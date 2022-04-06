فيديو مرعب لجنود أوكرانيين ينفذون إعداما جماعيا بحق جنود روس أسرى

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يظهر أفرادا من الجيش الأوكراني وهم يقومون بإعدام عدد من الجنود الروس “ميدانيا”، دون التأكد من مكان تنفيذ الإعدام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أظهر الفيديو الذي صوره أحد الجنود الأوكرانيين عددا من جثث الجنود الروس الذي تم أسرهم ملقاة على الأرض وقد تم إطلاق النار عليهم في منطقة الرأس مباشرة.

إعدام متعمد

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الجنود الروس الذين تم إعدامهم مكبلي الأيدي من الخلف، الامر الذي يؤكد عملية الإعدام المتعمدة.

وفي فيديو آخر أكثر رعبا لنفس الحادثة، ظهر أحد الجنود الروس الذين تم إعدامهم بأنه ما زال على قيد الحياة. حيث ظهر وهو يتنفس ليسارع إليه أحد الجنود الأوكرانيين موجها بندقيته نحو رأسه ويقوم بإطلاق النار عليه ويرديه قتيلا.

اوكرانيا تعدم عشرات الاسرى الروس بطريقة ارهابية pic.twitter.com/Vx8hnddgYt — Iraqi 2 (@Iraqi215) April 5, 2022

وقائع تعذيب سابقة

ويأتي هذا الفيديو المرعب، بعد أيام قليلة من انتشار لجنود أوكرانيين وهم يطلقون النار على جنود روس بعد أن تم أسرهم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه عقب وصول سيارة تابعة للجيش الأوكراني نزل منها أسيرين من الجيش الروسي ليقابلهم على الفور جندي أوكراني بإطلاق النار على أرجلهما.

وأظهر الفيديو لحظة قيام الجندي الأوكراني أيضا بإطلاق النار على رجل جندي روسي ثالث بعد أن قام بإجباره بالجلوس على الأرض ليضع بندقيته على رجله من المسافة “صفر” ويطلق النار عليه.

الجيش الروسي 🇷🇺 في أوكرانيا 🇺🇦.

مشاهد جميلة جداً تأتينا من هناك. 👇

pic.twitter.com/tDdBhn5zyk — Freedom First (@rashadalobeidi) March 29, 2022

وسبق أن أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت جنودا أوكرانيين يضربون ويطلقون النار على أسرى من الجيش الروسي.

وأظهر الفيديو خمسة من الأسرى الروس مقيدين على الأرض، بعضهم مكبل ومحتجز تحت تهديد السلاح والبعض الآخر بأكياس فوق رؤوسهم.

وبحسب الفيديو ظهر أن الأسرى الخمسة المقيدين مصابين بجروح خطيرة، إلا أنه من غير الواضح كيف أصيبوا.

روسيا تتعهد بمعاقبة المسؤولين عن عمليات التعذيب

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد تعهدت بإيجاد ومعاقبة الأوكرانيين ومسؤولي النظام في كييف، المسؤولين عن تعذيب عدد من الأسرى الروس فى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف تعليقا على الوقائع: “نعرف كيف يتعامل الأوكرانيون مع الأسرى القلائل من الجنود الروس، ونرى أن التعذيب هو نفسه الذى استخدم خلال الحرب العالمية. مشيرًا إلى أن جميع الوجوه والأصوات والإحداثيات وأرقام الهواتف وعناوين ومراسلات جميع الأوكرانيين المتورطين فى الإساءة لرفاقنا يتم تسجيلها، وهذا ينطبق أيضا على قادة النظام فى كييف الذين يدعون بشكل مباشر إلى إساءة معاملة الجنود الروس فى انتهاك لاتفاقية معاملة أسرى الحرب”.

أوكرانيا تتعهد بمعاقبة المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس

من جانبه، قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “إن أوكرانيا ستعاقب المسؤولين إذا وجد التحقيق أن الفيديو موثوق”.

وأضاف، في بيان منفصل على موقع “تلغرام” موجه إلى القوات الأوكرانية: “نحن جيش أوروبي، ولا نسخر من سجنائنا”.

بينما وصف بعض المسؤولين الأوكرانيين الفيديو بأنه “دعاية روسية” لكن دون تقديم أدلة على ذلك.

في حين قال الجنرال فاليري زالوجني، قائد القوات المسلحة الأوكرانية في بيان الأحد: إن روسيا أعدت مقاطع فيديو في محاولة لتشويه سمعة القوات الأوكرانية، التي قال إنها “تلتزم بصرامة بمعايير القانون الإنساني الدولي”.

وتعتبر الأفعال التي تمّ تصويرها “جرائم حرب” بموجب اتفاقيات جنيف، التي تحظر إساءة معاملة أسرى الحرب، واستخدامهم لاثارة “الفضول العام”.

وحثّت جماعات حقوق الإنسان أوكرانيا على التوقف عن عقد مؤتمرات صحفية مع الجنود الروس الأسرى ونشر صورهم على الإنترنت. محذرة من أن مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الدولي.

(المصدر: تويتر – وطن)

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