سهير رمزي تكشف لأول مرة سبب قرار أن تكون العصمة في يدها.. ولماذا أخذها عمر الشريف من المنزل!

وطن– تصدرت تصريحات الفنانة المصرية سهير رمزي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت خلالها الكثير عن أسرار وتفاصيل حياتها الخاصة والفنية.

الغيرة السبب

وكشفت سهير حقيقة تحكمها واستبدادها في زيجاتها السابقة، مؤكدة أنها حنونة وطيبة.

وقالت سهير أثناء استضافتها في برنامج “كلام الناس” عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “ده ظلم ده أنا غلبانة. وبرج الحوت طيب جدًا وعايش في اللالاند وممكن تكسبيه بكلمة أنا عمري ما كنت قوية”.

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وحول قرار جعل العصمة في يدها، قالت سهير: “قررت تكون العصمة في إيدي عشان ما تعذبش العذاب اللي اتعذبته أول مرتين”.

وتابعت: “أي راجل بيحب سهير رمزي كفنانة ولما يعاشرها بيتمسك بيها علشان بيلاقيها طيبة. وبيدخل حتة التحكم والغيرة. وأنا شغلي كان أهم من أي حاجة وبيحصل مشاكل كتير ومش فاهمين يعني إيه الشغلانة وما كانش فيه تقدير.”.

مجرد شائعة

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنه أحد أزواجها كانت غيرته مرضية جعلتها تشعر أنها قد تدمرها. وعقبت: “المسألة كانت صعبة جدا بالنسبة له ولو قلت لوحدة يا حبيبتي يغير”.

وعن زوجها الحالي، قالت: “ربنا هداني بعلاء مهذب ومحترم وبيغير بس غيرة في محلها، غيرة الراجل الشرقي. وكمان غيرته أصبحت مقننة في نقاط معينة، لأني بقيت ملتزمة”.

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وأكدت سهير أن زواجها من الفنان العالمي عمر الشريف، مجرد شائعة.

وأضافت: “عمر الشريف كان فتى أحلام أي بنت وكنت أتمنى حتى أسلم عليه”.

وأردفت سهير: “ماكنش موجود في مصر وقت عملي بالسينما، ولما جه مصر شاهد فيلم المذنبون وأعجب بتمثيلي وطلب يشوفني وشافني وقعد معايا. بعدها كان في رأس السنة كان مستضيفنه، وقال لهم هاتوا سهير رمزي تقدمني، وجه خدني من البيت، والناس تهيأ لها أن فيه علاقة بينا”.

عدم الإنجاب

وأما عن عدم إنجابها حتى الآن، قالت سهير: “كنت حابة الشغلانة أوي، وإحساسي أني هقعد حامل 9 شهور ومافيش شغل وبيبي هيقعد سنتين عشان يقدر وكده هضيع 4 سنين من عمري مبشتغلش”.

وأردفت: “النجومية بتسرق كتير من عمر الفنان اللي بيحب شغله، ودلوقت بستعين بالقطط .كان عندي 30 واحدة ودلوقت بقوا واحدة، ومبقتش قادرة على تربيتهم”.

وأشارت سهير إلى أنها لم تفكر في تبني طفل، معقبة: “ممكن أتبنى حد بس في مكانهم وبراعيهم من بعيد، لأن دي مسؤولية مش سهلة. وكنت شايلاها من دماغي”.

إجهاض 3 مرات

وأوضحت سهير أنها أجهضت 3 مرات، بسبب حبها الشديد للفن، مضيفة: “كنت بتحرك كتير والحياة سرقتني. وأنا اتسرقت في الشغلانة دي، فكرت بين يوم وليلة في الاعتزال عشان شفت أن في حياة تانية، دايمًا بحاسب نفسي”.

وأكدت سهير رمزي أنها لم تخضع لأي عملية تجميل سابقاً، كاشفةً سر جمالها بالقول: ” أنا بنام بدري وأصحى بدري. ومليش في القهوة والشاي، بفكر في حياتي ونفسي، ومقعدش اتحسر على فيلم راح مني أو حاجة، وبحط شوية فيلر على بوتكس”.

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