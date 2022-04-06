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حادث سير صادم في السعودية .. ما ستراه ليس مشهداً هوليودياً (فيديو)

"سقطت السيارة من أعلى كوبري"

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
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حادث سير في السعودية watanserb.com
حادث سير في السعودية

وطن – وثقت كاميرا المراقبة حادث سير صادم في السعودية، تمثّل بسقوط سيارة خاصة من أعلى كوبري بأحد الطرق، في مشهد مروع كاد ينتج عنه كارثة كبرى.

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) لحظة اصطدام السيارة بالحاجز أعلى الجسر، لتدمره وتسقط من أعلى بسرعة كبيرة. بينما كانت سيارات أخرى تحتها تسير على الطريق السريع.

ولم تكشف السلطات حتى اللحظة سبب هذه الحادثة التي انتهت باصطدام السيارة بالأرض بشكل عنيف جدا، لكن لحسن الحظ لم تسقط فوق السيارات التي كانت تسير على الطريق.

من جانبها علقت إدارة المرور السعودي على الحادث.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إنها “باشرت حادثا مروريًا بسقوط مركبة من جسر على طريق الدائري الشرقي” في العاصمة السعودية.

وأوضح بيان المرور أن الحادث نتج عنه إصابة قائدها بإصابات متوسطة، وجارٍ استكمال التحقيق والاستدلال للحادث.

وفي سياق آخر أفادت السلطات السعودية بالقبض على شخص، كان يقود سيارة على الطريق ويصطدم عمدا بالسيارات الأخرى حيث كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وقبضت الشرطة على قائد مركبة الذي وثق جرمه مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع.

وتم مصادرة المركبة من قبل المرور، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أنها مسروقة.

وجرى إيقاف السارق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وإحالته إلى النيابة العامة.

(المصدر: رصد وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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