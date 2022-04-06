رد غير متوقع من وفاء الكيلاني على متابعة اعترفت لها بحب تيم حسن واتهمتها بسرقته منها!

وطن– في حين ترفض معظم المشهورات غزل الفتيات والمعجبات بأزواجهن، وقد تصل الغيرة إلى حد الطلاق أحياناً، إلا أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني كسرت القاعدة.

“كملي حبك”

وكانت البداية حين كتبت متابعة موجهة كلامها لوفاء: “بتعرفي اني كنت بحب تيم، وانتي اخدتي مني، بس يلا مبروك وان شاء الله تتهنون يا رب، بحبكم ردي عليي بليز”.

لتفاجئ زوجة تيم حسن المعجبة برد غير متوقع، فكتبت: ” ابتهال معلش حبيبتي كملي حبك، انا سمحالك”.

مرح وتفهم

وبينما عبر الكثيرون عن شعورهم بالصدمة من رد الكيلاني، إلا أن آخرون أشادوا بروحها الرياضية والمرحة، مؤكدين أنها مُتفهمة لطبيعة عمل زوجها.

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وجاء في التعليقات: ” معقول تيم يكون عندو نفس هالتفاني وهالروح الرياضية ويخليني حب مرتو”.

وكتبت أخرى ساخرة: ” ايمتى رح تتطلقوا ؟”.

وعقب متابع: “ماشاء الله شو هالزوجة المتفهمة”.

فيلم “الهيبة”

وفي سياق آخر، أعلن تيم حسن بدء تصوير فيلم “الهيبة”، الذي من المنتظر أن يحاكي جميع أجزاء المسلسل، بمشاركة عدد من أبطاله الذين ظهروا بالعمل منذ جزئه الأول.

ونشر تيم عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” البوستر الخاص بالفيلم، مرفقاً بتعليق: “أول يوم تصوير”.

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زينة مكي

كما أعلنت بطلة الفيلم، الممثلة اللبنانية زينة مكي، عن بدء التصوير.

ونشرت زينة صورةً لها، وهي تحمل سيناريو الفيلم، معبرة عن سعادتها بتزامن أول يوم من التصوير مع احتفالها بعيد ميلادها.

وبدأ تصوير الفيلم خارج سوريا ولبنان، اللتان شهدتا تصوير حلقات المسلسل بأجزائه الخمسة سابقاً.

واختار القائمون على الفيلم، تصويره في تركيا في اسطنبول تحديداً

وليس من الواضح توضيح ما إذا كان كامل الفيلم سيصور في تركيا، أم سيتم تصوير بعض المشاهد في سوريا ولبنان، وقرية الهيبة التي شهدت أحداث ملحمة “الهيبة”.

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المصدر: (مواقع التواصل – رصد وطن)