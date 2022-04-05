موعد ومعلق مباراة بايرن ميونخ وفياريال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال المثيرة والقوية بين كلا الفريقين الأربعاء، في منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ميدان ملعب ” لاسيراميكا”.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال

وستقام مباراة بايرن ميونخ وفياريال عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث المباراة بين بايرن ميونخ “البافاري” وفياريال ” الغواصات الصفراء”، في منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات ” bein sport HD” الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “bein sport Premium 2″، عبر القمر الصناعي النايل سات 11623، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة بايرن ميونخ وفياريال

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة. بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات “bein sport HD”، المعلق العماني خليل البلوشي.

مواجهات الفريقين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

وسيواجه فريق بايرن ميونخ الألماني للمرة الثالثة أمام منافسه فياريال الإسباني بعد موسم عام 2011-2012، حيث الفريق البافاري الفوز في المباراتين الماضيتين داخل وخارج ميدانه.

كما ولم يخسر فريق بايرن ميونخ في آخر أربع مواجهات. أمام فرق إسبانية خارج دياره، فقد حقق الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما.

¡𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗔𝗚𝗢𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 🎟️🔚! ¡El Estadio de la Cerámica cuelga el '𝘕𝘰 𝘩𝘢𝘺 𝘣𝘪𝘭𝘭𝘦𝘵𝘦𝘴' para el Villarreal-Bayern del miércoles (21.00h) tras agotar 𝙏𝙊𝘿𝘼𝙎 sus localidades 🤯!#UCL pic.twitter.com/LrFIBnVObt — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 4, 2022

وتعد المرة الأولى التي يصل فيها فريق فياريال إلى منافسات دور الربع النهائي، من منافسات دوري أبطال أوروبا من إبريل عام 2009.

كما وستكون المباراة رقم (50) لمدرب فريق فياريال الإسباني أوناي إيمري. في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكذلك المرة الأولى له في الوصول إلى دور الربع النهائي. حيث حقق الفوز في 21 مباراة وخسر في 18 مباراة وتعادل في 10 مباريات.

(المصدر: وطن + تويتر)

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