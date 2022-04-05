موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا
وطن – يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة ريال مدريد وتشيلسي القوية والمثيرة، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.
موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي
وستنطلق صافرة بدء مباراة الثأر بين ريال مدريد وتشيلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً.
G⚽LES Y PARADAS ‼️🧤
📍#RMCity pic.twitter.com/vcbF8NiH6h
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 4, 2022
أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.
القناة الناقلة للمباراة
ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد وتشيلسي كالعادة، عبر شبكة قنوات ” “beIN Sports H، الناقل الحصري لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.
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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.
معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي
وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين في دور ربع منافسات دوري أبطال أوروبا، المعلق التونسي رؤوف خليف.
☀️☕ ¡Buenos días, #RMFans! pic.twitter.com/luWmwuBNNh
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2022
تاريخ المواجهات بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا
وسيواجه فريق تشيلسي الإنجليزي “البلوز” نظيره ريال مدريد “الملكي”، للموسم الثاني على التوالي في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء الأخير للفريق الملكي الموسم الماضي من دور النصف النهائي للبطولة القارية بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.
Finishes, lads! 👊 pic.twitter.com/LTKVNWke4n
— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2022
كما ويعد فريق تشيلسي من أكثر الفرق الإنجليزية التي واجهت ريال مدريد الإسباني في المسابقات الأوروبية، فقد تعادل خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتين والفوز في مباراة واحدة من أصل 6 مباريات جمعت كلا الفريقين.
وكان آخر فوز لفريق ريال مدريد خارج ميدانه أمام فرق إنجليزية في منافسات دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، أمام منافسه ليفربول “الريدز” على ملعب ” الآنفليد”.
Back to work! 🤙 pic.twitter.com/HTPDq9QJVG
— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2022
ومنذ ذلك الحين لم يحقق فريق ريال مدريد أي فوز في آخر 5 مواجهات أمام الفرق الإنجليزية، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتين. كان أخرها الهزيمة أمام تشيلسي بهدفين نظيفن دون مقابل الموسم الماضي.
(المصدر: وطن + تويتر)