي تبادل القمصان مع مارادونا pic.twitter.com/pJ5GARKVJd — SharqNews شرق نيوز (@sharqkwnews) April 6, 2022

كما وكان القميص الأزرق صاحب الرقم (10) مع النجم الإنجليزي ستيف هودج. الذي قام بتبادل القمصان مع بعضها البعض بعد خسارة إنجلترا آنذاك بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الربع النهائي للمونديال.

مباراة الأرجنتين وإنجلترا

وكانت مواجهة الأرجنتين “راقصي التانغو” أمام إنجلترا ” الأسود الثلاثة”، من أكثر المواجهات المثيرة للجدل والتي لا تنسى في تاريخ مونديال كأس العالم عام 1986. ولها أهمية خاصة لدى الأرجنتينيين بعد الخسارة أمام المملكة المتحدة في حرب المولوين في عام 1982.

كما وحمل هدف الذي سجله الأسطورة دييغو مارادونا، الذي قاد به الأرجنتين دور النصف النهائي من مونديال المكسيك على حساب إنجلترا، الشكوك وغضب الأخير. بعد قيامه بتسجيله بيده داخل شباك إنجلترا، إلا أن الحكم التونسي الدولي علي بن ناصر قد احتسب ذلك الهدف.

ذكرت صحيفة الغارديان أن قميص "يد مارادونا وهدف القرن" سيُباع بالمزاد. تقدر قيمة قميص مارادونا بأكثر من 5 ملايين دولار ، والتي عُرضت في متحف لندن لأكثر من 18 عامًا. pic.twitter.com/O7CuLo7gM8 — غيث كونميبول (@Konmebol) April 6, 2022

ورد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا على هدفه الذي سجله بيده بتصريح مثير للجدل آنذاك، قائلاً: ” قليلاً برأسي وقليلاً بيد الله”. كما وتوج منتخب الأرجنتين بمونديال كأس العالم، بعد الفوز على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

سعر قميص مارادونا

وبينت دار “سوذبيز” الأمريكية، بأن المزاد العلني على قميص مارادونا. سيبدأ بمبلغ يصل قيمته 4 ملايين جنيه إسترليني أي ما يعادل 5.2 مليون دولار، وهو أقل من سعر الرقم القياسي لقميص نجم فريق نيويورك للبيسبول ” بايب روث”. الذي عرض في المزاد عام 2019 بقيمة 5.6 مليون دولار.

قميص الراحل #مارادونا في مباراة #الأرجنتين و #إنجلترا ضمن ربع نهائي مونديال المكسيك 1986 يُعرض في المزاد هذا الشهر وتبدأ المزايدة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني pic.twitter.com/sF2wen68dQ — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) April 6, 2022

يذكر أن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا توفيّ في نوفمبر عام 2020 على عمر يناهز 60 عاماً، بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. بعد إجرائه عملية جراحية في منطقة الدماغ، ولا يزال التحقيقات في أسباب وفاته جارية وتعرضه للإهمال الطبي في القضاء الأرجنتيني إلى يومنا هذا.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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