“MBC” تتعمد إهانة المفكر عبدالله النفيسي وتثير غضب الكويتيين (فيديو)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والخليج بموجة غضب عارمة من قناة “MBC” السعودية بسبب سخريتها من المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي، في محاولة لوصف فكره الذي يتحدث به بأنه منفصل عن الواقع.

وجاءت السخرية من الدكتور “النفيسي” من خلال المسلسل الكوميدي “ستوديو22″، حيث تم تقليد حلقة من حلقات برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، ويلتقي معه الكثير من رموز الفكر والسياسة في الخليج بشكل خاص والوطن العربي عموما.

وأظهر المشهد الدكتور “النفيسي” وكأنه “كاذب” ومنفصل عن الواقع ويتحدث من “كيسه”. في إشارة بأن معلوماته التي يطرحها غير حقيقية.

وسم #عبدالله_النفيسي يتصدر تويتر

من جانبهم، دشن الناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: ” #عبدالله_النفيسي”، ليحتل صدارة الوسوم المتداولة في الكويت والخليج أشادوا فيه بالدكتور “النفيسي” وفكره. في حين شنوا هجوما على القناة السعودية التي وصفوها بالدنيئة والصهيونية.

وقال الكاتب السعودي تركي الشلهوب مدافعا عن “النفيسي”: “الدكتور #عبدالله_النفيسي من أشد أعداء المشروع الصهـيوني في المنطقة. وهو من الأوائل الذين حذروا من هذا المشروع الخبيث. لذلك لا عجب أن تنبري قناة دنيئة مثل MBC للانتقاص منه!”.

الدكتور #عبدالله_النفيسي من أشد أعداء المشروع الصهـ ـيوني في المنطقة، وهو من الأوائل الذين حذروا من هذا المشروع الخبيث، لذلك لا عجب أن تنبري قناة دنيئة مثل MBC للانتقاص منه!#ستوديو22 pic.twitter.com/yeIm8iqWjD — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 4, 2022

في حين دافع المغرد “احمد بن عباد” عن “النفيسي” قائلا: “من يكرهونك يحبون المهرجانات والهزل والاحتفالات والرقص . انت يا دكتور عبدالله تاريخ وهم لا يعرفون الا تاريخ مسلسل طاش ما طاش و أحداثه. لا يظر جبل كثر الرياح بل انها تزيل الحصى عنه لتبقى الصخور”.

من يكرهونك يحبون المهرجانات والهزل والاحتفالات والرقص

.

انت يا دكتور عبدالله تاريخ وهم لا يعرفون الا تاريخ مسلسل طاش ما طاش و أحداثه

.

لا يظر جبل كثر الرياح بل انها تزيل الحصى عنه لتبقى الصخور#عبدالله_النفيسي#ستوديو22 pic.twitter.com/yPK6dFXP2Z — احمد بن عماد (@alhumaikani7) April 4, 2022

من جانبه، أوضح المغرد “محمد ليل العنزي” أنه ” كانت الخطه تكذيب واستخفاف الدكتور لا كن حدث مالم يكن في الحسبان ارتفاع وارتقاء الدكتور والدليل الهاشتاق”.

كانت الخطه تكذيب و استخفاف الدكتور لا كن حدث مالم يكن في الحسبان ارتفاع و ارتقاء الدكتور و الدليل الهاشتاق 👏👏 #عبدالله_النفيسي pic.twitter.com/UttEzI1g3E — محمد ليل العنزي (@mahmdbomta) April 4, 2022

قناة “صهيونية”

بينما قال المغرد “راشد رضا” مدافعا عن “النفيسي”: “محشوم العم عبدالله النفيسي عن تفاهات القناة الصهيونيه mbc التي لم يعرفها التاريخ. على عكس الدكتور الذي يشهد له التاريخ انجازته في عالم السياسة”.

محشوم العم عبدالله النفيسي عن تفاهات القناة الصهيونيه mbc التي لم يعرفها التاريخ على عكس الدكتور الذي يشهد له التاريخ انجازته في عالم السياسة ❤️#عبدالله_النفيسي #ستوديو22 #الكويت pic.twitter.com/ptyPFbMvZW — راشد رضا (@Rashq810) April 4, 2022

ونختم بالمغرد “فارس” الذي عبر عن دعمه للدكتور “النفيسي” قائلا: “وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ فهي الشهادة لي بأني كاملُ جبل مايهزك ريح يا بو مهند”.

وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ

فهي الشهادة لي بأني كاملُ جبل مايهزك ريح يا بو مهند#عبدالله_النفيسي pic.twitter.com/PPHnoHyEkM — فـارس✨ (@Farous96_) April 5, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)

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