“باع تاريخه من أجل الفلوس” .. رمضان صبحي والرد الناري على نقد جماهير الأهلي المصري (فيديو)

وطن – رد النجم المصري رمضان صبحي 25 عاماً، لاعب فريق بيراميدز على نقد جماهير الأهلي بعد رحيله عن المارد الأحمر في عام 2020، واتهامه ببيع تاريخه من أجل البحث عن المال.

رمضان صبحي وبيع تاريخه مع الأهلي

وقال نجم بيراميدز صبحي في حوار صحفي عبر قناة ” أم بي سي” المصرية، ” أنا لا اهتم بكلام الناس لأنه لا يقدم ولا يؤخر، والموضوع ليس موضوع فلوس. هذا مشروع وأنا لم أببيع تاريخي لأنني ليس لديّ تاريخ مقارنة بنجوم الكبار داخل نادي الأهلي”.

وأضاف رمضان صبحي، ” أنا لم أقم بأي شيء في مسيرتي الكروية بعد، ولست نادماً على رحيلي عن الأهلي. وأنا لم أشعر بالكره من قبل جماهير المارد الأحمر، كما من الطبيعي أن يقوم الجماهير بمهاجمتي بعد الرحيل والانتقال إلى بيراميدز، ولم أركز فيما فعله الجماهير خلال المباراة”.

المفاوضات مع الزمالك

وتابع اللاعب صبحي، ” لم يقم أحد من المسؤولين في نادي الزمالك بالحديث معي من أجل التعاقد معيّ والانتقال إلى صفوفه، الزمالك نادي كبير وأحترمه”.

كما وأردف، ” لم أقم بإسكات الجماهير بالحركة التي قمت بها، وهذه حركة أقوم بفعلها منذ عام 2018 مع المنتخب. وعندما فعلتها مع بيراميدز فإنه احتفال طبيعي، ولكن بعض الجماهير يريدون أن يأخذوا الأمور في زاوية أخرى”.

رمضان صبحي وحب نادي الأهلي

وعن سؤاله أنه إذا ما زال يحب نادي الأهلي المصري، ليرد قائلاً: ” بالتأكيد لا زالت أحب نادي الأهلي، أنا تربيت منذ صغري داخل الأهلي. ولماذا أكره النادي؟!”.

كما وختم صبحي حديثه، ” أنا الآن ألعب مع نادي الأهلي ولا زال على عقدي ثلاثة سنوات، وأنا سعيد جداً مع النادي ولا أريد التحدث مع أي نادي آخر في الوقت الحالي، وهذه المرة الأولى التي أسمع فيها أنني عرضت نفسي من أجل العودة إلى صفوف الأهلي”.

وانتقل رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز في موسم عام 2020، قادماً من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي في عقد لمدة خمسة سنوات وبراتب وصل قيمته إلى 40 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 1.7 مليون جنيه إسترليني بريطاني.

كما وحاول فريق الأهلي شراء نجمه السابق صبحي من نادي هدرسفليد تاون، إلا أن اللاعب فضل التعاقد مع نادي بيراميدز على حساب ناديه الأم الأهلي المصري.

وشارك صبحي منذ قدومه إلى بيراميدز في 32 مباراة، استطاع من خلالها إحراز 10 أهداف في كافة المسابقات المختلفة.

(المصدر: وطن + أم بي سي مصر)

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