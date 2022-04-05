موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة ريال مدريد وتشيلسي القوية والمثيرة، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وستنطلق صافرة بدء مباراة الثأر بين ريال مدريد وتشيلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد وتشيلسي كالعادة، عبر شبكة قنوات ” “beIN Sports H، الناقل الحصري لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين في دور ربع منافسات دوري أبطال أوروبا، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تاريخ المواجهات بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وسيواجه فريق تشيلسي الإنجليزي “البلوز” نظيره ريال مدريد “الملكي”، للموسم الثاني على التوالي في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء الأخير للفريق الملكي الموسم الماضي من دور النصف النهائي للبطولة القارية بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

كما ويعد فريق تشيلسي من أكثر الفرق الإنجليزية التي واجهت ريال مدريد الإسباني في المسابقات الأوروبية، فقد تعادل خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتين والفوز في مباراة واحدة من أصل 6 مباريات جمعت كلا الفريقين.

وكان آخر فوز لفريق ريال مدريد خارج ميدانه أمام فرق إنجليزية في منافسات دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، أمام منافسه ليفربول “الريدز” على ملعب ” الآنفليد”.

ومنذ ذلك الحين لم يحقق فريق ريال مدريد أي فوز في آخر 5 مواجهات أمام الفرق الإنجليزية، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتين. كان أخرها الهزيمة أمام تشيلسي بهدفين نظيفن دون مقابل الموسم الماضي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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