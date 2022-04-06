رياضة

قميص مارادونا الشهير يعرض في المزاد العلني بسعر خيالي (صور)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
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قميص الراحل دييغو مارادونا يعرض في مزاد علني بسعر خيالي watanserb.com
قميص دييغو مارادونا الشهير في مونديال المكسيك يعرض للبيع في مزاد علني

وطن – أفادت تقارير إعلامية عن عرض قميص دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل، الذي كان يرتديه حينما سجل الهدفين الشهيرين في شباك مرمى إنجلترا في مونديال كأس العالم بدولة المكسيك عام 1986، في المزاد العلني بسعر خيالي.

قميص مارادونا والمزاد العلني

وأعلنت دار “سوذبيز” الأمريكي رابع أقدم مزاد على مستوى العالم، الأربعاء، عن عرض قميص الراحل مارادونا. صاحب اللقطة الشهيرة في مونديال المكسيك عام 1986 هذا الشهر.

كما وكان القميص الأزرق صاحب الرقم (10) مع النجم الإنجليزي ستيف هودج. الذي قام بتبادل القمصان مع بعضها البعض بعد خسارة إنجلترا آنذاك بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الربع النهائي للمونديال.

مباراة الأرجنتين وإنجلترا

وكانت مواجهة الأرجنتين “راقصي التانغو” أمام إنجلترا ” الأسود الثلاثة”، من أكثر المواجهات المثيرة للجدل والتي لا تنسى في تاريخ مونديال كأس العالم عام 1986. ولها أهمية خاصة لدى الأرجنتينيين بعد الخسارة أمام المملكة المتحدة في حرب المولوين في عام 1982.

كما وحمل هدف الذي سجله الأسطورة دييغو مارادونا، الذي قاد به الأرجنتين دور النصف النهائي من مونديال المكسيك على حساب إنجلترا، الشكوك وغضب الأخير. بعد قيامه بتسجيله بيده داخل شباك إنجلترا، إلا أن الحكم التونسي الدولي علي بن ناصر قد احتسب ذلك الهدف.

ورد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا على هدفه الذي سجله بيده بتصريح مثير للجدل آنذاك، قائلاً: ” قليلاً برأسي وقليلاً بيد الله”. كما وتوج منتخب الأرجنتين بمونديال كأس العالم، بعد الفوز على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

سعر قميص مارادونا

وبينت دار “سوذبيز” الأمريكية، بأن المزاد العلني على قميص مارادونا. سيبدأ بمبلغ يصل قيمته 4 ملايين جنيه إسترليني أي ما يعادل 5.2 مليون دولار، وهو أقل من سعر الرقم القياسي لقميص نجم فريق نيويورك للبيسبول ” بايب روث”. الذي عرض في المزاد عام 2019 بقيمة 5.6 مليون دولار.

يذكر أن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا توفيّ في نوفمبر عام 2020 على عمر يناهز 60 عاماً، بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. بعد إجرائه عملية جراحية في منطقة الدماغ، ولا يزال التحقيقات في أسباب وفاته جارية وتعرضه للإهمال الطبي في القضاء الأرجنتيني إلى يومنا هذا.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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