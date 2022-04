خبر سعيد لعشاق برشلونة بشأن أرواخو

وطن – زف وكيل أعمال المدافع الأوروغواياني رونالد أرواخو 23 عاماً، الخبر السعيد إلى عشاق وجماهير نادي برشلونة الإسباني بشأن اقتراب موكله من تجديد عقده مع إدارة الفريق الكتالوني.

وأكد وكيل أعمال الأوروغواياني أرواخو ” فلافيو بيرشمان”، قرب توصل موكله بشأن تجديد عقده. مع برشلونة “البلوغرانا”، بعد المفاوضات التي استمرت بين كلا الجانبين خلال الأشهر الماضية.

وتحدث وكيل مدافع برشلونة المتألق رونالد أرواخو في تصريح مع الصحفي الإيطالي الموثوق ” فابريزيو رومانو”، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين في مجال الرياضة، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، جاء فيها: ” الاتفاق على تمديد العقد قريب بالفعل، ولدينا مشاعر طيبة للغاية بهذا الشأن”.

Ronald Araújo will sign his new contract with Barcelona very soon as today talks were more than positive. In the final meeting only lenght of the contract will be discussed – it’s likely gonna be until June 2026. 🔴🔵🇺🇾 #FCB

No doubt, Araújo’s gonna stay as he always wanted. pic.twitter.com/YWrr7uLiaO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022