حادث سير صادم في السعودية .. ما ستراه ليس مشهداً هوليودياً (فيديو)

وطن – وثقت كاميرا المراقبة حادث سير صادم في السعودية، تمثّل بسقوط سيارة خاصة من أعلى كوبري بأحد الطرق، في مشهد مروع كاد ينتج عنه كارثة كبرى.

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) لحظة اصطدام السيارة بالحاجز أعلى الجسر، لتدمره وتسقط من أعلى بسرعة كبيرة. بينما كانت سيارات أخرى تحتها تسير على الطريق السريع.

رصدتها كاميرا مثبتة في سيارة أخرى… سقوط سيارة من فوق جسر بالرياض#السعودية pic.twitter.com/e6VKDsWTmf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2022

ولم تكشف السلطات حتى اللحظة سبب هذه الحادثة التي انتهت باصطدام السيارة بالأرض بشكل عنيف جدا، لكن لحسن الحظ لم تسقط فوق السيارات التي كانت تسير على الطريق.

من جانبها علقت إدارة المرور السعودي على الحادث.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إنها “باشرت حادثا مروريًا بسقوط مركبة من جسر على طريق الدائري الشرقي” في العاصمة السعودية.

باشر مرور منطقة الرياض حادثًا مروريًا بسقوط مركبة من جسر على طريق الدائري الشرقي، نتج عنه إصابة قائدها بإصابات متوسطة، وجارٍ استكمال التحقيق والاستدلال للحادث. ⁧#المرور_السعودي — المرور السعودي (@eMoroor) April 5, 2022

وأوضح بيان المرور أن الحادث نتج عنه إصابة قائدها بإصابات متوسطة، وجارٍ استكمال التحقيق والاستدلال للحادث.

وفي سياق آخر أفادت السلطات السعودية بالقبض على شخص، كان يقود سيارة على الطريق ويصطدم عمدا بالسيارات الأخرى حيث كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وقبضت الشرطة على قائد مركبة الذي وثق جرمه مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع.

وتم مصادرة المركبة من قبل المرور، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أنها مسروقة.

وجرى إيقاف السارق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وإحالته إلى النيابة العامة.

(المصدر: رصد وطن)

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