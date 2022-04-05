ميار الببلاوي تنهار بسبب مشهد ساخن لها: “أدفع كل فلوسي بس الفيديو ده يتشال”

وطن– تصدرت الفنانة المصرية المعتزلة، ميار الببلاوي، محركات البحث، والتريند عبر السوشيال ميديا، بعد انهيارها بالبكاء على الهواء.

تاريخ أسود

جاء ذلك بعد عرض مشهد تمثيلي سابق لميار الببلاوي قبل اعتزالها، أثناء استضافتها في برنامج “سابع سما” مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب.

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وفور عرض المشهد، بكت ميار وطالبت بوقف عرضه فوراً، واصفةً إياه بالتاريخ الأسود.

وطمأنت راغدة شلهوب الفنانة المعتزلة، بأن المشهد لم يعرض أمام المشاهدين، فيما أكدت الأخيرة أنها لا تريد أن يراها ابنها بهذا الشكل.

رسالة إلى غوغل

وتساءلت راغدة عن سبب بكاء ميار، خاصة أن هذا المشهد يعتبر تاريخها الفني، لتجيب الأخيرة: “ده تاريخ أسود ومش عايزة افتكره .. انا نفسي يتحرق”.

وتابعت: “أنا بعتت لجوجل وممكن ادفع عمري كله بس يتشال الفيديو ده من محرك بحثهم. ولو حد يعرف إزاي يقولي .. انا عملت كل حاجة راسلتهم ومستعدة أدفع كل فلوسي بس الفيديو ده يتشال”.

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وأشارت الببلاوي إلى أن ابنها لم يشاهد أي عمل فني سابق لها، مؤكدة أنها تابت إلى الله ولن تكرر الماضي.

“ديسكو ديسكو”

وأردفت: “لكل جواد كبوة ودي كبوتي الوحيدة .. أنا عشت في الوسط ده كله عمري ما عملت حاجة إلا المشهد ده ومشهد لابسة فيه مايوه”.

وتابعت: “أنا بمثل من وأنا عندي 16 سنة وأنا معنديش حاجة أخجل منها، ويوم ما حسيت إن أنا حامل خدت قرار الحجاب، حسيت إنه وجب شكر النعمة “.

وكان المشهد الذي عرضته راغدة على ميار، من فيلم ” ديسكو ديسكو ” الذي تم إصداره عام 1994. وهو من تأليف عبد الحي أديب، وإخراج إيناس الدغيدي.

الدين خط أحمر

وفي نفس الحلقة، هاجمت ميار مواطنتها الفنانة إلهام شاهين بسبب تصريحاتها الأخيرة، وقالت إن الدين خط أحمر .

وتابعت: “في مواضيع كتيرة ممكن تتكلم فيها عندكم السياسة، الفن، الأدب، الموضة أي حاجة. بس الدين خط أحمر لأنه مش قابل لوجهات النظر هو نزل من ربنا واتنقل عن طريق النبي. وفي شيوخ اجلاء وهي استاذة في مجالها وكنت بحلم اشتغل معاها”.

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