هذه الفاكهة الأكثر تلوثًا بالمبيدات (وليست التفاحة)

وطن – وجدت دراسة أجريت على 14000 منتج غذائي أن فاكهة معينة؛ هي الأكثر تلوثًا في حوالي 92٪ من الحالات.

هل تعلم ما هي الفاكهة الأكثر تلوثًا بالمبيدات؟ كثيرا ما نسمع أن تناول الفاكهة والخضروات مهم لصحتنا. وهذا صحيح، لا أحد يشكك في هذا. ومع ذلك، من المؤسف أن بعض الدراسات تعطينا حقيقة مريرة للغاية: هذه المنتجات الصحية، تكون أحيانا ملوثة بمواد سامة. إذاً ما الذي يجب فعله؟

الفاكهة الأكثر تلوثًا بالمبيدات

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن عشرات الآلاف من الفحوصات الصحية الرسمية التي أجريت على العديد من الأطعمة المباعة في فرنسا، أظهرت أن أكثر من نصف الفواكه والخضروات ملوثة بمبيدات حشرية يشتبه في كونها مسببة للسرطان أو سامة للتكاثر أو معطلة للغدد الصماء.

من خلال تحليل أجرته المجلة الاستهلاكية Que Choisir، تمت دراسة 14000 منتج خاضع لسيطرة الخدمات الرسمية الفرنسية في عام 2019، على عينات من الفواكه والخضروات و على المنتجات التي تعتبر معرضة للخطر.

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ولقد كانت النتائج مقلقة للغاية: تم الكشف عن وجود أحد هذه المبيدات عالية الخطورة في أكثر من نصف (51٪) المنتجات، بينما تم الكشف عن وجود اثنين من المبيدات السامة في 30٪ من الفواكه..

ووفق ما ترجمته “وطن”، فإن التفاح من بين الأطعمة الأكثر تلوثًا بنسبة (80٪ في العينات) حيث تم اكتشاف مادة فلوديوكسونيل في (48٪ من العينات)، وهو مبيد فطري يُشتبه في أنه يسبب اضطرابات في عمل الغدد الصماء.

ومع ذلك، فإن نوع الفاكهة الذي تبين أنه الأكثر تلوثًا هو الكرز، ما يصل إلى 92٪ من الكرز ملوث بمبيدات الآفات عالية الخطورة، بما في ذلك:

فوسميتPhosmet) 47.7٪)

تيبوكونازول: 36.9٪

لامدا-سيهالوثرين: 35.1٪

الفينبوكونازول: 30.6٪

بوسكاليد: 25.2٪

فلونيكاميد: 23.4٪

فلوديوكسونيل: 18.9٪

بيراكلوستروبين: 15.3٪

سيبرودينيل: 10.8٪

بنوميل كاربيندازيم: 8.1٪

تعدّ مادة الفوسميت، على وجه الخصوص، مبيدا حشريا فسفوريا عضويا؛ يمكن أن يكون خطيرًا للغاية بالنسبة لوظيفة الإنجاب وفقًا لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية.

كما أن التأثير البيئي لمبيد الحشرات هذا كبير للغاية: فهو له مفعول ضار على الحيوانات الحشرية المفيدة، خاصة تجاه النحل، كما أنه ضار بالكائنات المائية.

ما هي الفواكه الأخرى الأكثر تلوثا؟

وبصرف النظر عن الكرز والتفاح، كشفت الدراسة أن هناك فاكهة أخرى تعاني أيضًا من التلوث بالمبيدات وهي كالآتي:

البرتقال – تلوث بنسبة 90.6٪

الخوخ / النكتارين – تلوث بنسبة 87.9٪

التفاح – تلوث بنسبة 79.8٪

العنب – تلوث بنسبة 77.1٪

الفراولة – تلوث بنسبة 76.5٪

ماذا يمكن أن يفعل؟

وجدت الدراسة أن الأطعمة العضوية أقل تلوثًا، خاصة بسبب حظر المبيدات الحشرية الاصطناعية لهذا النمط من الإنتاج. حتى في الحالات النادرة التي تكون فيها المنتجات العضوية ملوثة، تكون مستويات المبيدات الخطرة أقل بكثير من تلك الموجودة في المنتجات التقليدية.

علاوة على ذلك، تعتبر المنتجات العضوية بديلاً صحياً لجميع الفئات السكانية الأكثر تأثراً بالآثار السلبية لمبيدات الآفات، مثل النساء الحوامل أو الأطفال أو المراهقين.

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