رياضة

خبر سعيد لعشاق برشلونة بشأن أرواخو

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
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الأوروغواياني رونالد أرواخو يتوصل إلى اتفاق مع برشلونة watanserb.com
مدافع نادي برشلونة أرواخو وتجديد عقده مع الفريق الكتالوني

وطن – زف وكيل أعمال المدافع الأوروغواياني رونالد أرواخو  23 عاماً، الخبر السعيد إلى عشاق وجماهير نادي برشلونة الإسباني بشأن اقتراب موكله من تجديد عقده مع إدارة الفريق الكتالوني.

رونالد أرواخو وتجديد عقده مع برشلونة 

وأكد وكيل أعمال الأوروغواياني أرواخو ” فلافيو بيرشمان”، قرب توصل موكله بشأن تجديد عقده. مع برشلونة “البلوغرانا”، بعد المفاوضات التي استمرت بين كلا الجانبين خلال الأشهر الماضية.

وتحدث وكيل مدافع برشلونة المتألق رونالد أرواخو في تصريح مع الصحفي الإيطالي الموثوق ” فابريزيو رومانو”، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين في مجال الرياضة، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، جاء فيها: ” الاتفاق على تمديد العقد قريب بالفعل، ولدينا مشاعر طيبة للغاية بهذا الشأن”.

كما وأضاف، ” لم نتفق حتى الآن على أي من التفاصيل، كما أن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة. رونالد أرواخو يريد البقاء مع نادي برشلونة، ونحن نعمل على ذلك”.

العروض المغرية 

وأشارت وسائل إعلام وصحف إسبانية في وقت سابق، بأن وكيل أعمال الأوروغواياني أرواخو، قد اجتمع مع المدير الرياضي للكرة داخل النادي الكتالوني “ماتيو أليماني”. من أجل مناقشة تفاصيل العقد الجديد مع البلوغرانا.

كما وتلقى رونالد أرواخو العديد من العروض المغرية للانتقال إلى صفوف الدوري الإنجليزي الممتاز، كان أبرزها نادي تشيلسي ومانشستر يونايتد. إلى جانب تقديم عرض أخر من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

واستعادة برشلونة صحوته وتوهجه من جديد في منافسات الدوري الإسباني. منذ قدوم المدرب الإسباني وأسطورة الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، قادماً من صفوف نادي السد القطري نهاية العام الماضي.

ويحتل فريق برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم برصيد 57 نقطة. كما وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي المتصدر ريال مدريد برصيد 69 نقطة، حيث خاض الفريق 29 مباراة حقق من خلالها الفوز 16 مباراة والخسارة في 4 مباريات والتعادل في 9 مباريات مع بقاء مباراة مؤجلة له.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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