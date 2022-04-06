الكشف عن قائد في الجيش الروسي نظم عمليات اغتصاب وقتل جماعي في بوتشا (شاهد)

وطن – أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على أنه تم الكشف عن قائد روسي يلقب بـ ‘جزار بوتشا’ بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، حيث سبق وأن باركته الكنيسة كجندي مخضرم أواخر العام الماضي، حيث ادعت أن “التاريخ يظهر أننا نخوض معظم معاركنا بأرواحنا”.

وقالت الصحيفة إن اللفتنانت كولونيل عزتبيك أوموربيكوف هو قائد اللواء 64 بنادق آلية منفصل شارك في احتلال بلدة بوشا الواقعة على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف والتي احتلتها قوات الكرملين حتى انسحابها الأسبوع الماضي.

جرائم بوتشا تثير غضبا عالميا

وأثارت الصور المروعة لما يُزعم أنها مذابح للمدنيين ارتكبتها القوات الروسية في بوشا قبل انسحابها غضبًا عالميًا في الأيام الأخيرة، ودفعت الدول الغربية إلى طرد العشرات من دبلوماسيي موسكو واقتراح مزيد من العقوبات، بما في ذلك حظر الفحم الوارد من روسيا.

وأجرى مراسل ABC News جيمس لونجمان مقابلة مع رجل محلي يُدعى ميكولا ، الذي وصف الجنود الروس “بقتل جميع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا” و “منحه 20 دقيقة لدفن أصدقائه”.

وأضاف في تغريدة له على تويتر: “الروس طلبوا التوثيق عندما وصلوا إلى هناك. أي شيء في أوراقك يجعلهم يعتقدون أنك تمثل تهديدًا ، وأنت ميت”.

وقال: إنهم جردوا الرجال من خلع ملابسهم بحثًا عن الوشم. ربما الوشم العسكري. […] هذه البلدة كلها مسرح جريمة.

الكرملين ينفي المزاعم حول بوتشا

من جانبه، نفى الكرملين بشكل متوقع هذه المزاعم ، وادعى أن صور المدنيين كانت “مزورة بشكل فج” من قبل الأوكرانيين أنفسهم.

وأوموربيكوف الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 40 عامًا وحصل على وسام الخدمة المتميزة في عام 2014 من قبل نائب وزير الدفاع الروسي دميتري بولجاكوف ، متهم الآن بتنظيم اغتصاب ونهب وقتل مئات المدنيين الأوكرانيين.

قس أرثوذوكسي بارك جزار بوتشا

وفقًا لمبادرة InformNapalm ، وهي مبادرة تطوعية أوكرانية تراقب أنشطة الجيش الروسي والخدمات الخاصة ، فإن قسًا أرثوذكسيًا بارك أوموربيكوف في نوفمبر من العام الماضي قبل نشره في أوكرانيا.

وفي حديثه بعد الخدمة التي قادها أسقف خاباروفسك ، قال القائد ، الذي تتمركز وحدته في بلدة خارج خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي: “يُظهر التاريخ أننا نخوض معظم معاركنا بأرواحنا. الأسلحة ليست هي الشيء الأكثر أهمية.”

هل تستطيع محكمة العدل الدولية محاكمة روسيا؟!

ووفقا لتقرير “ديلي ميل”، تحكم محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، لكنها لا تستطيع محاكمة الأفراد، و إذا حكمت محكمة العدل الدولية ضد روسيا ، فسيكون مجلس الأمن الدولي مسؤولاً عن فرض ذلك. لكن موسكو يمكن أن تستخدم حق النقض ضد أي اقتراح بفرض عقوبات عليها بصفتها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.

وإذا وجد المحققون في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أدلة على الفظائع التي ارتكبها رجال أوموربيكوف، سيطلب المدعي العام من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لتقديم الأفراد إلى المحاكمة في لاهاي.

ومع ذلك ، ليس للمحكمة شرطتها الخاصة بها ، لذا فهي تعتمد على الدول في اعتقال المشتبه بهم. ولأن روسيا ليست عضوا في المحكمة ، لن يسلم بوتين أي مشتبه بهم. يمكن اعتقال الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب والذين يسافرون إلى دولة أخرى.

زيلينسكي: لا فرق بين روسيا وداعش

وصدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة بالصمت بعد اتهام لروسيا بارتكاب “إبادة جماعية ” في أوكرانيا، ومقارنة جيش موسكو بجماعة الدولة الإسلامية الإرهابية، وطالب بتقديم بوتين إلى العدالة بسبب فظائعه المزعومة في خطاب بالفيديو أمام مجلس الأمن.

وقال زيلينسكي، من خلال مشاركة الصور المروعة للجثث المتفحمة ، والمدنيين بالرصاص والمقابر الجماعية التي التقطت في بوتشا وإيربين وماريوبول ، إن المدنيين أصيبوا برصاصة في مؤخرة الرأس بعد تعرضهم للتعذيب، وتفجيرهم بقنابل يدوية في شققهم وسحقهم حتى الموت. الدبابات أثناء وجودها في السيارات.

وأضاف: “قطعوا أطرافهم، وقطعوا حناجرهم. تعرضت النساء للاغتصاب والقتل أمام أطفالهن. تم انتزاع ألسنتهم فقط لأن المعتدي لم يسمع ما يريد سماعه منهم”.

وأكد على ان “أي شخص أصدر أوامر جنائية ونفذها بقتل شعبنا سوف يمثل أمام المحكمة التي ينبغي أن تكون مماثلة لمحاكم نورمبرغ.”

وتابع “زيلينسكي” في أول ظهور له أمام أعلى هيئة في الأمم المتحدة ، إن القوات الروسية لا تختلف عن الإرهابيين الآخرين. وعرض على المجلس مقطع فيديو قصيرًا لجثث دامية انتهى بعبارة “أوقفوا العدوان الروسي”.

وشدد على أن بوتشا كانت مكانًا واحدًا فقط وهناك المزيد من الفظائع المماثلة، ودعا إلى محكمة مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها في نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.

اقرأ أيضا