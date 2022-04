فيديو مرعب لجنود أوكرانيين ينفذون إعداما جماعيا بحق جنود روس أسرى

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يظهر أفرادا من الجيش الأوكراني وهم يقومون بإعدام عدد من الجنود الروس “ميدانيا”، دون التأكد من مكان تنفيذ الإعدام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أظهر الفيديو الذي صوره أحد الجنود الأوكرانيين عددا من جثث الجنود الروس الذي تم أسرهم ملقاة على الأرض وقد تم إطلاق النار عليهم في منطقة الرأس مباشرة.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الجنود الروس الذين تم إعدامهم مكبلي الأيدي من الخلف، الامر الذي يؤكد عملية الإعدام المتعمدة.

Russian soldiers executed on the ground on the Kiev border

(جنود روس تم اعدامهم ميدانيا على حدود كييف) #Ukraine #Russian #RussiaUkraine #Russia #RussianArmy #BuchaMassacre#Bucha#روسيا #أوكرانيا pic.twitter.com/gY6xVRRSoz

— @Sh..ab (@ShehabBawazeer2) April 5, 2022