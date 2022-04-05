ناديا الزغبي وجدل جديد .. من المقطع الفاضح لاستفزاز الأردنيين في رمضان (فيديو)

وطن – عادت الإعلامية ومقدمة البرامج الأردنية ناديا الزعبي، لإثارة الجدل مجددا حيث فجرت غضب الأردنيين بالإساءة للحموات في برنامجها الرمضاني.

وخلال برنامجها “نصي التاني” الذي تقدمه على شاشة تلفزيون (عمان)، وصفت ناديا الزعبي الحماه (والدة الزوج) بصفات غير لائقة، اعتبرت إساءة كبيرة لهن.

برنامج على قناة أردنية تقدمه ناديا الزعبي يحتوي على اساءة بحسب ما هو متداول على مواقع التواصل، اضافة لثقل الدم pic.twitter.com/4n11DmH6nK — الأردنية نت (@alurdunyya) April 5, 2022

وكانت الإعلامية الأردنية تطرح سؤالا على ضيفتها، وتسألها عن أكثر صفة تكرهها في حماتها، وعددت لها صفات أقبح من بعضها لتختار منهم صفة.

ورغم تمنع الضيفة عن الاختيار والإشادة بحماتها، إلا أن الزعبي أصرا عليها أن تختار صفة منهم أو الأقرب لها وهي ما رفضته الضيفة أيضا.

اوووفف! شووو قلة الزوق هاي ؟؟

و اصلا البهايم اللي قاعدين ورا كيف ساكتين

ناديا الزعبي اعلامية بالواسطة ١٠٠٪ لانه قلة ذوقها و قلة فهمها و ثقالة دمها غلط كبير يطلعوا ع الشاشة https://t.co/CeUx2JJ6u2 — shaden (@shadenanass) April 5, 2022

ورأى ناشطون أن ناديا الزعبي أساءت إساءة كبيرة لفئة الحموات، كما أن طرحها طرح خبيث يهدم الأسر والعلاقات بين الأزواج.

وهاجمها جهاد العنزي بقوله:”٩ شهور من الحمل والسهر والتعب، تربيك تعلمك الاخلاق والرجولة والكرم والاحترام والادب، بالأخير تجي وحدة مثل ناديا الزعبي تُحقر وتُسيء للأمهات بهذا الشكل المخزي!”

٩ شهور من الحمل والسهر والتعب، تربيك تعلمك الاخلاق والرجوله والكرم والاحترام والادب، بالأخير تجي وحده مثل ناديا الزعبي تُحقر و تُسيء للأمهات بهذا الشكل المخزي!!! يا جعلني افدا مواطئ أقدام أمي والله انها عندي بالدنيا وما حملت.. الله يبعد عني وعنكم امثال هؤلاء . — ‏﮼جهاد،العنزي (@xdil94) April 5, 2022

مضيفا:”يا جعلني افدا مواطئ أقدام أمي والله انها عندي بالدنيا وما حملت.. الله يبعد عني وعنكم امثال هؤلاء.”

فيما ذكرها آخر بالحملة التي تعرضت لها عندما نسب لها مجهولون فيديو فاضح وتسبب بجدل كبير حينها.

وقال:”ناديا الزعبي قبل فترة عملت حملة مش_رح_تكسرني ضد التنمر و الإساءة للنساء بصورة عامة و الكل تعاطف معها و أنا أولهم. واليوم طالعة تقلب الستات على حمواتهم و على الهوا مباشرة.. مش هاد تنمر و لا إيش يا ناديا. رجاءا ما حدا يحكي عن الكلام بالفيديو خفة دم ومزح.”

ناديا الزعبي قبل فترة عملت حملة #مش_رح_تكسرني ضد التنمر و الإساءة للنساء بصورة عامة و الكل تعاطف معها و أنا أولهم ، و اليوم طالعة تقلب الستات على حمواتهم و على الهوا مباشرة.. مش هاد تنمر و لا إيش يا ناديا⁉️‼️

* رجاءا ما حدا يحكي عن الكلام بالفيديو خفة دم و مزح🤮🤢 https://t.co/pY6nbVM9RG — كـويــ👑ــن (@qweenof2020) April 5, 2022

هذا وتقوم فكرة البرنامج على إختبار ناديا الزعبي للأزواج على طريقتها الخاصة، من خلال استضافة فريقين.

والسّر هو مدى معرفة الأزواج عن بعضهم البعض، من خلال أسئلة المسابقة وذلك للفوز بجائزة الحلقة إلا أن الأسئلة التي تطرحها عرضتها للكثير من الانتقاد.

فيما سخر منها أحمد نايف:”عمرك ما تيأس من الحياة! اللي قدر يخلي ناديا الزعبي مذيعة .. قادر يغير حياتك.”

عمرك ما تيأس من الحياة!

إلي قدر يخلي ناديا الزعبي مذيعه.. قادر يغير حياتك 😅 — Ahmad Nayef – أحمد نايف (@ahmadngallery) April 5, 2022

الفيديو المسيء لناديا الزعبي

ويشار إلى أنه في فبراير الماضي تصدر اسم الإعلامية ومقدمة البرامج الأردنية ناديا الزعبي، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل في الأردن عقب تداول فيديو مسيء نسبته صفحات مجهولة لها.

وبحسب النشطاء فقد نشرت عدد من الصفحات الأردنية مجهولة المصدر وقتها، مقطع فيديو فاضح وزعمت أنه يعود لـ“ناديا الزعبي”، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي خرجت عن صمتها، وأوضحت حقيقة الإشاعة التي لاحقتها، مهاجمة من يقف ورائها.

وقالت ناديا الزعبي إنه قررت تحمل المسؤولية وأنها لن تسمح لضعفاء النفوس بكسرها. موضحة أنها تقدمت بشكوى رسمية للجهات الحكومية.

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كما وجهت الزعبي رسالة لهذا الشخص الذي نشر الإشاعة بقولها:”رسالة لهذا الشخص المتخبي في جحره انت واللي علق واللي شيّر الإشاعة راح ينال عقوبته بالقانون. وما راح تكسروني”.

كما أطلقت ناديا في نهاية حديثها مبادرة بعنوان “ما راح تكسرني” لدعم أي أردنية تتعرض لابتزاز من أي نوع. وطالبت النشطاء والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتبني هذه المبادرة.

من هي ناديا الزعبي؟

وناديا الزعبي، هي إعلامية أردنية ومقدّمة برامج دخلت مجال الإعلام صدفة حين كانت متواجدة في إذاعة روتانا، وقامت بإجراء اختبار للصوت. فوجدوا بأنها تمتلك حنجرة قوية و صوت ملائم للعمل كمذيعة.

وكانت بدايتها مع الأخبار الفنية في برنامج ” آخر خبر”. ثم جاءت نقطة تحول جديدة في مسيرتها الإعلامية من مرحلة البرامج المسجلة إلى مرحلة البرامج المباشرة على الهواء.

والبداية كانت مع برنامج ” على عيني طلباتك” وهو برنامج إهداءات وأغاني.

قدمت ناديا الزعبي برنامج المسابقات ” كركبة في المركبة” على قناة رؤيا، بمشاركة رهف صوالحة.

كما قامت بتقديم برنامج بعنوان “صح صح” على إذاعة روتانا. ثم انتقلت ناديا لتقدمه على شاشة تلفزيون عمان.

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المصدر: رصد ومتابعة وطن – مواقع التواصل