الهدهد

“MBC” تتعمد إهانة المفكر عبدالله النفيسي وتثير غضب الكويتيين (فيديو)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والخليج بموجة غضب عارمة من قناة “MBC” السعودية بسبب سخريتها من المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي، في محاولة لوصف فكره الذي يتحدث به بأنه منفصل عن الواقع.

وجاءت السخرية من الدكتور “النفيسي” من خلال المسلسل الكوميدي “ستوديو22″، حيث تم تقليد حلقة من حلقات برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، ويلتقي معه الكثير من رموز الفكر والسياسة في الخليج بشكل خاص والوطن العربي عموما.

وأظهر المشهد الدكتور “النفيسي” وكأنه “كاذب” ومنفصل عن الواقع ويتحدث من “كيسه”. في إشارة بأن معلوماته التي يطرحها غير حقيقية.

وسم #عبدالله_النفيسي يتصدر تويتر 

من جانبهم، دشن الناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: ” #عبدالله_النفيسي”، ليحتل صدارة الوسوم المتداولة في الكويت والخليج أشادوا فيه بالدكتور “النفيسي” وفكره. في حين شنوا هجوما على القناة السعودية التي وصفوها بالدنيئة والصهيونية.

وقال الكاتب السعودي تركي الشلهوب مدافعا عن “النفيسي”: “الدكتور #عبدالله_النفيسي من أشد أعداء المشروع الصهـيوني في المنطقة. وهو من الأوائل الذين حذروا من هذا المشروع الخبيث. لذلك لا عجب أن تنبري قناة دنيئة مثل MBC للانتقاص منه!”.

في حين دافع المغرد “احمد بن عباد” عن “النفيسي” قائلا: “من يكرهونك يحبون المهرجانات والهزل والاحتفالات والرقص . انت يا دكتور عبدالله تاريخ وهم لا يعرفون الا تاريخ مسلسل طاش ما طاش و أحداثه. لا يظر جبل كثر الرياح بل انها تزيل الحصى عنه لتبقى الصخور”.

من جانبه، أوضح المغرد “محمد ليل العنزي” أنه ” كانت الخطه تكذيب واستخفاف الدكتور لا كن حدث مالم يكن في الحسبان ارتفاع وارتقاء الدكتور والدليل الهاشتاق”.

قناة “صهيونية”

بينما قال المغرد “راشد رضا” مدافعا عن “النفيسي”: “محشوم العم عبدالله النفيسي عن تفاهات القناة الصهيونيه mbc التي لم يعرفها التاريخ. على عكس الدكتور الذي يشهد له التاريخ انجازته في عالم السياسة”.

ونختم بالمغرد “فارس” الذي عبر عن دعمه للدكتور “النفيسي” قائلا: “وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ فهي الشهادة لي بأني كاملُ جبل مايهزك ريح يا بو مهند”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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