خبر سعيد لعشاق برشلونة بشأن أرواخو

وطن – زف وكيل أعمال المدافع الأوروغواياني رونالد أرواخو 23 عاماً، الخبر السعيد إلى عشاق وجماهير نادي برشلونة الإسباني بشأن اقتراب موكله من تجديد عقده مع إدارة الفريق الكتالوني.

رونالد أرواخو وتجديد عقده مع برشلونة

وأكد وكيل أعمال الأوروغواياني أرواخو ” فلافيو بيرشمان”، قرب توصل موكله بشأن تجديد عقده. مع برشلونة “البلوغرانا”، بعد المفاوضات التي استمرت بين كلا الجانبين خلال الأشهر الماضية.

وتحدث وكيل مدافع برشلونة المتألق رونالد أرواخو في تصريح مع الصحفي الإيطالي الموثوق ” فابريزيو رومانو”، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين في مجال الرياضة، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، جاء فيها: ” الاتفاق على تمديد العقد قريب بالفعل، ولدينا مشاعر طيبة للغاية بهذا الشأن”.

Ronald Araújo will sign his new contract with Barcelona very soon as today talks were more than positive. In the final meeting only lenght of the contract will be discussed – it’s likely gonna be until June 2026. 🔴🔵🇺🇾 #FCB No doubt, Araújo’s gonna stay as he always wanted. pic.twitter.com/YWrr7uLiaO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022

كما وأضاف، ” لم نتفق حتى الآن على أي من التفاصيل، كما أن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة. رونالد أرواخو يريد البقاء مع نادي برشلونة، ونحن نعمل على ذلك”.

العروض المغرية

وأشارت وسائل إعلام وصحف إسبانية في وقت سابق، بأن وكيل أعمال الأوروغواياني أرواخو، قد اجتمع مع المدير الرياضي للكرة داخل النادي الكتالوني “ماتيو أليماني”. من أجل مناقشة تفاصيل العقد الجديد مع البلوغرانا.

كما وتلقى رونالد أرواخو العديد من العروض المغرية للانتقال إلى صفوف الدوري الإنجليزي الممتاز، كان أبرزها نادي تشيلسي ومانشستر يونايتد. إلى جانب تقديم عرض أخر من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

برشلونة لم يقدم عرض رسمي لـ روديغير، كانت محادثات فقط مع وكلاءه. والان الصفقة تبتعد بعد انضمام كريستنسين وتجديد ارواخو .

تم بالفعل إغلاق صفقة رونالد أراوجو الجديدة ، بما في ذلك بند الإفراج.

[Fabrizio Romano] pic.twitter.com/PoF8Ouv8QM — TheFootix (@Thefootix1) April 6, 2022

واستعادة برشلونة صحوته وتوهجه من جديد في منافسات الدوري الإسباني. منذ قدوم المدرب الإسباني وأسطورة الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، قادماً من صفوف نادي السد القطري نهاية العام الماضي.

ويحتل فريق برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم برصيد 57 نقطة. كما وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي المتصدر ريال مدريد برصيد 69 نقطة، حيث خاض الفريق 29 مباراة حقق من خلالها الفوز 16 مباراة والخسارة في 4 مباريات والتعادل في 9 مباريات مع بقاء مباراة مؤجلة له.

(المصدر: وطن + تويتر)

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